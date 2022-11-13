Захарян реально сдал после срыва трансфера в «Челси»? Копаемся в цифрах и оцениваем перспективы отъезда

Начинает возвращать лучшую форму.

Прошедшим летом в РПЛ мог состояться, пожалуй, самый статусный трансфер на выход с момента перехода Андрея Аршавина в «Арсенал». «Челси» был готов подписать молодого полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, заплатив отступные в 15 миллионов евро, прислали бумаги, согласовали детали сделки, но оформить ее не смогли из-за бюрократических проволочек — перевод средств из Британии в Россию сейчас крайне затруднен. Понятное дело, что Арсен поехал бы в «Челси» не в том же статусе, что Аршавин в «Арсенал», но для всего российского футбола этот момент стал бы знаковым.

Захарян здорово начал сезон — 1+2 в первых трех турах. Однако в матче третьего тура с «Факелом» получил вторую желтую за крики в адрес судьи, а после дисквалификации не мог набрать результативные баллы в шести матчах РПЛ кряду (не забивал и вовсе девять туров). Все это спровоцировало пересуды о том, что после сорвавшегося трансфера в «Челси» у Захаряна пропала мотивация, а сам он сбавил требования к себе. Так ли это и остаются ли шансы у Арсена на трансфер зимой или следующим летом? Разберем по пунктам.

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сдал не только Захарян, а все «Динамо»

В Россию Славиша Йоканович приезжал как автор успешной и необычной по стилю игры команды Чемпионшипа. Во втором по силе английском дивизионе в почете борьба, навесы и куча длинных передач. «Фулхэм» Йокановича играл в совсем другой футбол — комбинировал, разыгрывал мяч низом и вышел в АПЛ со средней статистикой владения 59%.

По приезде в «Динамо» Славиша декларировал — он хочет, чтобы его команда играла в комбинационный футбол. На это намекал и Антон Шунин, в июле рассказывавший, что Йоканович, в отличие от Шварца, просит вратарей под давлением не выбивать мяч на чужую половину поля, а стараться его сохранить.

Но у сербского тренера поставить такой футбол долго не получалось — изменения к лучшему случились только в последних турах. «Динамо» на 12-м месте в этом сезоне по владению мячом, а футболисты в среднем за матч делают аж на 48 пасов меньше, чем в прошлом сезоне при Шварце. Притом что тогда команда играла в более вертикальный и острый футбол. Серьезно упали и все атакующие характеристики — от банальных числа ударов за матч (16,9 в прошлом сезоне, 13,3 в текущем) до продвинутой статистики типа ожидаемых голов за игру без учета пенальти (NPxG90): с 1,4 в прошлом сезоне до 1,19 в этом. Ну а добивает статистика «Динамо» по проценту активных действий в атакующей трети поля — 28%, хуже только у пяти команд лиги.

Проблемы есть и в обороне. «Динамо» и при Шварце пропускало довольно много, но компенсировало это открытым стилем и яркой игрой в атаке. Сейчас же провисает и то и другое. Только сейчас начал возвращаться фирменный динамовский прессинг, хотя «Фулхэм» при Йокановиче был в этом хорош: 10,64 PPDA в прошлом сезоне (среднее число передач, которое успевает сделать соперник до потери или вступления в борьбу) и 12,33 в нынешнем. Хуже давление работает только у «Торпедо» и «Крыльев Советов».

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Понятное дело, валить всех собак на Йокановича не стоит. Не будем забывать, как сильно изменился состав «Динамо» за последние полгода, линия защиты по сравнению с прошлым сезоном и вовсе была пересобрана почти полностью — лишь Скопинцев продолжает держать за собой левый фланг. Помимо ключевых ЦЗ Ордеца и Бальбуэна, команду покинули отвечавший за баланс в центре поля Моро и один из главных креативщиков прошлого сезона РПЛ Шиманьски. Им нашли замену, но пока явно неравнозначную: новым ЦЗ Фернандесу и Маричалу 22 и 21 соответственно, Норманн вернулся в Россию совсем разобранный, а Шиманьски прямой замены и вовсе не нашлось. Все это серьезно ударило по силе команды.

