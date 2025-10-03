Футбол
Сегодня, 14:15

В «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о непопадании Захаряна в окончательный список сборной России

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о непопадании полузащитника Арсена Захаряна в окончательный список сборной России на октябрьские матчи.

«Клуб и Арсен не имеют никакого отношения к решению о невключении Захаряна в окончательный список сборной. Это вопрос к Карпину», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

10 октября Россия примет в Волгограде Иран, 14 октября встретится в Москве с Боливией.

Наиль Умяров.Умяров, Сафонов и Бевеев вызваны в сборную России на октябрьские матчи
Арсен Захарян
Сборная России по футболу
ФК Реал Сосьедад
Материалы сюжета: Захарян из «Динамо»: трансфер в Испанию вместо «Челси» и «Лацио»
Захарян готовится к матчу 1-го тура ла лиги против «Валенсии»
Захарян пропустит товарищеские матчи «Реал Сосьедад» с «Осасуной» и «Ренном»
Представитель Захаряна: «Информация о повреждении не соответствует действительности! Провел две тренировки, все хорошо»
Брат Захаряна — о досрочном уходе Арсена с тренировки: «У него отдельный план подготовки, плавно подводят к команде»
Захарян из-за болевых ощущений досрочно покинул тренировку «Реал Сосьедад»
Сафонов выиграл все, Слуцкий идет за золотом, у Захаряна проблемы со здоровьем. Итоги сезона российских легионеров
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Карпин: «Бевеев хорошо проявляет себя в играх за «Балтику», его вызов — логичное следствие»
Умяров, Сафонов и Бевеев вызваны в сборную России на октябрьские матчи
Митрофанов: «Почему бы в качестве жеста примирения не дать сборной России wild card на ЧМ-2026?»
Сборная России готова к проведению матчей на нейтральных полях после возвращения
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»
Митрофанов: «На последнем конгрессе УЕФА вопрос возвращения России не обсуждался»
