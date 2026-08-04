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Сегодня, 18:13

«Ростов» на выезде обыграл «Акрон» в FONBET Кубке России

Сергей Ярошенко

«Ростов» обыграл «Акрон» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 — 4:0.

Игра прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

У гостей отличились Оланкунле Олусегун на 4-й минуте, Ярослав Михайлов на 7-й минуте, Имран Азнауров на 50-й минуте, а также Данила Прохин на 65-й.

На 37-й минуте из-за травмы был заменен хавбек хозяев Никита Базилевский. Вместо него на поле вышел Никита Платон.

В следующем туре группового этапа «Ростов» на своем поле сыграет с «Локомотивом» (18 августа), «Акрон» на выезде встретится с «Родиной» (15 августа).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
04 августа, 16:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:4
Ростов

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