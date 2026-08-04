Мостовой о возможном переходе Даку в «Спартак»: «Куда девать других нападающих?»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Спартак».

«Как футболист он очень хорош. Что касается его скандальности, то он из другой страны. Они там вправе решать сами, у них свои законы и порядки. Нюансов мы не знаем. В нашем чемпионате я каких-то скандалов с Даку не припомню. У русских футболистов их намного больше. А трансфер хороший. Вопрос только в том, куда девать других нападающих?» — сказал Мостовой «СЭ».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

(Давид Петросян)