Абаскаль создал одну из лучших версий «Спартака», «Локо» реально грозит вылет. Рабинер — о дерби

Обозреватель «СЭ» разбирает победу красно-белых в Черкизово.

Лучший тайм после худшего

На уходящей неделе «Спартак» презентовал совет ветеранов клуба во главе с Олегом Романцевым и Никитой Симоняном. Этот текст начну в духе этой замечательной новости. Основатель красно-белых Николай Петрович Старостин любил говорить: «После плохой игры — хорошая». В субботу спартаковцы после худшего тайма в сезоне — второго против «Сочи» — провели лучший. До перерыва команда Гильермо Абаскаля просто смела «Локомотив», идеально отреагировав на свой скверный перформанс на «Фиште». В эти 45 минут обе московские команды полностью соответствовали местам, которые занимали в таблице после предыдущего тура, — второму и 14-му.

Промес забил 98-й мяч за «Спартак», приблизив момент звонка Массимо Карреры, в недавнем интервью «СЭ» пообещавшего набрать голландца после сотого гола. Сперва Квинси после классного, тонкого паса Данила Пруцева опередил невовремя выскочившего из ворот тезку Худякова и заработал стопроцентный пенальти (не очень понимаю, как его мог не увидеть судья Владимир Москалев, и пришлось прибегать к помощи Павла Шадыханова на ВАР), а затем сам его и реализовал. Это был первый гол Квинси «Локомотиву» с момента, вы не поверите, победного Суперкубка России-2017.

Красно-белые должны были забивать намного раньше 20-й минуты. Две перекладины, у Шамара Николсона и Антона Зиньковского, случились в первые девять минут! Плюс еще мощные удары в створ Даниила Денисова и Промеса. К 30-й минуте «Спартак» вел по ударам — 6-0. Впрочем, это ничего не гарантировало, поскольку в прошлом туре «Динамо» превосходило по тому же показателю «Ростов» — 15-0. Вот только на табло к тому моменту была нулевая ничья, а команда Валерия Карпина после этого забила сначала один, а затем второй.

«Спартак», в отличие от «Динамо», моменты реализовывал, хотя и далеко не все. Прекрасная комбинация — «черпак» Даниила (опять это имя в разных вариациях, сплошной «Брат-2»!) Хлусевича, голевая передача себе за спину Николсона и завершение Пруцева. Последнее было особенно знаменательно. Ведь если Промесу осталось два до сотни за «Спартак», то воспитанник «Чертанова» забил первый свой мяч не только за красно-белых, но и вообще в РПЛ! Его и признают, совершенно справедливо, лучшим игроком матча.

Пруцев

А я в этот момент вспомню о том, что две трети первого круга Пруцев, регулярно игравший у Паоло Ваноли, у Абаскаля был категорически запасным игроком. Его 893 минуты в чемпионате (в среднем — 52 за матч) — это на 547, то есть больше чем на шесть полных матчей, меньше, чем у Промеса; на 620 меньше, чем у Романа Зобнина, на 535 меньше, чем у Хлусевича, и даже на 467 меньше, чем у Денисова. Больше тысячи минут, помимо названных игроков, также отыграли Селихов и Соболев, Джикия и почти — Литвинов.

Первый матч в стартовом составе Пруцев провел лишь в десятом туре — и тоже, по совпадению, против «Локомотива». Удачная для него команда — и первый матч с первых минут (отыграл он в нем, кстати, все 90) против красно-зеленых, и стартовый гол. И вот что любопытно: с того момента Данил начинал абсолютно все игры «Спартака» в чемпионате, и лишь во встрече с «Крыльями Советов» его заменили на 80-й минуте, а остальные семь он провел от звонка до звонка. И еще одно совпадение: во всех этих встречах спартаковцы не потерпели ни одного поражения — шесть побед и две ничьих. А вплоть до первого появления Пруцева в стартовом составе «Спартак» проиграл три последних матча из четырех. Получается, именно этот ход Абаскаля перевернул для команды всю ситуацию.

Уверен, что озвученная главным тренером на первой пресс-конференции персонализированная радость по поводу гола Пруцева связана не только с человеческой радостью за неутомимого, хотя и хрупкого по телосложению полузащитника. Не сомневаюсь, что испанец со всей этой статистикой знаком — если уж корреспондент может вручную все это просчитать и сопоставить, то у штаба в руках инструменты любых подсчетов совершенно другого уровня. И если Пруцев даже без голов играл такую роль для командного успеха, то нарастить уверенность в себе, забив мяч в чужие ворота, для него тем более важно.

