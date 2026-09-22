«Все набросились на Латышонка. Беру вину на себя. Изначально должен был играть не он». Интервью Талалаева

«СЭ» поговорил с главным тренером «Балтики».

Встреча «Балтика» — «Зенит» (2:3) стала самой напряженной и зрелищной в 9-м туре РПЛ. Калининградцы дали чемпиону настоящий бой и, если бы не ошибки вратаря, вполне могли бы рассчитывать как минимум на ничью. Но Талалаев не склонен объяснять неудачу только промахами Евгения Латышонка.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

— Что испытывали сразу после финального свистка матча с «Зенитом»? Гордость за команду, которая не сломалась после 0:2 и дала бой чемпиону? Досаду из-за грубых ошибок? Понимание, что соперник объективно сильнее?

— Гордости точно не было, так как понимал, что могли сыграть лучше. Да и глобального расстройства тоже не испытывал.

— Почему?

— До 20-й минуты видел, что «Балтика» показывает несвойственный ей футбол. Мы прикладывали все усилия, чтобы переломить ход встречи. В принципе изначально настраивались на то, что у этого «Зенита» нужно отбирать очки. А после финального свистка испытывал смешанные чувства. Одним словом или определением их, пожалуй, не описать.

— Результат справедлив?

— Независимо от счета мы со своим штабом в «Балтике» привыкли играть до конца. Буквально до последней секунды. Прививаем такой менталитет и своим футболистам. Понятно, что расстроились, так как вообще не набрали очки. Хотя бы вничью можно было свести матч. Тем более в концовке после второго нашего гола имели два момента.

— После финального свистка вы дали небольшой комментарий: «До перерыва, особенно в первой половине тайма, мы действовали настолько трусливо, что стало не по себе». В чем причина? Чемоданное настроение ребят или преклонение перед авторитетом действующих чемпионов?

— Считаю, нужно брать ответственность на себя, а не только перекладывать ее на футболистов. Мы в стартовом составе ошиблись по нескольким позициям.

Все сейчас накинулись на Латышонка, но с тренером вратарей обсуждали его форму и предыгровой цикл, анализировали. Евгений оказался излишне напряжен и сконцентрирован.

Давайте мы, тренеры, возьмем вину на себя. У нас было решение, что против «Зенита» должен выйти другой голкипер — Егор Любаков. Но в итоге сделали выбор в пользу Жени. То же самое касается и Мурида.

— А с ним что не так?

— Доктор сказал нам, что он сможет сыграть против «Зенита». Хотя после матча с «Факелом» на искусственном поле Айман пропустил восстановительную тренировку, у него болела передняя поверхность бедра. Сам он очень хотел на поле, так как у нас серьезная конкуренция в средней линии. Но даже по уровню ведения единоборств, по качеству борьбы стало понятно, что Мурид, увы, оказался не готов (марокканца заменили в перерыве на Ивана Беликова. — Прим. В.А.).

Так что это мы, тренеры, изначально сделали неправильные кадровые шаги. Какой смысл тогда винить ребят? Нам нужно с себя самих спрашивать больше.

— А когда вы решили, что будет играть Латышонок, а не Любаков? Непосредственно в день матча?

— Нет. За три дня до встречи с питерцами определяли голкипера, обсуждали кандидатуры. Да, последнее собеседование с тренерами действительно проводим в день матча. Но на нем мы крайне редко меняем те решения, которые приняли накануне.

— А почему тогда сделали выбор в пользу Латышонка? Рассчитывали на то, что он будет сверхмотивирован против своего бывшего клуба?

— Это касалось не только его, но и всей команды. Мы же понимаем: для того чтобы победить действующего чемпиона, недостаточно просто сыграть хорошо. Надо выдать свой лучший матч, максимально выложиться. Ну и удача тоже должна сопутствовать. К сожалению, в этот день было не так...

— После матча вы поддержали Латышонка постом в одной из социальных сетей.

— Я вывесил нашу с ним нормальную, человеческую фотографию. И написал, что и проигрывает, и выигрывает вся команда. А капитан, восстанавливающийся Саша Филин, в нашей группе оставил очень хороший комментарий. Мол, ошибки вратарей и защитников заметны всем. При этом по показателю хG «Балтика» превзошла четырех последних соперников, включая «Зенит», но нападающие не забили. Об этом почему-то говорят гораздо меньше. По-моему, правильная мысль.

