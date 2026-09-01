Нулевой километр «Локомотива». В сезоне-2026/27 красно-зеленые не одержали еще ни одной победы в девяти матчах

Железнодорожникам пора просыпаться — иначе есть риск пойти по пути вылетевшего в ФНЛ «Динамо» — 2015.

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01 сентября, 16:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

«Локомотив» вместе с «Факелом» — самые горемычные клубы России нынешнего сезона: ноль побед в девяти матчах. И в этом соревновании москвичи пока «сильнее»: воронежцы в первом дивизионе брали три очка 16 мая, а столичная команда не выигрывала с 10-го.

А ведь мы говорим о бронзовом призере предыдущего чемпионата. Еще вчера солидный и успешный клуб катится в пропасть. Причины на поверхности — «Локо» не выдержал финансовую гонку с конкурентами, начал тратить средства вперед, не смог предложить лидерам увеличения окладов, вынужден был их продавать. В «Галатасарай» уехал главная звезда Батраков, в «Краснодар» — Воробьев, в «Зенит» — Карпукас, не продлили аренду спартаковца Пруцева — так красно-зеленые лишились хребта прошлого сезона. А тут еще и травма Комличенко. Взамен же пока взят только Бабкин, который физически не способен компенсировать столь мощные потери.

Все так. Но неужели оставшийся состав настолько слаб, чтобы ни разу не победить в девяти матчах?! Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Ньямси, Монтес, Фассон, Бакаев, Бабкин, Вера, Пиняев, Коваленко, Раков, Руденко, Салтыков — это набор футболистов, который должен делить 14-15-е места в РПЛ? По игре выглядеть слабее «Акрона», лишившегося десяти (!) игроков основы из-за травм?

Нет, конечно. Но это только в теории. На практике все сложнее. Помните, как «Динамо» оказалось в схожей ситуации в 2015 году, когда с поста президента ушел Борис Ротенберг-старший? Бело-голубые тоже выправляли финансовое положение: ушли Кураньи, Вальбуэна, Джуджак, Ванкер, Дуглас, Юсупов, Гранат... Но оставались Габулов, Шунин, Губочан, Козлов, Денисов, Зобнин, Ионов, Жирков, Кокорин, вернули из Англии Погребняка. Подбор не хуже, чем у нынешнего «Локомотива». А кончилось все, если кто забыл, вылетом в ФНЛ.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Одиннадцать лет назад тоже говорили, что оставшиеся футболисты точно выправят ситуацию, сомнений никаких. Но я тогда работал в «Динамо» и видел изнутри, как это происходит — атмосфера портится, появляются конфликты (главный тренер Андрей Кобелев, например, убрал в дубль Денисова, а зимой его вынудили вернуть полузащитника), проблемы нарастают как снежный ком. Вчера бились с «Наполи» в 1/8 финала Лиги Европы, а сегодня лучшие разбежались, и ты — в унылой борьбе за выживание. Психологически это гораздо сложнее, чем когда команда изначально аутсайдер и борьба за спасительное 12-е место — естественное состояние.

У «Динамо» — 2015 и «Локомотива» — 2026 много общего, но есть и отличия. Скажем, куда более амбициозное и опытное в футболе руководство. Если тогдашний гендиректор бело-голубых Сергей Сысоев в решающий момент самоустранился, уехав отдыхать в Латвию, то у железнодорожников такого точно не будет. Поэтому в вылет «Локо» я не верю. Но Юрию Нагорных и Борису Ротенбергу советовал бы крайне внимательно отнестись к ситуации, не доводя до запущенной стадии, когда уже трудно что-то исправить.

Кстати, знаете, кто еще из футболистов покинул «Динамо» летом 2015-го? Тот самый Борис Ротенберг, который перешел в «Ростов». Он занял с новым клубом второе место, попал в Лигу чемпионов. Теперь именно Ротенбергу-младшему предстоит сделать все, чтобы «Локомотив» не повторил судьбу бело-голубых.