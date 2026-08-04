Источник: «Краснодар» отказался продавать Агкацева в «Фенербахче» за 10 миллионов евро

«Краснодар» отклонил предложение по голкиперу Станиславу Агкацеву, сообщает Sport24.

По информации источника, турецкий клуб предложил за 24-летнего россиянина 10 миллионов евро, но получил отказ, поскольку «Краснодар» рассчитывает выручить более крупную сумму, если решит продать вратаря.

Агкацев является воспитанником «Краснодара». В этом сезоне он провел 2 матча в РПЛ и пропустил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в 12 миллионов евро. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029 года.