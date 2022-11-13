Захарян реально сдал после срыва трансфера в «Челси»? Копаемся в цифрах и оцениваем перспективы отъезда
Прошедшим летом в РПЛ мог состояться, пожалуй, самый статусный трансфер на выход с момента перехода Андрея Аршавина в «Арсенал». «Челси» был готов подписать молодого полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заплатив отступные в 15 миллионов евро, прислали бумаги, согласовали детали сделки, но оформить ее не смогли из-за бюрократических проволочек — перевод средств из Британии в Россию сейчас крайне затруднен. Понятное дело, что Арсен поехал бы в «Челси» не в том же статусе, что Аршавин в «Арсенал», но для всего российского футбола этот момент стал бы знаковым.
Захарян здорово начал сезон — 1+2 в первых трех турах. Однако в матче третьего тура с «Факелом» получил вторую желтую за крики в адрес судьи, а после дисквалификации не мог набрать результативные баллы в шести матчах РПЛ кряду (не забивал и вовсе девять туров). Все это спровоцировало пересуды о том, что после сорвавшегося трансфера в «Челси» у Захаряна пропала мотивация, а сам он сбавил требования к себе. Так ли это и остаются ли шансы у Арсена на трансфер зимой или следующим летом? Разберем по пунктам.
Сдал не только Захарян, а все «Динамо»
В Россию Славиша Йоканович приезжал как автор успешной и необычной по стилю игры команды Чемпионшипа. Во втором по силе английском дивизионе в почете борьба, навесы и куча длинных передач. «Фулхэм» Йокановича играл в совсем другой футбол — комбинировал, разыгрывал мяч низом и вышел в АПЛ со средней статистикой владения 59%.
По приезде в «Динамо» Славиша декларировал — он хочет, чтобы его команда играла в комбинационный футбол. На это намекал и Антон Шунин, в июле рассказывавший, что Йоканович, в отличие от Шварца, просит вратарей под давлением не выбивать мяч на чужую половину поля, а стараться его сохранить.
Но у сербского тренера поставить такой футбол долго не получалось — изменения к лучшему случились только в последних турах. «Динамо» на 12-м месте в этом сезоне по владению мячом, а футболисты в среднем за матч делают аж на 48 пасов меньше, чем в прошлом сезоне при Шварце. Притом что тогда команда играла в более вертикальный и острый футбол. Серьезно упали и все атакующие характеристики — от банальных числа ударов за матч (16,9 в прошлом сезоне, 13,3 в текущем) до продвинутой статистики типа ожидаемых голов за игру без учета пенальти (NPxG90): с 1,4 в прошлом сезоне до 1,19 в этом. Ну а добивает статистика «Динамо» по проценту активных действий в атакующей трети поля — 28%, хуже только у пяти команд лиги.
Проблемы есть и в обороне. «Динамо» и при Шварце пропускало довольно много, но компенсировало это открытым стилем и яркой игрой в атаке. Сейчас же провисает и то и другое. Только сейчас начал возвращаться фирменный динамовский прессинг, хотя «Фулхэм» при Йокановиче был в этом хорош: 10,64 PPDA в прошлом сезоне (среднее число передач, которое успевает сделать соперник до потери или вступления в борьбу) и 12,33 в нынешнем. Хуже давление работает только у «Торпедо» и «Крыльев Советов».
Понятное дело, валить всех собак на Йокановича не стоит. Не будем забывать, как сильно изменился состав «Динамо» за последние полгода, линия защиты по сравнению с прошлым сезоном и вовсе была пересобрана почти полностью — лишь Скопинцев продолжает держать за собой левый фланг. Помимо ключевых ЦЗ Ордеца и Бальбуэна, команду покинули отвечавший за баланс в центре поля Моро и один из главных креативщиков прошлого сезона РПЛ Шиманьски. Им нашли замену, но пока явно неравнозначную: новым ЦЗ Фернандесу и Маричалу 22 и 21 соответственно, Норманн вернулся в Россию совсем разобранный, а Шиманьски прямой замены и вовсе не нашлось. Все это серьезно ударило по силе команды.
