«Ростов» на выезде обыграл «Акрон» в FONBET Кубке России

«Ростов» обыграл «Акрон» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27 — 4:0.

Игра прошла на стадионе «Самара Арена» в Самаре.

У гостей отличились Оланкунле Олусегун на 4-й минуте, Ярослав Михайлов на 7-й минуте, Имран Азнауров на 50-й минуте, а также Данила Прохин на 65-й.

На 37-й минуте из-за травмы был заменен хавбек хозяев Никита Базилевский. Вместо него на поле вышел Никита Платон.

В следующем туре группового этапа «Ростов» на своем поле сыграет с «Локомотивом» (18 августа), «Акрон» на выезде встретится с «Родиной» (15 августа).