В ЦСКА рассказали о ситуации с возможным трансферным баном от ФИФА

Глава юридического отдела ЦСКА Юрий Хабаров прокомментировал «СЭ» информацию об угрозе трансферного бана для российских клубов.

«Порядок работы с солидарными выплатами изменился в ноябре 2022 года после создания Клиринговой палаты ФИФА (FIFA Clearing House) — расчетного центра, имеющего банковскую лицензию во Франции, который предназначен для сбора и распределения солидарных выплат между клубами. Ранее клубы производили причитающиеся платежи друг другу напрямую, с 2023 года — исключительно через Клиринговую палату. Для оплаты или получения солидарных выплат необходимо было проходить комплаенс под каждый международный трансфер, при этом вся работа велась по электронной почте. Эта система показала себя крайне неудобной — какие-то письма просто не доходили до клубов, информация терялась.

Прошлой осенью, наконец-то, был запущен клиентский онлайн-портал Клиринговой палаты для удобного обмена документами и организации солидарных выплат. Для выплаты и получения солидарных взносов клубы прямо на портале должны пройти комплаенс в соответствии с регламентными нормами — вовремя подать полный пакет документов, ответить на возможные дополнительные запросы.

Потенциально, любой клуб, не только российский, может получить наказание в виде трансферного бана за нарушение регламента Клиринговой палаты. Однако в случае российских клубов включается дополнительная сложность в виде санкционного давления на российские юридические лица, в том числе банки.

Пока мы не понимаем, как это скажется на практике. Могут возникнуть ситуации, когда клубы готовы исполнять основную обязанность, то есть выплачивать причитающиеся суммы, но по исключительно формальным признакам будут к ней не допущены», — сказал Хабаров «СЭ».

Хабаров также сказал, что клубы РПЛ и РФС ищут решение проблемы.

«Этот пробел в регулировании с одной стороны, повлечет волну несправедливых дисциплинарных дел для формальных «нарушителей», с другой — значительно навредит небольшим клубам, для бюджетов которых эти выплаты крайне важны. Понимая это, мы пробовали согласовать с ФИФА и с Клиринговой палатой проведение платежей альтернативными способами, однако получили категоричный отказ.

Очевидно, здесь требуется уточнение регламентных норм Клиринговой палаты. Мы на связи с коллегами из других клубов, РПЛ и РФС, надеемся найти решение в ближайшее время», — добавил Хабаров.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что команды РПЛ могут получить запрет на регистрацию игроков из-за невозможности переводов финансовых средств в Европу.