Как это все отразилось на Захаряне
В прошлом сезоне «Динамо» играло по схеме 4-3-3, в которой треугольник в центре поля составляли Моро, Фомин и Шиманьски, а Захарян чаще выходил на одном из флангов атаки. Классическим вингером Арсен не был — постоянно смещался в центр под комбинации и врывался в штрафную для завершающего удара. В центре полузащиты Заха за весь чемпионат номинально вышел в основе всего в шести встречах.
Сейчас конфигурация состава изменилась. Замену Шиманьски не нашли, зато на фланг выписали Муми Нгамале. Теперь Йоканович использует Захаряна преимущественно в тройке полузащиты, на один из флангов он выходил всего в трех из 15 матчей этого сезона РПЛ. Это отразилось на статистике.
Теперь Захарян в два раза меньше бьет по воротам, больше сосредотачиваясь на организации атак — подросло его число передач под удар и ожидаемых ассистов. Примечательно, что по среднему числу созданных опасных моментов (в английской статистической терминологии — Big Chances) Арсен просел в два раза. Хотя, вероятно, это в том числе следствие просевшей атакующей структуры всей команды.
В разговоре об упавшей результативности Захаряна необходимо упомянуть еще один момент. Арсен стал реже бить по воротам, но вообще почти перестал наносить удары из пределов штрафной: 32 удара в прошлом сезоне РПЛ и всего семь за половину сезона нынешнего. При этом реализация Захаряна осталась той же — 9% в прошлом розыгрыше и 10% в текущем. Те же показатели у него и по ожидаемым результативным баллам NPxG90 + xA90 (ожидаемые ассисты и голы без учета пенальти в среднем за 90 минут) — 0,36-0,37. Проще говоря, влияние на атаку команды за счет ударов Захарян компенсирует созданием моментов.
Так что говорить о регрессе Захаряна как минимум преждевременно. Да, он играет не так вдохновенно и остро, как при Шварце, но если и есть причины спада, касающиеся лично Арсена, то оценивать их нужно в контексте общекомандных проблем и изменений тактической роли.
«Думаю, это временное явление, — считает Юрий Семин. — Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад. Ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона».
Но в последних турах Захарян оживает — отдал голевые в матчах с «Ахматом» и «Химками», забил «Локомотиву», огорчил ассистом «Ростов» в Кубке. Так что возможно, что со временем «Динамо» перестроится и адаптируется к требованиям Йокановича, а следовательно, должен вернуться на былой уровень и Захарян. Вот как проблемы Арсена в интервью «СЭ» описывал вратарь «Динамо» Игорь Лещук:
«У всей команды был спад. Не только у Захи. Он же не один выходит на поле, играет команда. Конечно, если команде тяжело, пришел новый тренер, мы только начали привыкать к его требованиям, тяжело играть. Меньше доходил мяч до Захи. Под него кто-то меньше открывался. Тяжело в одиночку брать и всех обыгрывать. Поэтому не могу сказать, что у него был спад. Спад был у всей команды».
Так будет ли трансфер в «Челси»?
Пока что слухи противоречивые. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров говорит, что коммуникация по Захаряну была прервана со стороны «Челси», сам же клуб отказывается комментировать любые слухи, касающиеся возможных трансферов. Отмалчивается и сам Арсен. «Не могу ответить», — его ответ на вопрос о возможном отъезде в Англию.
Появляется противоречивая информация об интересе европейских клубов из других чемпионатов. Игорь Корнеев в комментарии «Чемпионату» утверждал, что к Захаряну проявляли интерес два клуба из серии А (один из них — топ), Константин Генич рассказывал про «конкретный вариант» из Испании, но пока и ту и другую информацию клубы опровергают.
В этой ситуации Захаряну остается только одно — подстраиваться и показывать, что он может сохранять качество при разных тренерах и в разных системах игры. Без участия в еврокубках сложно быть постоянно на виду у ведущих европейских скаутов, а значит, провоцировать появление интереса нужно цифрами в чемпионате России. И особенно важно проявлять себя в больших матчах. Например, с ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|5 : 1
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|0 : 2
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2