У Дзюбы сорвался переход в «Спартак». Возможно вернется зимой
Артем Дзюба останется без клуба как минимум до зимнего трансферного окна. Леонид Гольдман, представитель нападающего, в разговоре с «СЭ» подтвердил, что ни одного соглашения по форварду нет, а 24 сентября в российских профессиональных лигах закрылся регистрационный период для свободных агентов.
Борьба за трофеи, а не игровое время
По словам Гольдмана, еще на старте переговоров с потенциальными клубами им озвучивали четкие критерии. Главный из них — команда должна бороться за высокие места, а не просто доигрывать сезон.
«Артем готов был заранее обговорить свою роль в команде. Очевидно, что с точки зрения игрового времени она другая, нежели, допустим, в «Акроне». Но принципиально важно бороться за какое-то высокое место в таблице», — подчеркнул Гольдман.
Он также добавил, что слова Дзюбы про Лигу чемпионов вырваны из контекста. «Посыл один: это борьба команды за какой-то трофей, награды. Я уверен, учитывая нынешний уровень чемпионата и футбол, который мы видели в девяти стартовых турах, Артем точно лишним ни в одной из этих команд не был бы».
Вето Кахигао
Самым громким эпизодом летнего трансферного окна стала потенциальная возможность возвращения Дзюбы в «Спартак». Гольдман подтвердил: переговоры велись, и большинство руководителей «Лукойла» — главного спонсора красно-белых — не возражали против сделки.
«Единственный человек в «Спартаке», который выступал против, — это спортивный директор Франсис Кахигао. Переход Артема не случился из-за вето спортивного блока», — заявил Гольдман.
Как отметил представитель футболиста, это было бы красивой историей как для самого футболиста, так и для клуба: «Он сам с радостью оттуда не уходил бы, но так сложились обстоятельства. И когда-нибудь Артем сам об этом расскажет открыто».
Помимо «Спартака», по словам Гольдмана, интерес к Дзюбе проявляли еще несколько команд. Потенциально было три клуба, готовых подписать Артема. Все они входят в число тех, кто борется за высокие места в нынешнем сезоне РПЛ.
Однако ни один из вариантов не дошел до стадии подписания контракта. Причина — не только критерии самого форварда, но и позиция клубов, которые, по мнению Гольдмана, не готовы были обсуждать роль Дзюбы заранее. В итоге «не сложилось».
Причины ухода из «Акрона»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ранее объяснил, почему не продлен контракт с Дзюбой. Причина — смена модели с приходом главного тренера Срджана Благоевича.
«Мы выбрали другую стратегию в связи с приглашением нового штаба. Понимаем, это высокоинтенсивный футбол, совершенно другая игра, где Артем уже будет не так полезен и не так эффективен, как ранее», — сказал Клюшев.
Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года по май 2026-го. За этот период он провел 52 матча во всех турнирах, забив 18 мячей и отдав 12 голевых передач.
Конец или пауза?
Сам Дзюба ранее говорил, что склоняется к завершению карьеры. «Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвал какой-то сильный клуб — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить. А идти и ковыряться где-то в командах «таких» — ну смысл?» — сказал форвард.
Тем не менее Гольдман не исключает возвращения Артема зимой. «Буду предпринимать попытки найти клуб, а получится ли — не знаю», — говорит представитель нападающего.
Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России (177 голов) и сборной страны (31). Всего же на его счету 248 забитых мячей в карьере, из них на клубном уровне 217.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1