«Зачем засунули Чалова на фланг? Что это за тактика?»
— Как вам закрытый футбол ЦСКА в первом тайме?
— В принципе, и с «Уфой» было то же самое. Армейцы в двух турах низко садятся. При этом не все получается в обороне. И у «Уфы» были моменты, но подвела реализация. А сегодня Смолов и Жемалетдинов забили. Но меня больше беспокоит атака. Как ЦСКА играет впереди? Ну это вообще...
— Поясните, пожалуйста.
— Чалов и Ахметов в роли вингеров — это просто нечто. Не работает ничего впереди! Заболотный старается, навязывает борьбу, но не получает никакой поддержки. Я вообще не увидел передач с флангов или проникающих пасов из глубины. Ничего внятного в атаке до выхода на поле Дзагоева не было. Вот Алан преображает игру, да.
— Так, может быть, его стоило выпустить раньше?
— Этот вопрос лучше адресовать Алексею Березуцкому. Он знает состояние своих футболистов. Но я считаю, что и Чалова и Ахметова надо было менять сразу после первого тайма. Это однозначно! Люди просто выпадали из игры.
— После перерыва у Чалова был хороший момент.
— Да. Но опять же — лучшие свои качества он проявлял в штрафной. Согласны? Федор там чувствует себя как рыба в воде. Неслучайно же он становился лучшим бомбардиром лиги. Именно в штрафной он может замкнуть передачу, ногу подставить, голову. А его взяли и засунули на фланг! Зачем? Это же не его работа. Надо же играть на козырях своих футболистов! Ну сыграй ты по схеме 4-4-2. В чем проблема? Ну что это за безобразие — что это за тактика? Как можно таким образом побеждать?
— К Антону Заболотному у вас претензий меньше?
— Он не филонил, старался, но не мог проявить свои лучшие качества в первом тайме. С другой стороны, а кто проявил-то? Все пропали...
— Допускаете, что это был последний матч Николы Влашича за ЦСКА?
— Хорват, возможно, не набрал оптимальную форму после Евро. Ругать его не стоит. По сути, только Дзагоев смотрится прилично в этих двух турах, а все остальные... Я, правда не понимаю, зачем использовать эту схему и отправлять на края Ахметова и Чалова. Ну не их это позиции! Они не вингеры. Эта система работает в «Рубине». Потому что у Слуцкого есть Кварацхелия и Макаров. Вот они здорово заточены под такой футбол, спору нет. Там все работает, потому что люди спокойно идут в обводку, обыгрывают один в один, забивают, отдают. Они это умеют, понимаете?
— А кого бы вы поставили на края вместо Чалова и Ахметова?
— Эджуке и Тикнизяна. Эджуке в Голландии играл по этой схеме, знает, что к чему.
— Он уже вписался в игру ЦСКА?
— Прогресс виден. Он уже бездумно финты не закладывает, больше эффективных действий с его стороны. Меняется в лучшую сторону. Здесь ведь вот еще какая штука.
— Какая?
— Березуцкий поменял схему. Игроки к ней будут привыкать еще. А если ЦСКА начнет опять шататься из стороны в сторону, если команда продолжит чередовать победы с поражениями? Значит, тренер уйдет. Так? Придет новый наставник и скажет: давайте играть по схеме 4-4-2. А там уже и чемпионат закончится. Чехарда какая-то...
Это в Голландии «Аякс» всю жизнь играет по системе 4-3-3, там все под это заточено. Там и тренеры соответствующие работают, и вингеры классные. Эта схема вообще-то подразумевает, что команда мяч контролирует, а не садится глубоко... Все же определяют нюансы.
— Яка Бийол в центре обороны — не панацея от всех бед?
— Думаю, в сложившейся ситуации Березуцкий сделал оптимальный выбор. Бийол сильнее Васина. Другое дело, что ему, конечно, не хватает опыта. Отсюда и ошибки. На втором этаже он смотрится уверенно, снимает мячи. Но какая-то нервозность все равно чувствуется. Где-то он теряется.
Просто какая-то странная ситуация с защитниками в ЦСКА. Вот кто такой Фукс? Что он из себя представляет? Зачем его брали? И увидим ли мы его еще на поле? Сплошные вопросы...
Слева выбыл Щенников из-за травмы. Ставят Тикнизяна. Но парень не может играть в обороне. Ну не его это! Лучшие его качества проявляются впереди. В этой схеме поставь ты его вместо Ахметова.
— Как вам молодой Максим Мухин, для которого этот матч имел самое принципиальное значение?
— Против «Уфы» он сыграл удачнее, увереннее. Возможно, сегодня перегорел. Хотя Мухин довольно качественно подчищает, неплох в отборе. Но пока все эти футболисты сыграются, уже и первый круг закончится. А что мы получим на выходе? Надо поскорее расчищать эти авгиевы конюшни.
— Что вы имеете в виду?
— Избавляться от игроков, которые не нужны. Например, от Гайча, Фукса, других легионеров. И находить молодых перспективных россиян. Самошников — отличный пример качественной селекционной работы. Да и хватит ли Березуцкому опыта? Вопрос. Как бы опять не пришлось потом говорить: хотели как лучше, а получилось, как всегда.
Методология
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