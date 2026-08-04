Евсеев — о задачах от руководства махачкалинского «Динамо» на сезон: «Будем знать теперь, я не знал»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев пошутил в ответ на вопрос о задачах команды на сезон-2026/27.

— Руководством клуба была озвучена задача на чемпионат, а какая задача на Кубок?

— А какая задача была озвучена руководством?

— Сохранение прописки в РПЛ и избежание стыковых матчей.

— Будем знать теперь, я не знал, — сказал тренер перед матчем FONBET Кубка России против «Крыльев Советов».

В сезоне-2025/26 махачкалинское «Динамо» заняло 14-е место в РПЛ, набрав 26 очков, и сохранило место в лиге по итогам стыковых матчей с «Уралом» (1:0, 2:0). В Кубке России команда дошла до первого этапа полуфинала Пути регионов, где уступила «Зениту» со счетом 0:1.