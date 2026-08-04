Кордоба вернулся в расположение «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прибыл в расположение команды, сообщает пресс-служба «быков».

В Telegram-канале клуба выложили видео с появлением Кордобы на клубной базе.

Ранее 33-летний форвард получил травму на ЧМ-2026. Он провел на турнире три матча за сборную Колумбии и не отметился результативными действиями.

После двух туров «Краснодар» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая по разнице мячей «Зениту» и «Спартаку».