Не было бы счастья, да несчастье помогло — травмы получили коллеги Данила по амплуа центрального полузащитника: Кристофер Мартинс, затем Наиль Умяров, — и Пруцев закрепился в роли игрока стартового состава. И сильно сомневаюсь, что при нынешнем уровне игры кому-то ее отдаст, даже когда все будут здоровы.

Данил Пруцев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Соболев

Зато в Черкизове впервые с первого тура в запасе оказался Александр Соболев, и для многих это стало большим сюрпризом. Но в предматчевом телеэфире Абаскаль, извините, не жевал сопли, не придумывал никаких легких недомоганий и микротравм. Он дал четко понять, что форвард проиграл конкуренцию — на тренировках, в последних играх. Журналист даже дал шанс тренеру смягчить ситуацию, уточнив: «То есть это тактическое решение?» Испанец был принципиален: «Нет!» И снова произнес это волшебное слово — «конкуренция».

И это здорово, что для тренера нет неприкосновенных. После такого первого тайма ему нечего будет сказать по поводу отправки на лавку. Это классическая футбольная история для здоровой команды, когда ты только вчера ставил рекорды по результативным матчам подряд (напомню, что Соболев с голами в семи играх кряду обогнал всех в истории клуба и не настиг только форварда 50-х годов Николая Паршина с девятью), а сегодня не попадаешь в основу. Это и называется — ситуация под контролем у тренера, и он не боится чьего-то негатива.

Да и разве плоха грамотная и своевременная ротация? Соболев выходил с первых минут в 15 матчах чемпионата подряд (и лишь в двух из них — 0:1 от «Динамо» и 1:1 в Сочи — не набрал балла за гол или результативный пас), тогда как у Антона Зиньковского матч с «Локо» стал лишь четвертым в стартовом составе. Да и предыдущие соперники — «Ахмат», «Нижний Новгород» и «Химки» — говорили о том, что пока Абаскаль видит бывшего игрока «Крыльев» только как усиление игры после перерыва. Да, мы знаем, где «Локомотив» в таблице, но восприятие соперниками этой команды все же иное. Значит, пора было перед самым зимним перерывом дать Зиньковскому надежду, что дальше для него будет лучше. А Соболева один матч в качестве джокера должен только разозлить.

Александр Соболев на скамейке запасных в начале матча «Локомотив» — «Спартак». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Мало кто заметил, что Николсон в последнее время стал твердым игроком стартового состава. Параллельно с Пруцевым, кстати. Единственный матч, начиная с 10-го тура, когда ямаец не выходил в основе (да и на замену тоже), — с ЦСКА. Но 3+1 за восемь туров, причем два мяча были забиты в ворота «Химок», а один — «Нижнего», — достаточная ли результативность, чтобы удержать статус основного игрока надолго?

Тем более что именно не реализованный Николсоном супермомент послужил сигналом для изменений в игре с «Локомотивом». В перерыве у меня были опасения, выраженные в концовке поста для телеграм-канала «РабиНерв», что в первом тайме все давалось красно-белым слишком легко, а игра идет не 45, а 90 минут. Я писал, что выходить в «курительном режиме» на второй тайм — себе дороже. Ведь, пусть команды в «Локо» сейчас нет вообще, персонально там есть кому исполнить.

Реализуй Николсон чистый выход один на один с центра поля на 47-й минуте — и, вероятнее всего, все было бы кончено. Но вялый удар Шамара и сейв Худякова словно в один момент включили, зажгли «Локомотив», и тот выдал очень приличный второй тайм. И форварда с Ямайки вскоре заменили на Соболева. Новую диспозицию это изменило не особо, а когда «Спартак» изредка огрызался, опять тащил Худяков.

Красно-белые дотерпели и выиграли 2:1, но итоговое ощущение было уже совсем другое, чем по итогам первого тайма. И в целом это хорошо — дерби должно быть обоюдоострым!

Тем не менее вряд ли дело случая, что с 10-го тура, когда Николсон в семи случаях из восьми выходил в стартовом составе, «Спартак» выиграл шесть из этих семи матчей при одной ничьей. Пусть с результативностью у ямайца и не ахти — значит, приносит он ту долю пользы, которая позволяет команде выигрывать даже с минимумом его голов и передач! Это ж вам не локомотивский форвард Раконьяц, от которого команда не получает ни голов, ни передач, ни какой-либо иной пользы.

