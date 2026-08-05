«Спартак» объявил об аренде Ливая Гарсии в «Панатинаикос»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия на правах аренды перешел в «Панатинаикос», сообщает пресс-служба красно-белых.

Договор об аренде 28-летнего тринидадца рассчитан на сезон-2026/27 и предусматривает право выкупа игрока греческим клубом.

«Желаем нападающему успешно проявить себя в знакомом чемпионате!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Гарсия перешел в «Спартак» из греческого «АЕКа» в феврале 2025 года. С того момента нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил десять голов и сделал пять результативных передач. В сезоне-2026/27 форвард ни разу не выходил на поле.

Контракт Гарсии со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 миллионов евро.

После двух туров «Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по разнице мячей.