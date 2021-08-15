Сумасшедшая развязка в Черкизове. «Зенит» чуть не выиграл в меньшинстве у «Локо»

В центральном матче 4-го тура РПЛ чемпион в меньшинстве сделал ничью в гостях у одного из главных преследователей.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:0)

Голы: Сутормин, 85 — с пенальти (0:1). Смолов, 90 — с пенальти (1:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов (Миранчук, 77), Едвай, Пабло, Рыбус (Тикнизян, 46), Жемалетдинов, Магкеев, Куликов (Лисакович, 86), Камано (Рыбчинский, 58), Смолов, Зе Луиш.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Круговой (Чистяков, 46), Кузяев, Барриос, Ерохин, Вендел (Мостовой, 90+1), Малком (Сутормин, 74), Азмун (Дзюба, 90+1).

Предупреждения: Едвай, 19. Кузяев, 19. Рыбус, 34. Куликов, 42. Камано, 48. Азмун, 50. Пабло, 55. Зе Луиш, 75. Гильерме, 83.

Удаление: Кузяев, 50.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Мешков (Дмитров). Лунев (Новосибирск).

15 августа. Москва. Стадион «РЖД Арена».

Дзюба — запасной

На пресс-конференции после победы над «Краснодаром» Сергей Семак не сказал ничего сенсационного, если не считать одной фразы: «Нам нужно правильно оценивать состояние наших игроков, ставить тех, кто лучше и готов приносить пользу».

Кажется, что и в этой цитате нет ничего удивительного: выходить на поле должны те, кто превосходит конкурентов за место в составе здесь и сейчас. Но Семак за три сезона приучил болельщиков к другой философии — тренер придерживается конкретной тактики и конкретного «старта». Поэтому слышать такие слова от него достаточно неожиданно. И сразу захотелось проверить, будет ли Семак последователен и подкрепит ли сказанное делом.

Ждать пришлось неделю — до следующей встречи, с «Локомотивом». Сергей Богданович удивил. Артем Дзюба, который в начале сезона находится не в форме, остался в запасе. Одновременно и логичное, и сенсационное решение. Для лучшего бомбардира прошлого чемпионата это, безусловно, шок — за весь розыгрыш РПЛ-2020/21 Артем всего один раз выходил на замену.

Ошибки Ловрена

Если Дзюба оказался на лавке, то Ракицкий даже не попал в заявку. Но тут ничего неожиданного — защитник еще против «Ростова» получил повреждение, из-за травмы украинца заменили и неделю назад с «Краснодаром».

Удивило другое: Семак решил отправить Дугласа Сантоса в пару к Ловрену в центр обороны — флангового исполнителя, а не профильных центральных защитников Чистякова или Хотулева. На левый край тренер поставил Кругового, и это тоже выглядело неочевидным шагом — в четверке Данил выглядит не так уверенно, как в пятерке. В перерыве Кругового логично заменили на Чистякова.

В целом перестановки сзади из-за травмы Ракицкого можно объяснить, но не совсем ясно, почему в основе появился Ловрен. Возвращаемся к цитате Семака — он подчеркнул, что ставить нужно готовых лучше. Хорват же в первых турах допускал достаточно ошибок и в игре с «Локо» тоже действовал неуверенно — не раз упускал соперников за спину.

Сюрприз Николича

Изначально казалось, что футбол в Черкизове получится результативным. На старте чемпионата обе команды как пропускали, так и забивали. У обоих соперников не все в порядке с обороной, зато сильная атака.

«Зенит» разменял инертного Дзюбу на заряженного Малкома, а «Локомотив» и вовсе выпустил гиператакующий состав — Жемалетдинов и Камано на флангах, а Смолов с Зе Луишем впереди. Ромба в центре поля у Николича не было, опорную зону вдвоем закрывали Куликов с Магкеевым.

К сербу тоже появились вопросы по составу. Зе Луиш почти весь минувший сезон лечился, а Лисакович в предыдущем туре забил в Уфе после выхода на замену. Однако белорусский форвард остался в резерве.

Зевок Кержакова

Ожидания не оправдались. Очень результативного матча не получилось, хотя в первом тайме игра могла раскрыться — Смолов с нулевого угла отправил мяч в ворота Кержакова, но арбитры справедливо зафиксировали офсайд. Голкипера «Зенита» поднятый флажок спас — Михаил едва не пропустил один из самых курьезных голов в карьере.

Николич сознательно отдал мяч гостям, и вообще хозяева смотрелись очень аккуратными — вероятно, так повлияли две последние встречи «Локомотива» с «Зенитом», в которых москвичи уступили с общим счетом 1:9. До перерыва моментов у ворот Кержакова было чуть больше. В одном из них в голкипера мощно пробил Зе Луиш, а в другом Михаил ошибся на выходе, но «Локо» этим не воспользовался. Лишнее подтверждение тому, что «Зениту» необходим еще один вратарь.

Удаление Кузяева и травма Малкома

У гостей впереди мало что получалось, а к концу первого тайма они еще чуть не остались вдесятером — Кузяев мог получить вторую желтую карточку после единоборства с Живоглядовым. Впрочем, споры в соцсетях по эпизоду продолжались недолго — на 50-й минуте Далера все-таки удалили за фол на Жемалетдинове.

«Зенит» перестроился на 4-4-1, но, к удивлению, остроты стало больше. Во втором тайме особенно активничали двое — Ерохин (два голевых момента) и Малком. Бразильца устранили только с повреждением — олимпийский чемпион получил по голове, и после замены ему срочно приложили к ушибленному месту лед.

Два пенальти подряд

«Локомотив» неважно выглядел в большинстве — почти никаких попыток реализовать его красно-зеленые не предпринимали. А «Зенит» старался взять свое на контратаках, и однажды получилось: Гильерме сбил Азмуна, но 11-метровый исполнял не иранец, а Сутормин. Вышедший на замену полузащитник пробил точно в нижний угол.

Гилерме сфолил в штрафной и легко отделался желтой. Сутормин наказал ?? pic.twitter.com/m6EDnoWo2w — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021

Однако победу «Зенит» не удержал, хотя и открыл счет на 85-й минуте. С выходом Лисаковича «Локо» перешел на навал, и это быстро принесло плоды. Вновь пенальти, только на этот раз в другие ворота. Сергею Карасеву понадобился видеоповтор, чтобы его назначить, но все по делу. Смолов пробил Кержакова.

Ответка «Локо». Тоже с пенальти — Смолов уж больно классно пробил ?? pic.twitter.com/Tdyix6JFoI — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 15, 2021

1:1 — справедливый результат. На победу не наиграла ни одна команда. «Зенит» потерял первые очки в этом чемпионате.