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У Дзюбы сорвался переход в «Спартак». Возможно вернется зимой

Екатерина Зобова
Шеф отдела информации
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Или завершит карьеру.

Артем Дзюба останется без клуба как минимум до зимнего трансферного окна. Леонид Гольдман, представитель нападающего, в разговоре с «СЭ» подтвердил, что ни одного соглашения по форварду нет, а 24 сентября в российских профессиональных лигах закрылся регистрационный период для свободных агентов.

Борьба за трофеи, а не игровое время

По словам Гольдмана, еще на старте переговоров с потенциальными клубами им озвучивали четкие критерии. Главный из них — команда должна бороться за высокие места, а не просто доигрывать сезон.

«Артем готов был заранее обговорить свою роль в команде. Очевидно, что с точки зрения игрового времени она другая, нежели, допустим, в «Акроне». Но принципиально важно бороться за какое-то высокое место в таблице», — подчеркнул Гольдман.

Артем Дзюба.Дзюба так и остался без клуба. Артем — самый токсичный футболист, завершивший блестящую карьеру

Он также добавил, что слова Дзюбы про Лигу чемпионов вырваны из контекста. «Посыл один: это борьба команды за какой-то трофей, награды. Я уверен, учитывая нынешний уровень чемпионата и футбол, который мы видели в девяти стартовых турах, Артем точно лишним ни в одной из этих команд не был бы».

Вето Кахигао

Самым громким эпизодом летнего трансферного окна стала потенциальная возможность возвращения Дзюбы в «Спартак». Гольдман подтвердил: переговоры велись, и большинство руководителей «Лукойла» — главного спонсора красно-белых — не возражали против сделки.

«Единственный человек в «Спартаке», который выступал против, — это спортивный директор Франсис Кахигао. Переход Артема не случился из-за вето спортивного блока», — заявил Гольдман.

Артем Дзюба.Представитель Дзюбы сообщил, что переход в «Спартак» не состоялся из-за Кахигао: «Аргументов я так и не получил»

Как отметил представитель футболиста, это было бы красивой историей как для самого футболиста, так и для клуба: «Он сам с радостью оттуда не уходил бы, но так сложились обстоятельства. И когда-нибудь Артем сам об этом расскажет открыто».

Помимо «Спартака», по словам Гольдмана, интерес к Дзюбе проявляли еще несколько команд. Потенциально было три клуба, готовых подписать Артема. Все они входят в число тех, кто борется за высокие места в нынешнем сезоне РПЛ.

Однако ни один из вариантов не дошел до стадии подписания контракта. Причина — не только критерии самого форварда, но и позиция клубов, которые, по мнению Гольдмана, не готовы были обсуждать роль Дзюбы заранее. В итоге «не сложилось».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Причины ухода из «Акрона»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ранее объяснил, почему не продлен контракт с Дзюбой. Причина — смена модели с приходом главного тренера Срджана Благоевича.

«Мы выбрали другую стратегию в связи с приглашением нового штаба. Понимаем, это высокоинтенсивный футбол, совершенно другая игра, где Артем уже будет не так полезен и не так эффективен, как ранее», — сказал Клюшев.

Артем Дзюба.«Ради чего?» Артем Дзюба заявил, что склоняется к завершению карьеры

Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года по май 2026-го. За этот период он провел 52 матча во всех турнирах, забив 18 мячей и отдав 12 голевых передач.

Конец или пауза?

Сам Дзюба ранее говорил, что склоняется к завершению карьеры. «Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвал какой-то сильный клуб — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить. А идти и ковыряться где-то в командах «таких» — ну смысл?» — сказал форвард.

Тем не менее Гольдман не исключает возвращения Артема зимой. «Буду предпринимать попытки найти клуб, а получится ли — не знаю», — говорит представитель нападающего.

Артем Дзюба.День до завершения карьеры? У Дзюбы осталось меньше двух суток на поиск клуба

Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России (177 голов) и сборной страны (31). Всего же на его счету 248 забитых мячей в карьере, из них на клубном уровне 217.

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Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Франсис Кахигао
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Дзюба так и остался без клуба. Артем — самый токсичный футболист, завершивший блестящую карьеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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