Нулевой километр «Локомотива». В сезоне-2026/27 красно-зеленые не одержали еще ни одной победы в девяти матчах
«Локомотив» вместе с «Факелом» — самые горемычные клубы России нынешнего сезона: ноль побед в девяти матчах. И в этом соревновании москвичи пока «сильнее»: воронежцы в первом дивизионе брали три очка 16 мая, а столичная команда не выигрывала с 10-го.
А ведь мы говорим о бронзовом призере предыдущего чемпионата. Еще вчера солидный и успешный клуб катится в пропасть. Причины на поверхности — «Локо» не выдержал финансовую гонку с конкурентами, начал тратить средства вперед, не смог предложить лидерам увеличения окладов, вынужден был их продавать. В «Галатасарай» уехал главная звезда Батраков, в «Краснодар» — Воробьев, в «Зенит» — Карпукас, не продлили аренду спартаковца Пруцева — так красно-зеленые лишились хребта прошлого сезона. А тут еще и травма Комличенко. Взамен же пока взят только Бабкин, который физически не способен компенсировать столь мощные потери.
Все так. Но неужели оставшийся состав настолько слаб, чтобы ни разу не победить в девяти матчах?! Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон, Бакаев, Бабкин, Вера, Пиняев, Коваленко, Раков, Руденко, Салтыков — это набор футболистов, который должен делить 14-15-е места в РПЛ? По игре выглядеть слабее «Акрона», лишившегося десяти (!) игроков основы из-за травм?
Нет, конечно. Но это только в теории. На практике все сложнее. Помните, как «Динамо» оказалось в схожей ситуации в 2015 году, когда с поста президента ушел Борис Ротенберг-старший? Бело-голубые тоже выправляли финансовое положение: ушли Кураньи, Вальбуэна, Джуджак, Ванкер, Дуглас, Юсупов, Гранат... Но оставались Габулов, Шунин, Губочан, Козлов, Денисов, Зобнин, Ионов, Жирков, Кокорин, вернули из Англии Погребняка. Подбор не хуже, чем у нынешнего «Локомотива». А кончилось все, если кто забыл, вылетом в ФНЛ.
Одиннадцать лет назад тоже говорили, что оставшиеся футболисты точно выправят ситуацию, сомнений никаких. Но я тогда работал в «Динамо» и видел изнутри, как это происходит — атмосфера портится, появляются конфликты (главный тренер Андрей Кобелев, например, убрал в дубль Денисова, а зимой его вынудили вернуть полузащитника), проблемы нарастают как снежный ком. Вчера бились с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы, а сегодня лучшие разбежались, и ты — в унылой борьбе за выживание. Психологически это гораздо сложнее, чем когда команда изначально аутсайдер и борьба за спасительное 12-е место — естественное состояние.
У «Динамо» — 2015 и «Локомотива» — 2026 много общего, но есть и отличия. Скажем, куда более амбициозное и опытное в футболе руководство. Если тогдашний гендиректор бело-голубых Сергей Сысоев в решающий момент самоустранился, уехав отдыхать в Латвию, то у железнодорожников такого точно не будет. Поэтому в вылет «Локо» я не верю. Но Юрию Нагорных и Борису Ротенбергу советовал бы крайне внимательно отнестись к ситуации, не доводя до запущенной стадии, когда уже трудно что-то исправить.
Кстати, знаете, кто еще из футболистов покинул «Динамо» летом 2015-го? Тот самый Борис Ротенберг, который перешел в «Ростов». Он занял с новым клубом второе место, попал в Лигу чемпионов. Теперь именно Ротенбергу-младшему предстоит сделать все, чтобы «Локомотив» не повторил судьбу бело-голубых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0