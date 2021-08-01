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«Зачем засунули Чалова на фланг? Что это за тактика?»

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 08:00
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Березуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин после поражения от «Локомотива» (1:2) обозначил проблемы в игре армейцев.
ЦСКА — Локомотив
31&nbsp;июля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Рифат Жемалетдинов и&nbsp;Федор Смолов.«Локомотив» уже успели похоронить. Но у команды Николича вторая победа подряд

— Как вам закрытый футбол ЦСКА в первом тайме?

— В принципе, и с «Уфой» было то же самое. Армейцы в двух турах низко садятся. При этом не все получается в обороне. И у «Уфы» были моменты, но подвела реализация. А сегодня Смолов и Жемалетдинов забили. Но меня больше беспокоит атака. Как ЦСКА играет впереди? Ну это вообще...

— Поясните, пожалуйста.

— Чалов и Ахметов в роли вингеров — это просто нечто. Не работает ничего впереди! Заболотный старается, навязывает борьбу, но не получает никакой поддержки. Я вообще не увидел передач с флангов или проникающих пасов из глубины. Ничего внятного в атаке до выхода на поле Дзагоева не было. Вот Алан преображает игру, да.

— Так, может быть, его стоило выпустить раньше?

— Этот вопрос лучше адресовать Алексею Березуцкому. Он знает состояние своих футболистов. Но я считаю, что и Чалова и Ахметова надо было менять сразу после первого тайма. Это однозначно! Люди просто выпадали из игры.

— После перерыва у Чалова был хороший момент.

— Да. Но опять же — лучшие свои качества он проявлял в штрафной. Согласны? Федор там чувствует себя как рыба в воде. Неслучайно же он становился лучшим бомбардиром лиги. Именно в штрафной он может замкнуть передачу, ногу подставить, голову. А его взяли и засунули на фланг! Зачем? Это же не его работа. Надо же играть на козырях своих футболистов! Ну сыграй ты по схеме 4-4-2. В чем проблема? Ну что это за безобразие — что это за тактика? Как можно таким образом побеждать?

— К Антону Заболотному у вас претензий меньше?

— Он не филонил, старался, но не мог проявить свои лучшие качества в первом тайме. С другой стороны, а кто проявил-то? Все пропали...

31&nbsp;июля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Авторы голов Рифат Жемалетдинов и&nbsp;Федор Смолов.

— Допускаете, что это был последний матч Николы Влашича за ЦСКА?

— Хорват, возможно, не набрал оптимальную форму после Евро. Ругать его не стоит. По сути, только Дзагоев смотрится прилично в этих двух турах, а все остальные... Я, правда не понимаю, зачем использовать эту схему и отправлять на края Ахметова и Чалова. Ну не их это позиции! Они не вингеры. Эта система работает в «Рубине». Потому что у Слуцкого есть Кварацхелия и Макаров. Вот они здорово заточены под такой футбол, спору нет. Там все работает, потому что люди спокойно идут в обводку, обыгрывают один в один, забивают, отдают. Они это умеют, понимаете?

— А кого бы вы поставили на края вместо Чалова и Ахметова?

— Эджуке и Тикнизяна. Эджуке в Голландии играл по этой схеме, знает, что к чему.

— Он уже вписался в игру ЦСКА?

— Прогресс виден. Он уже бездумно финты не закладывает, больше эффективных действий с его стороны. Меняется в лучшую сторону. Здесь ведь вот еще какая штука.

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— Какая?

— Березуцкий поменял схему. Игроки к ней будут привыкать еще. А если ЦСКА начнет опять шататься из стороны в сторону, если команда продолжит чередовать победы с поражениями? Значит, тренер уйдет. Так? Придет новый наставник и скажет: давайте играть по схеме 4-4-2. А там уже и чемпионат закончится. Чехарда какая-то...

Это в Голландии «Аякс» всю жизнь играет по системе 4-3-3, там все под это заточено. Там и тренеры соответствующие работают, и вингеры классные. Эта схема вообще-то подразумевает, что команда мяч контролирует, а не садится глубоко... Все же определяют нюансы.

— Яка Бийол в центре обороны — не панацея от всех бед?

— Думаю, в сложившейся ситуации Березуцкий сделал оптимальный выбор. Бийол сильнее Васина. Другое дело, что ему, конечно, не хватает опыта. Отсюда и ошибки. На втором этаже он смотрится уверенно, снимает мячи. Но какая-то нервозность все равно чувствуется. Где-то он теряется.

Просто какая-то странная ситуация с защитниками в ЦСКА. Вот кто такой Фукс? Что он из себя представляет? Зачем его брали? И увидим ли мы его еще на поле? Сплошные вопросы...

Слева выбыл Щенников из-за травмы. Ставят Тикнизяна. Но парень не может играть в обороне. Ну не его это! Лучшие его качества проявляются впереди. В этой схеме поставь ты его вместо Ахметова.

— Как вам молодой Максим Мухин, для которого этот матч имел самое принципиальное значение?

— Против «Уфы» он сыграл удачнее, увереннее. Возможно, сегодня перегорел. Хотя Мухин довольно качественно подчищает, неплох в отборе. Но пока все эти футболисты сыграются, уже и первый круг закончится. А что мы получим на выходе? Надо поскорее расчищать эти авгиевы конюшни.

— Что вы имеете в виду?

— Избавляться от игроков, которые не нужны. Например, от Гайча, Фукса, других легионеров. И находить молодых перспективных россиян. Самошников — отличный пример качественной селекционной работы. Да и хватит ли Березуцкому опыта? Вопрос. Как бы опять не пришлось потом говорить: хотели как лучше, а получилось, как всегда.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Ростов
Зенит

П2

36%

1.57

Ф2 (-1)

27%

1.87

ТБ 2.5

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Крылья Советов 0
Спартак 1
Матч завершен

П2

35%

1.83

ИТБ2 (1.5)

25%

1.88

Обе забьют - да

18%

1.84
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
ЦСКА 1
Локомотив 2
Матч завершен

X2

31%

1.63

ТМ 2.5

23%

1.82

Обе забьют - да

20%

1.74

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