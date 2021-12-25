Детали трансфера Дзюбы в «Рубин»: сколько будет зарабатывать, на какой стадии переговоры, почему уходит из «Зенита»

«СЭ» разбирает главный переход зимы.

Страйкер «Зенита» Артем Дзюба близок к переходу в «Рубин», сообщает портал РБК. Клубы уже провели переговоры по трансферу 33-летнего футболиста.

По данным «СЭ», у «Рубина» действительно есть предметный интерес к Дзюбе, чей переезд возможен благодаря личному интересу Леонида Слуцкого.

«Хочу поработать с вами в одном клубе»

Слуцкий и Дзюба последние два года постоянно обменивались шутками в Instagram, а прошлой зимой даже встречались на сборах в Турции. Но точно не для обсуждения возможного трансфера. На тот момент Дзюбу все устраивало в «Зените», он был лидером сборной, постоянно играл, забивал и рвался к рекорду.

В мае Слуцкий отмечал 50-летний юбилей после завершения сезона РПЛ. Мероприятие проходило в ресторане «Сохо», где собралось много друзей Леонида Викторовича, включая Дзюбу. Артем поздравил тренера и даже признался, что не против снова оказаться в его команде.

«Хотел бы поработать с вами в одном клубе», — сказал Дзюба. Забавно, что в списке приглашенных был и Сергей Семак, и эти слова Артема вряд ли воспринялись всерьез. На тот момент «Рубин» проводил успешный сезон, а главный форвард казанцев Деспотович наколотил 14 голов. Никто не подозревал, что к концу года все перевернется и трансфер Дзюбы в «Рубин» станет возможен. Теперь Артем не ключевой игрок для Семака с истекающим контрактом, а «Рубин», тотально проваливший осень, остался без забивного нападающего.

Ключевой фактор в переговорах — хорошие отношения Слуцкого с Дзюбой. Статус тренера реально позволяет «Рубину» претендовать на не менее статусного игрока. К тому же для него тоже очевидны плюсы: Артем нуждается в игровой практике, а уходить в условный тульский «Арсенал», когда есть предметный интерес от Слуцкого, было бы странно.

По данным «СЭ», Дзюба настроен на уход из «Зенита» из-за отношения к нему со стороны Семака. Тренер больше не рассчитывает на нападающего как на основного — даже с 10 голами в РПЛ Артем проводит сезон в качестве резервиста.

Пока непонятно, будет ли это аренда в казанский клуб либо игрок расторгнет соглашение с питерцами и уйдет в «Рубин» на полноценный контракт. В настоящий момент речь идет только об интересе клуба к форварду, а также о заинтересованности самого Дзюбы в работе со Слуцким. К чему это приведет, вероятно, окончательно прояснится в январе.

Леонид Слуцкий и Артем Дзюба в сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Потянет ли «Рубин» оклад Дзюбы?

В «Зените» Артем зарабатывает около 3,6 миллиона евро по контракту, который истекает летом. В январе клуб может продлить соглашение, но с понижением зарплаты до 1,5-2 миллионов. То есть Дзюба в новом году в любом случае потеряет в деньгах, даже если не уйдет из «Зенита».

В «Рубине» зарплатная ведомость довольно средняя по меркам РПЛ и примерно отражает место команды в турнирной таблице. Окладов выше 1 миллиона евро в клубе практически нет — такая сумма прописана только у Деспотовича (и у Олега Шатова, который переходил на 1 миллион евро в год, но уже покинул команду). Остальные зарплаты гораздо скромнее.

Но «Рубин» готов сделать исключение. Летом клуб всерьез интересовался Крыховяком и был готов платить поляку 2,5-3 миллиона евро. Если игрок того стоит, если он действительно может качественно усилить команду, то казанцы готовы к повышенным расходам. Кажется, случай с Дзюбой как раз такой.

При этом понятно, что мотивация Артема сейчас далеко не денежная: он хочет играть, хочет вернуться в сборную России, нуждается в доверии тренера. Кажется, в лиге сейчас нет ни одного специалиста, кроме Слуцкого, который бы смог смело взять Дзюбу, потому что у него есть к нему подход и он знает, как безболезненно адаптировать его в коллективе.

«Мы с ним дружим, у нас хорошие отношения. Но я могу его объективно оценить. Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя... Я не видел человека, который бы лучше него это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — объяснял Слуцкий Ксении Собчак.

Интервью вышло недавно, но записано было еще летом — тогда и близко не было разговоров о трансфере. Но сейчас его слова воспринимаются уже под другим углом: «Рубину» нужен тот, кто сможет встряхнуть команду и потащить наверх.

Зачем вообще Дзюба «Рубину»?

В целом мотивация «Рубина» понятна: клуб нуждается в нападающем, который без долгой адаптации сразу способен дать результат. Деспотович восстановился в конце года, но нет гарантий, что серб снова не получит мышечную травму. За два года в «Рубине» он пропустил 126 дней из-за повреждений — это 17 матчей вне заявки команды. Да даже если Деспотович будет готов весной, то конкуренция с Дзюбой ему точно не навредит.

Переговоры с Дзюбой — точно плохая новость для Германа Онугхи и Ивана Игнатьева. Оба форварда не потянули статус основного нападающего, и отчасти проблемы и место «Рубина» в таблице связаны с качеством атакующих игроков.

Еще один важный фактор — после ухода Шатова, который оставался важной персоной в раздевалке, «Рубину» нужен новый лидер; человек, который может взять упавшее знамя, о чем говорил сам Слуцкий при оценке Дзюбы. Форвард «Зенита» — лучший кандидат для того, чтобы помочь тренеру спасти неудачно складывающийся сезон.

Финальный контекст перехода, конечно, заключается в сборной России — Дзюба открыто заявил, что хочет вернуться в национальную команду, признался, что сильно переживает из-за нынешней ситуации, и дал понять, что мечтает быть в заявке матча с Польшей.