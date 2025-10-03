В «Реал Сосьедад» ответили на вопрос о непопадании Захаряна в окончательный список сборной России

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о непопадании полузащитника Арсена Захаряна в окончательный список сборной России на октябрьские матчи.

«Клуб и Арсен не имеют никакого отношения к решению о невключении Захаряна в окончательный список сборной. Это вопрос к Карпину», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

10 октября Россия примет в Волгограде Иран, 14 октября встретится в Москве с Боливией.