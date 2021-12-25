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«Сочи» — в тройке со скромным бюджетом. В чем причины успеха и что нужно сделать, чтобы закрепить его весной?

Матвей Морозов
Матвей Морозов
Корреспондент
Сегодня, 16:15
Футболисты «Сочи». Фото Виталий Тимкив
Футболисты «Сочи». Фото Виталий Тимкив
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Команда Владимира Федотова опережает признанных лидеров.

Футбольный клуб «Сочи» — настоящее открытие РПЛ. С девятым по общей стоимости игроков составом команда ушла на зимний перерыв на третьей строчке в чемпионате. Тренер Владимир Федотов пропагандирует атакующий футбол, а под его руководством развиваются и молодые, и опытные футболисты.

Но за счет чего у «Сочи» получается из ограниченных ресурсов выжимать максимум, не скатываться к примитивному футболу и быть одной из самых симпатичных команд в России?

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Хорошая взаимозаменяемость

«Сочи» легко справляется с потерями, удачно их компенсируя. Александра Кокорина безболезненно заменили на Артура Юсупова, который теперь играет выше, чем обычно, Матео Кассьерра с Родригау пришли на место покинувших команду Антона Заболотного с Михой Мевлей и сразу заиграли.

Конечно, это лишь некоторые примеры, но в целом тенденция понятная. Клуб научился либо подписывать свободных агентов, либо оформлять трансферы за очень скромные деньги. Тренерский штаб умело внедряет новичков в команду, подбирая подходящую роль на поле, а через какое-то время может использовать их и не на профильных позициях. Достаточно вспомнить Тимофея Маргасова, который в этом сезоне уже играл и правого, и левого защитника, и даже в полузащите и везде был полезен.

Нестареющий Нобоа

В «Сочи» Кристиан Нобоа по-настоящему обрел вторую молодость. Эквадорцу уже 36 лет, но он и не думает сбавлять обороты. В этом сезоне у полузащитника уже 8 очков по «гол + пас». Чаще всего Кристиан располагается под нападающими либо отодвигается ближе к опорной зоне и конструирует своеобразный ромб, благодаря которому команда держит нужную ширину в атаке и не дает возможности быстрым контратакам соперника.

Нобоа — лучший в «Сочи» по созданным голевым моментам (четыре таких действия) и по ключевым пасам (по 2,5 таких передачи за игру). Кроме того, у хавбека очень высокая точность передач (79 процентов, что достаточно много для игрока его амплуа). Бонусом от Кристиана являются его коварные дальние выстрелы. Один игрок соперника всегда вынужден смещаться в центр и накрывать удары Нобоа.

Таким образом, даже если возможность пробить отпадает, то появляется свободная зона, куда может быть сделана передача. Да, в «Сочи», наверное, нет такого давления на игроков, как в «Зените», но все равно удивительно, что на таком позднем этапе карьеры эквадорец смог стать человеком, вокруг которого строится игра команды.

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Возрождение Юсупова и заигравший Кассьерра

Артур Юсупов продолжает дело прошлого сезона. Тогда вингер оформил девять результативных действий, в этом еще не завершенном чемпионате — уже шесть. Владимир Федотов сделал из центрального полузащитника Юсупова игрока группы атаки, и он расцвел.

«В центре поля у нас были Нобоа и Цаллагов, но ротация все равно была нужна. Дальше уже встраивали игроков в нашу систему и посчитали, что неправильно держать Юсупова на скамейке. То, что он теперь играет выше, на мой взгляд, не меняет сути — он может меняться местами с Нобоа», — объяснял коуч.

Юсупов раскрылся по двум причинам. Во-первых, обладая отличной стартовым рывком, он научился на скорости входить в штрафную, смещаться максимально близко к воротам и наносить удар — из обычного бегунка Федотов смог сделать футболиста, который с умом использует свои физические данные. Во-вторых, Артур хорошо умеет удерживать мяч, что позволяет ему удачно отыгрывать роль инсайда в позиционных атаках.

