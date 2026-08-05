Баринов: «Посмотрите, что происходит в «Локомотиве». Все бегут отсюда»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов после победы над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России отметил, что все игроки бегут из стана красно-зеленых.

— Когда мы узнаем «всю правду» о «Локомотиве»?

— Вы посмотрите, что происходит в клубе. Все бегут отсюда. Это не правда? Только я первый все это понял.

— Что будет с «Локо» в этом сезоне?

— Не знаю. Если не будет усиления, все будет печально.

— То есть люди будут продолжать бежать?

— Ну команда распадается, усиления нет. Мне уже не скажу, что все равно. Но жалко команду и коллектив. А целом это точно очень классный коллектив.

29-летний Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА 13 января 2026 года.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.