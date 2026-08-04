«Рубин» отзаявил Даку

«Рубин» исключил нападающего Мирлинда Даку из заявки на сайте РПЛ.

Ранее сообщалось, что 28-летний албанец прошел медосмотр перед завершением трансфера в «Спартак».

Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. 28-летний форвард в общей сложности провел за казанский клуб 93 матча, забил 38 голов и сделал 13 результативных передач.

После двух туров «Спартак» с 6 очками занимает второе место в РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей. «Рубин» идет восьмым с 3 очками.