Но если выделять самого яркого игрока нынешнего «Сочи», то это все же Матео Кассьерра. Колумбиец творит что-то невероятное. В среднем он тратит меньше полутора матчей на гол. Главное, за счет чего форвард так результативен, — это его пластичность и умение открываться.

Хрестоматийный пример стиля игры нападающего — гол в ворота ЦСКА в 14-м туре РПЛ. Казалось бы, Дивеев уже контролировал мяч, но Матео поймал защитника на мелкой помарке и в итоге забил гол. При этом Кассьерру ценят и за игру спиной к чужим воротам — дополнительная опция, которую часто используют, когда у команды не идет игра. Колумбиец хорошо играет в пас — он командный и совсем не жадный футболист, что помогло ему быстро адаптироваться у Федотова.

Связка Родригау и Прохина, трудяга Цаллагов

В обороне многое держится на связке Родригау — Данила Прохин. Рассматривать двух центральных защитников «Сочи» поодиночке было бы некорректно — именно как пара они идеально подошли команде. Бразилец находится в самом центре, россиянин располагается чуть правее. Как один, так и другой любит быстро выводить команду из обороны в атаку. У бразильца 4,3 точного лонгболла за игру, у россиянина 4,9 такой передачи.

Но надо отметить, что прежде всего для «Сочи» с учетом их атакующей направленности важна именно надежность в обороне. Поэтому показательнее, что вместе у Родригау и Прохина за матч больше 8,5 выноса.

В целом на команду серьезно повлиял прогресс россиянина. Данила надежно держит свою зону и всегда уверенно действует в створе ворот. Число ошибок, которые появлялись, когда неопытного защитника продавливали за счет габаритов, уменьшилось. Прохин выбирает позицию так, что сзади всегда есть человек на подстраховке и создается ситуация «1 в 2», выигрышная для обороняющейся стороны.

В опорной зоне за разрушение отвечает Ибрагим Цаллагов. Этот полузащитник — один из немногих, кто до сих пор находится в «Сочи» после того самого массового перехода футболистов из «Зенита». Да, возможности у Ибрагима невыдающиеся — вступить в отбор, отдать незамысловатый короткий пас. Но по старанию ему, наверное, нет равных. Это важно, потому что, когда в команде часто меняется основная обойма футболистов, без ребят с характером, которые постоянно держат какой-то минимальный уровень, не обойтись. В «Сочи» Цаллагову наконец-то доверились и теперь могут использовать дополнительного человека в атаке, поскольку Ибрагим успевает выполнять весь объем, который сваливается на него в центре поля.

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Необходимые трансферы

За два зимних месяца «Сочи» для успешной борьбы за медали обязательно должен подписать нескольких игроков. Первое, что напрашивается, — еще один игрок в центр обороны, потому что в случае травм адекватной замены Прохину и Родригау нет. Также требуется латераль. У Заики и Терехова нет достойных альтернатив — соответственно, как минимум в запас стоит взять крайнего защитника с уклоном в атаку.

Плюс для «Сочи» было бы лучше, если бы была продублирована позиция Нобоа. Второго такого атакующего хавбека с видением поля в команде нет, а Кристиану весной стукнет 37 лет, и он не железный. Другой опытный футболист Ивелин Попов после тяжелой травмы надежд не оправдывает — за последние два месяца лишь 30 минут на поле. Правда, можно подписать еще одного нападающего, который мог бы занимать место Юсупова в атаке, а сам Артур экстренно перемещался бы в центральную зону.

«Сочи» — команда с понятными принципами, поставленной игрой и сильными индивидуальными исполнителями. Усиление состава — главная задача южан, которую они должны будут решить перед рестартом чемпионата России. Если они с ней справятся, то больших опасений за третью строчку по итогам сезона возникнуть не должно.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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