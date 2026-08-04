Александр Овечкин и Шара Буллет нанесут символический удар по мячу перед матчем «Динамо» Москва — «Динамо» Мх

Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ Александр Овечкин и боец UFC Шара Буллет нанесут символический удар по мячу перед матчем 3-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.

Спортсмены выйдут на поле в знак дружбы между двумя клубами. Овечкин — воспитанник хоккейного «Динамо» и болельщик футбольной команды бело-голубых. В 2022 году он сыграл за футбольное «Динамо» в товарищеском матче с медиафутбольным клубом «Амкал» и забил один гол. Шара Буллет является болельщиком махачкалинского «Динамо».

Помимо символического удара, Буллет также проведет автограф-сессию и примет участие в других активностях на стадионе.

Матч «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 9 августа в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 14.30 (мск).