Забивай «Спартак» мало — у Абаскаля был бы повод задуматься, почему Николсон отличается по праздникам. Но у красно-белых 40 голов в 17 турах — 2,35 за игру. Больше только у «Зенита», а далее идет «Ростов» с 32. Промес — лучший снайпер и бомбардир лиги по системе «гол плюс пас». Команда с тройкой Промес — Соболев — Николсон почти не теряет очков. Значит, все делается правильно.

На зиму красно-белые уходят вторыми. И это одна из лучших версий «Спартака» за много-много лет. Спасибо 33-летнему испанцу, от которого до сезона, будем откровенны, никто такого и близко не ожидал. Он здорово варьирует схемы, грамотно и быстро реагирует на проблемы по ходу матча, отлично мотивирует футболистов, которые ему явно доверяют. Команда, забив, хочет продолжать это делать еще и еще — отсюда и семь крупных побед, и общая результативность. К зимнему перерыву, похоже, она немного физически подсела — но на то и сборы, чтобы перезарядить батарейки. Посмотрим, каков Абаскаль в этом компоненте.

Футболисты «Спартака». Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Локомотив»

А вот «Локомотив» зимовать уходит в лучшем случае в зоне стыков. Если же «Химки» в воскресенье дома обыграют «Сочи», в чем сейчас не видится ничего невозможного, то «Локо» опустится на 15-ю строчку, в зону прямого вылета. Притом что это четвертая по совокупной стоимости игроков команда РПЛ, уступающая тому же «Спартаку» по этой части лишь одну строчку в реестре Transfermarkt.

И далеко не уверен, что все для железнодорожников закончится благополучно — то есть невылетом из премьер-лиги. Думать о чем-то большем в этом сезоне — значит строить воздушные замки.

Да, в последних турах, конкретно в матчах с ЦСКА и во втором тайме со «Спартаком», «Локомотив» прибавил; а отыгрыш в добавленное время в Екатеринбурге после пропущенного мяча на 90-й минуте говорит о появившейся воле. Кое-какого прогресса и. о. главного тренера Андрею Федорову добиться удалось.

Но точно не того, который обязывают амбиции и состав «Локомотива». Ведь то, как «возил» красно-зеленых «Спартак» весь первый тайм, — это настоящий позор, да и «Урал» во втором тайме играл с ними с позиции силы, как настоящий, полноценный фаворит. Как такое может быть?..

Когда из премьер-лиги несколько лет назад вылетело «Динамо», а в прошлом сезоне — «Рубин», в это тоже до последнего никто не мог поверить. А когда к проблеме начинали относиться серьезно, оказывалось, что контроль над ситуацией уже утерян. Да и «Спартак», и ЦСКА через то же самое проходили — только в гораздо более ранние, советские времена.

Михаил Галактионов, если действительно возглавит «Локомотив», столкнется с серьезным вызовом. Ведь у него, молодого тренера с атакующей философией, нет опыта «спасения утопающих». Ему постепенно удалось перестроить на свой лад «Нижний Новгород», двумя последними победами над ЦСКА и «Ахматом» (командами из первой пятерки, на всякий случай) создав отрыв от низа таблицы. «Нижний» сейчас — команда, которая намного лучше знает, чего хочет на поле, чем «Локомотив».

Вильсон Изидор. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как справиться с эго футболистов, право на это самое эго сейчас вообще не имеющих? Как объединить их в коллектив? Как выстроить оборону, которая у «Локо» в этом сезоне особенно страдает? Как избавиться от балласта вроде Раконьяца и не ошибиться с новичками в момент, когда права на ошибку нет?

Когда команды, считающие себя аристократами, вдруг по каким-то причинам оказываются внизу таблицы, им там приходится очень сложно. Не привыкли они бороться за выживание, им другие задачи подавай. А другие, «рабоче-крестьянские» клубы (если уж даже Данил Глебов свой «Ростов» так назвал, что уж говорить о тех, кто еще намного скромнее?) с падшим аристократом тем более не церемонятся — им только в радость этих миллионеров утопить.

Эхо развалившегося на глазах немецкого проекта Александра Плутника, за полгода докатившегося от уровня Ральфа Рангника до странного двуглавого тренерского создания Комппер — Циннбауэр (еще эти фамилии не забыли?), будет звучать в клубных коридорах и на трибунах в Черкизове еще долго. Но сейчас новому председателю совета директоров Юрию Нагорных надо думать уже не о том, что было, а о том, что будет. И подход вроде «Да ладно, кто позволит нам вылететь?» до добра не доведет. Клуб и болельщики должны четко осознавать: над «Локомотивом» нависла реальная опасность погружения в первую лигу, где в годы чемпионата России красно-зеленые не были никогда.