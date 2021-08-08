«Чувствовал себя так, будто никуда не уходил. А желтую получил справедливо!» Интервью Семина после возвращения в РПЛ
— Ваши первые эмоции после года и трех месяцев без футбола?
— Вы уже подсчитали (смеется). Эмоции остались те же. Волнение — то же. Значит, все хорошо. Чувствовал себя так, будто никуда не уходил.
— За что вам показали желтую карточку?
— Справедливо показали! За несогласие с судьей и выброс мяча. Это эмоции, а без эмоций нет футбола. Болельщиков нет — уже нет тех эмоций, с ними футбол был бы более красочным. Так хоть тренеры должны их давать! И игроки.
— Насколько довольны качеством игры своей новой команды?
— Первый тайм был хорошим в плане ведения игры. После перерыва неожиданно вышли и прижались к своим воротам, не играли в тот комбинационный футбол, с владением мяча, который был сначала. Просто отдали «Химкам» инициативу. Потом был странный пенальти — кто кого задел в этой куче, разобраться было сложно.
— Какие позиции в это трансферное окно вам хотелось бы усилить?
— Мне бы хотелось Месси, он сейчас как раз освободился. С удовольствием его бы взял. Но мы не можем (смеется). Немножко в обороне маловато людей. Сейчас приедет Баштуш. Усиление всегда нужно!
— Нацеливаетесь ли на то, чтобы побить рекорд Константина Бескова, в 1995 году выигравшего Кубок России в 74 с половиной года?
— Желание всегда есть. Главное — были бы возможности.
— А есть возможности с этим составом «Ростова»?
— Думаю, найдем. В процессе работы будем расти и становиться лучше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю