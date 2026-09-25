У Дзюбы сорвался переход в «Спартак». Возможно вернется зимой

Или завершит карьеру.

Артем Дзюба останется без клуба как минимум до зимнего трансферного окна. Леонид Гольдман, представитель нападающего, в разговоре с «СЭ» подтвердил, что ни одного соглашения по форварду нет, а 24 сентября в российских профессиональных лигах закрылся регистрационный период для свободных агентов.

Борьба за трофеи, а не игровое время

По словам Гольдмана, еще на старте переговоров с потенциальными клубами им озвучивали четкие критерии. Главный из них — команда должна бороться за высокие места, а не просто доигрывать сезон.

«Артем готов был заранее обговорить свою роль в команде. Очевидно, что с точки зрения игрового времени она другая, нежели, допустим, в «Акроне». Но принципиально важно бороться за какое-то высокое место в таблице», — подчеркнул Гольдман.

Он также добавил, что слова Дзюбы про Лигу чемпионов вырваны из контекста. «Посыл один: это борьба команды за какой-то трофей, награды. Я уверен, учитывая нынешний уровень чемпионата и футбол, который мы видели в девяти стартовых турах, Артем точно лишним ни в одной из этих команд не был бы».

Вето Кахигао

Самым громким эпизодом летнего трансферного окна стала потенциальная возможность возвращения Дзюбы в «Спартак». Гольдман подтвердил: переговоры велись, и большинство руководителей «Лукойла» — главного спонсора красно-белых — не возражали против сделки.

«Единственный человек в «Спартаке», который выступал против, — это спортивный директор Франсис Кахигао. Переход Артема не случился из-за вето спортивного блока», — заявил Гольдман.

Как отметил представитель футболиста, это было бы красивой историей как для самого футболиста, так и для клуба: «Он сам с радостью оттуда не уходил бы, но так сложились обстоятельства. И когда-нибудь Артем сам об этом расскажет открыто».

Помимо «Спартака», по словам Гольдмана, интерес к Дзюбе проявляли еще несколько команд. Потенциально было три клуба, готовых подписать Артема. Все они входят в число тех, кто борется за высокие места в нынешнем сезоне РПЛ.

Однако ни один из вариантов не дошел до стадии подписания контракта. Причина — не только критерии самого форварда, но и позиция клубов, которые, по мнению Гольдмана, не готовы были обсуждать роль Дзюбы заранее. В итоге «не сложилось».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Причины ухода из «Акрона»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ранее объяснил, почему не продлен контракт с Дзюбой. Причина — смена модели с приходом главного тренера Срджана Благоевича.

«Мы выбрали другую стратегию в связи с приглашением нового штаба. Понимаем, это высокоинтенсивный футбол, совершенно другая игра, где Артем уже будет не так полезен и не так эффективен, как ранее», — сказал Клюшев.

Дзюба выступал за «Акрон» с сентября 2024 года по май 2026-го. За этот период он провел 52 матча во всех турнирах, забив 18 мячей и отдав 12 голевых передач.

Конец или пауза?

Сам Дзюба ранее говорил, что склоняется к завершению карьеры. «Ну ради чего? Лиги чемпионов нет. Если бы позвал какой-то сильный клуб — я понимаю, что уже в своем возрасте должен где-то помогать в раздевалке, на замену выходить. А идти и ковыряться где-то в командах «таких» — ну смысл?» — сказал форвард.

Тем не менее Гольдман не исключает возвращения Артема зимой. «Буду предпринимать попытки найти клуб, а получится ли — не знаю», — говорит представитель нападающего.

Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России (177 голов) и сборной страны (31). Всего же на его счету 248 забитых мячей в карьере, из них на клубном уровне 217.