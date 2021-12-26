Дзюба может перейти в «Рубин», «Эвертон» следит за Головиным, «Реал» интересуется Захаряном?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

«Рубин» зовет Дзюбу, Сергеев может перейти в «Зенит»

По данным РБК, нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Рубин». В сделке заинтересован лично Леонид Слуцкий, а желание форварда уйти связано с недоверием со стороны Сергея Семака. Правда, гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев все опровергает, заявив, что Артём не ведёт никаких переговоров. В текущем сезоне на счету игрока 10 голов и 4 ассиста.

Если трансфер Дзюбы осуществится, то в «Зените» может оказаться форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Стороны уже ведут переговоры. Источник РБК, знакомый с ситуацией, подтвердил возможность осуществления перехода. В нынешнем сезоне у Сергеева 10 очков по «гол + пас» в восемнадцати матчах за самарскую команду. Контракт футболиста действует до лета 2024 года.

«Манчестер Сити» готовится к покупке Холланда

По данным Manchester Evening News, команда Хосепа Гвардиолы готова расстаться с четырьмя футболистами ради покупки звездного норвежца. Клуб покинут Ферран Торрес, Педро Порро, Ко Итакура и Морган Роджерс. «Горожане» рассчитывают бюджет трансфера и учитывают не только стоимость игрока, но и комиссионные Мино Райоле.

В прошлом сезоне в составе дортмундской «Боруссии» Эрлинг выиграл Кубок Германии.

Курзава может покинуть «ПСЖ»

По сообщениям Il Messaggero, Лейвин Курзава раздумывает об уходе из «ПСЖ», так как недоволен игровым временем. Одним из претендентов на защитника является «Лацио». Но если француз будет готов пойти на понижение зарплаты, то парижане гарантируют ему определенное количество игровых минут. По контракту Лейвин на данный момент зарабатывает 4 миллиона евро в год. Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов.

«Эвертон» проявляет интерес к Головину

По информации The Athletic, главному тренеру «Эвертона» Рафаэлю Бенитесу нравится игра полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина. Россиянин входит в список приоритетных трансферных целей клуба. Существенной проблемой при переходе может оказаться довольно высокая стоимость Головина. Transfermarkt оценивает Александра в 25 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек провел 13 матчей в чемпионате Франции и отличился 2 забитыми мячами и 2 отданными голевыми передачами.

«Химки» интересуются Жирковым

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб рассматривает вариант с приглашением Юрия Жиркова в команду. Конкретного предложения пока нет, но все будет зависеть от условий игрока и самих «Химок». Последний контракт Жиркова был заключен с «Зенитом» и закончился после сезона-2020/21. Ещё одним претендентом на игрока является «Нижний Новгород».

Перейдет ли Захарян в «Реал»?

Как сообщает «Чемпионат», вундеркинд «Динамо» Арсен Захарян может продолжить карьеру в Мадриде. Со стороны «Реала» сделку ведут экс-спортивный директор Предраг Миятович, агент Срджан Еремич и представитель Модрича Владо Лемич. В ноябре Лемич и Еремич прилетали в Москве и вели переговоры со спортивным директором «Динамо» Желько Бувачем.

Источник отмечает, что «Реал» рассчитывает оформить переход Захаряна летом 2022 года. Наиболее вероятный сценарий сделки: покупка игрока за 20 миллионов евро (с бонусами сумма может вырасти до 25 миллионов) с последующей арендой в «Динамо» на сезон.

Однако, по информации «СЭ», в «Динамо» и к представителям полузащитника Арсена Захаряна никто из «Реала» по поводу перехода футболиста не обращался.

При этом стоит отметить, что опция выкупа 18-летнего российского футболиста следующим летом составляет 15 миллионов евро, а не 20.