«Чувствовал себя так, будто никуда не уходил. А желтую получил справедливо!» Интервью Семина после возвращения в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин пообщался с обозревателем «СЭ» и его коллегами с «Матч ТВ» после окончания матча в Химках — первого после его назначения.

— Ваши первые эмоции после года и трех месяцев без футбола?

— Вы уже подсчитали (смеется). Эмоции остались те же. Волнение — то же. Значит, все хорошо. Чувствовал себя так, будто никуда не уходил.

— За что вам показали желтую карточку?

— Справедливо показали! За несогласие с судьей и выброс мяча. Это эмоции, а без эмоций нет футбола. Болельщиков нет — уже нет тех эмоций, с ними футбол был бы более красочным. Так хоть тренеры должны их давать! И игроки.

— Насколько довольны качеством игры своей новой команды?

— Первый тайм был хорошим в плане ведения игры. После перерыва неожиданно вышли и прижались к своим воротам, не играли в тот комбинационный футбол, с владением мяча, который был сначала. Просто отдали «Химкам» инициативу. Потом был странный пенальти — кто кого задел в этой куче, разобраться было сложно.

— Какие позиции в это трансферное окно вам хотелось бы усилить?

— Мне бы хотелось Месси, он сейчас как раз освободился. С удовольствием его бы взял. Но мы не можем (смеется). Немножко в обороне маловато людей. Сейчас приедет Баштуш. Усиление всегда нужно!

— Нацеливаетесь ли на то, чтобы побить рекорд Константина Бескова, в 1995 году выигравшего Кубок России в 74 с половиной года?

— Желание всегда есть. Главное — были бы возможности.

— А есть возможности с этим составом «Ростова»?

— Думаю, найдем. В процессе работы будем расти и становиться лучше.