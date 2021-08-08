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«Чувствовал себя так, будто никуда не уходил. А желтую получил справедливо!» Интервью Семина после возвращения в РПЛ

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 20:20
8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:1. Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 августа. Химки. «Химки» — «Ростов» — 1:1. Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин пообщался с обозревателем «СЭ» и его коллегами с «Матч ТВ» после окончания матча в Химках — первого после его назначения.
Химки — Ростов

— Ваши первые эмоции после года и трех месяцев без футбола?

— Вы уже подсчитали (смеется). Эмоции остались те же. Волнение — то же. Значит, все хорошо. Чувствовал себя так, будто никуда не уходил.

— За что вам показали желтую карточку?

— Справедливо показали! За несогласие с судьей и выброс мяча. Это эмоции, а без эмоций нет футбола. Болельщиков нет — уже нет тех эмоций, с ними футбол был бы более красочным. Так хоть тренеры должны их давать! И игроки.

— Насколько довольны качеством игры своей новой команды?

8&nbsp;августа. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Юрий Семин.Семин вернулся! Уже с желтой карточкой, но пока без победы

— Первый тайм был хорошим в плане ведения игры. После перерыва неожиданно вышли и прижались к своим воротам, не играли в тот комбинационный футбол, с владением мяча, который был сначала. Просто отдали «Химкам» инициативу. Потом был странный пенальти — кто кого задел в этой куче, разобраться было сложно.

— Какие позиции в это трансферное окно вам хотелось бы усилить?

— Мне бы хотелось Месси, он сейчас как раз освободился. С удовольствием его бы взял. Но мы не можем (смеется). Немножко в обороне маловато людей. Сейчас приедет Баштуш. Усиление всегда нужно!

— Нацеливаетесь ли на то, чтобы побить рекорд Константина Бескова, в 1995 году выигравшего Кубок России в 74 с половиной года?

— Желание всегда есть. Главное — были бы возможности.

— А есть возможности с этим составом «Ростова»?

— Думаю, найдем. В процессе работы будем расти и становиться лучше.

8&nbsp;августа. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Павлу Мамаеву разбили голову. Пришлось останавливать кровь.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо 0
ЦСКА 1
2-й тайм

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Игорь Рабинер все материалы автора

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