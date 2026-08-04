Игонин об оскорблении сына Соболева: «Не понимаю, зачем трогать семью, тем более детей»

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на оскорбления в адрес семьи форварда сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Не понимаю, зачем трогать семью, тем более детей. Им наоборот надо помогать, поддерживать. Но есть люди, которые думают по-другому. Считаю, что таким нужно проявлять меньше агрессии или обратиться к врачам. А нам — меньше обращать на это внимание», — сказал Игонин.

Ранее стало известно, что Сергей, сын Соболева, поступил в академию «Зенита». В соцсетях раскритиковали 9-летнего мальчика за то, что он пришел на первую тренировку в красно-белых бутсах, и припомнили видео, на котором он два года назад нелицеприятно высказывался о нынешнем клубе отца.

Соболев выступает за «Зенит» с лета 2024 года. Также Александр выступал за «Спартак», «Крылья Советов», «Енисей» и «Томь».