Как это все отразилось на Захаряне

В прошлом сезоне «Динамо» играло по схеме 4-3-3, в которой треугольник в центре поля составляли Моро, Фомин и Шиманьски, а Захарян чаще выходил на одном из флангов атаки. Классическим вингером Арсен не был — постоянно смещался в центр под комбинации и врывался в штрафную для завершающего удара. В центре полузащиты Заха за весь чемпионат номинально вышел в основе всего в шести встречах.

Сейчас конфигурация состава изменилась. Замену Шиманьски не нашли, зато на фланг выписали Муми Нгамале. Теперь Йоканович использует Захаряна преимущественно в тройке полузащиты, на один из флангов он выходил всего в трех из 15 матчей этого сезона РПЛ. Это отразилось на статистике.

Сравнительная статистика Захаряна в этом и прошлом сезонах РПЛ. Фото «СЭ»

Теперь Захарян в два раза меньше бьет по воротам, больше сосредотачиваясь на организации атак — подросло его число передач под удар и ожидаемых ассистов. Примечательно, что по среднему числу созданных опасных моментов (в английской статистической терминологии — Big Chances) Арсен просел в два раза. Хотя, вероятно, это в том числе следствие просевшей атакующей структуры всей команды.

В разговоре об упавшей результативности Захаряна необходимо упомянуть еще один момент. Арсен стал реже бить по воротам, но вообще почти перестал наносить удары из пределов штрафной: 32 удара в прошлом сезоне РПЛ и всего семь за половину сезона нынешнего. При этом реализация Захаряна осталась той же — 9% в прошлом розыгрыше и 10% в текущем. Те же показатели у него и по ожидаемым результативным баллам NPxG90 + xA90 (ожидаемые ассисты и голы без учета пенальти в среднем за 90 минут) — 0,36-0,37. Проще говоря, влияние на атаку команды за счет ударов Захарян компенсирует созданием моментов.

Карта ударов Арсена Захаряна. Understat

Так что говорить о регрессе Захаряна как минимум преждевременно. Да, он играет не так вдохновенно и остро, как при Шварце, но если и есть причины спада, касающиеся лично Арсена, то оценивать их нужно в контексте общекомандных проблем и изменений тактической роли.

«Думаю, это временное явление, — считает Юрий Семин. — Часто молодые футболисты очень ярко начинают, но потом, как правило, наступает спад. Ничего он не надломился. Это естественный процесс. Синдром второго сезона».

Но в последних турах Захарян оживает — отдал голевые в матчах с «Ахматом» и «Химками», забил «Локомотиву», огорчил ассистом «Ростов» в Кубке. Так что возможно, что со временем «Динамо» перестроится и адаптируется к требованиям Йокановича, а следовательно, должен вернуться на былой уровень и Захарян. Вот как проблемы Арсена в интервью «СЭ» описывал вратарь «Динамо» Игорь Лещук:

«У всей команды был спад. Не только у Захи. Он же не один выходит на поле, играет команда. Конечно, если команде тяжело, пришел новый тренер, мы только начали привыкать к его требованиям, тяжело играть. Меньше доходил мяч до Захи. Под него кто-то меньше открывался. Тяжело в одиночку брать и всех обыгрывать. Поэтому не могу сказать, что у него был спад. Спад был у всей команды».

Арсен Захарян. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Так будет ли трансфер в «Челси»?

Пока что слухи противоречивые. Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров говорит, что коммуникация по Захаряну была прервана со стороны «Челси», сам же клуб отказывается комментировать любые слухи, касающиеся возможных трансферов. Отмалчивается и сам Арсен. «Не могу ответить», — его ответ на вопрос о возможном отъезде в Англию.

Появляется противоречивая информация об интересе европейских клубов из других чемпионатов. Игорь Корнеев в комментарии «Чемпионату» утверждал, что к Захаряну проявляли интерес два клуба из серии А (один из них — топ), Константин Генич рассказывал про «конкретный вариант» из Испании, но пока и ту и другую информацию клубы опровергают.

В этой ситуации Захаряну остается только одно — подстраиваться и показывать, что он может сохранять качество при разных тренерах и в разных системах игры. Без участия в еврокубках сложно быть постоянно на виду у ведущих европейских скаутов, а значит, провоцировать появление интереса нужно цифрами в чемпионате России. И особенно важно проявлять себя в больших матчах. Например, с ЦСКА.