Он считался архитектором чемпионского «Спартака» и назывался в числе претендентов на пост главного в основе. А потом с грохотом провалился во второй команде

Этот загадочный Роман Пилипчук.

В октябре 2019-го «Спартак» стряхнул остатки депрессии Олега Кононова и поставил на лэптоп-умения Доменико Тедеско.

Сразу показалось, что новый тренер напоминает Карреру: во-первых, итальянскими корнями, во-вторых — сумасшедшей энергией.

Тут же пошли разговоры про помощника Массимо — Романа Пилипчука.

Пилипчук для болельщиков «Спартака» — человек странный. С одной стороны все признали его вклад в подготовку к чемпионским матчам и даже порой называли в числе претендентов на пост главного в основной команде красно-белых, с другой — топили за якобы токсичность к Каррере и поддержку Глушакова.

Впрочем, удивительного тут нет — в «Спартаке» святым места не заказывали. Ну, за исключениям людей с фамилиями Федотов и Старостин.

Так вот, осенью 2019-го Пилипчук приезжал в офис «Спартака», и все решили, что он войдет в штаб Тедеско. Но через пару дней Роман всех расслабил: «Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой».

Правда, через три месяца вернулся, чтобы подписать контракт со «Спартаком-2», из которого на днях будет официально уволен. Кстати, финальной точкой тренерства Пилипчука стало поражение от «Нефтехимика» Кирилла Новикова, ещё в этом сезоне тренера команды РПЛ.

Карьера Пилипчука во втором «Спартаке» играла амплитудой. Сначала серия из 4 побед в 5 стартовых матчах ФНЛ, а перед увольнением — 16(!) поединков без выигрышей, в которые уместились 0:7 от «Краснодара-2» и 0:4 от «Нижнего Новгорода», плюс 4 матча без забитых голов. В «Спартаке», даже втором, от такой статистики не увернуться, как не увернуться прохожему от грязевого душа из-под колес вылетевшего из-за угла авто.

Но разве только Пилипчук виноват? Ясно, что если такой риторический вопрос встает, значит дело не только в нем.

Думаю, мы вообще неправильно расставляем акценты. «Спартак-2» — не совсем спортивный проект. Во всяком случае не в классическом понимании. Например, место в таблице — вообще не важно. Да, им можно мотивировать футболистов, но изо всех сил рвать соперника задача не ставится. И тут появляется сложность.

А как мотивировать игрока, если не титулами и победами? Как объяснить, что надо тренироваться с дублерами для возвращения в основу таким игрокам, как Игнатов, которые уже крутили «марсельскую рулетку» в Лиге Европы и забивали в РПЛ? Максимально сложно.

Поэтому «Спартак-2» грустит. Лучшие футболисты все равно летят по арендам в клубы РПЛ и только там вскрываются их таланты. Болельщики «Спартака» помнят каким Зелимхан Бакаев поднимался из «двойки» и как прокачался за год в «Арсенале». Вывод простой: «Спартак-2» почти не даёт готовый материал в основу, а еще там хранится банда неликвидных игроков (Ташаев, Дьяков, Роша), которая делает вторую команду похожей на пыльный чулан со старым тряпьем. Его парадокс в том, что и выкинуть жалко, и не отдашь — потому как особо никому не нужно.

С другой стороны сквозная заявка — класс. Например, она позволила не отзаявлять и не разрывать контракт с Педро Рошей, а еще, например, стала площадкой для восстановления Селихова. Туда, останься он в «Спартаке», опустился бы и Остон Урунов, но ему повезло. Правда, от главной задачи фарм-клуба передержка футболистов сильно далека, но все равно чуть ближе, чем Виктор Васин к Францу Беккенбауэру.

В общем, второму «Спартаку» нужны реформы или революция. И тут видятся три пути:

1) Расформирование команды. Позволит разгрузить затраты, а самые талантливые игроки академии будут уходить в аренды в клубы РПЛ, ФНЛ или даже ПФЛ.

2) Создание фарм-клуба в еврочемпионате: Бельгия, Латвия, Швейцария или любая другая страна. Очевидно, что такая история привлечет молодых европейцев, плюс возможный отъезд в Европу окажется стимулом для воспитанников академии.

3) Реформирование. Например, установление внутреннего возрастного ценза, который не позволит заявлять в команду игроков старше 21 года и/или уход «Спартака-2» в целях экономии в зону ПФЛ. Тем более Захарян из «Динамо» показал, что даже там можно спокойно расти до уровня РПЛ.

Но если финализировать выводы, то «Спартак-2» надо лечить методами из песни Александра Иванова: «Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей!»

Уверен, все понимают, что на сегодня второй «Спартак» — самый неэффективный потребитель ресурсов клубной вертикали, в котором через пару лет вполне может бегать еще одна легенда, Гус Тиль. Тот самый, что «очень хорошо тренируется во «Фрайбурге» и за которого «Спартак» выложил почти 20 миллионов евро...

Вот была бы история.

Максим Никитин