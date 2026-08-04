Гусев рассказал об общении с испанскими специалистами: «Узнал много нового»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев в разговоре с «СЭ» рассказал об общении с испанскими специалистами после ухода из московского клуба.

«Во время пребывания в Испании я пообщался с местными действующими специалистами. На протяжении нескольких дней мы встречались и беседовали, обменивались опытом. Я проанализировал свой тренировочный процесс, игры, понял, где были допущены ошибки. Есть понимание, как действовать дальше. Много нового узнал для себя», — сказал Гусев «СЭ».

В мае «Динамо» объявило о возвращении 47-летнего Шварца на пост главного тренера. Ранее он уже возглавлял команду — с 2020 по 2022 год.