Думаю, мы спокойно преодолеем трудности. Благо впереди три недели на восстановление как эмоционального состояния, так и физического.

Наступ Дугласа на голову Менделю

— Какую установку дали на начало матча?

— Если вы заметили, то «Зенит», как правило, старается в первые 15-20 минут задавить соперника — стандартами, количеством созданных моментов. Поэтому в стартовый отрезок мы попросили ребят сыграть попроще, чтобы исключить ошибки на своей половине поля.

Но не настолько просто! До гола Глушенкова у нас было восемь передач в одно касание — все в никуда...

— В итоге пропустили уже на 9-й минуте...

— Голевую комбинацию «Зенита» начал Варатынов. Не оказывалось никакого давления — Сергей мог спокойно обрабатывать мяч и делать пас как на сохранение, так и на развитие атаки. Но он принял самое простое решение, пытаясь прокатить мяч по своей половине поля передачей в одно касание.

— Когда Дуглас Сантос наступил на голову Менделю в штрафной питерцев, это смотрелось жутко. Как Андрей смог продолжить игру?

— Не обсуждаю судейство, хотя здесь... Сколько раз мы видели различные карточки за фолы по неосторожности. А здесь один футболист просто наступает шипами другому на голову. Мы пересмотрели эпизод. Да, бразилец не видел в эту секунду Менделя... И уже слышали формулировки судей: наступ на голову по неосторожности — ничего, продолжили играть...

А Андрей — железный парень, остался на поле, продолжил выполнять требуемый объем работы.

— То есть для вас действие Дугласа Сантоса — фол?

— Да, фол по неосторожности. И таких примеров мы увидели уже очень много.

— Почему в перерыве поменяли Максима Петрова — пожалуй, ключевого футболиста в нынешней «Балтике»?

— Мы провели несколько замен. Они связаны в том числе и с тактикой, чтобы с одной схемы перейти на другую. Кроме того, нужно понимать, что Макс Петров и Мингиян Бевеев не имели перед этим сезоном полноценного отдыха.

— Вот как?

— В июне выступали за сборную России, осталась всего неделю на отпуск, восстановление. И фактически ребята из одного чемпионата сразу перешли в другой. Это сильно сказывается на качестве их игры. Поэтому я бы тут разделил порцию критики. Нужно говорить и о работе нашего штаба, и, наверное, о слишком долгих сборах национальной команды.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Соболев

— В этом «Зените» есть игрок, на которого вы смотрели и понимали: «Космос»?

— «Космос» — нет. Но перед матчем обращали внимание наших ребят на два аспекта. Говорили о том, что сейчас Глушенков и Соболев набрали очень хорошую форму. Наверное, все в России знают, что левую ногу Глушенкова надо перекрывать и быть готовым к удару.

— Чем сейчас опасен Соболев?

— В силу нашей игры мы приобретаем в «Балтику» только быстрых футболистов обороны. Перед матчем я разговаривал с одним агентом и сказал ему: «Соболев не убежит от наших центральных защитников».

А его гол лишний раз подчеркнул высокоинтеллектуальное понимание конкретной игровой ситуации. Саша осознал, что не уйдет от Гассама, и принял единственно верное решение — пробил издали. Технически не совсем хорошо исполнил удар. Но Женька (Латышонок. — Прим. В.А.), увы, поскользнулся — это, конечно, помогло нападающему «Зенита».

Так что мы понимали, от кого стоит ждать угроз. Неприятно, что где-то недоделали свою работу.

— Думал, вы назовете еще и Луиса Энрике. Кажется, что когда бразилец хочет, то способен обыграть один в один в РПЛ кого угодно.

— Скажите, а была ли острота после его финтов? Он бил с нулевых углов? Что касается его гола, то наши футболисты проявили слишком большое усердие... Иногда перенастрой не идет на пользу. Ребята слишком серьезно подошли к сопернику.

— Так почему же Луис Энрике забил в том эпизоде?

— У нас два защитника пошли перекрывать Соболева, а трое — побежали одновременно закрывать Луиса Энрике и помешали друг другу. Все из-за того самого лишнего усердия. Просто при переходе с персональной обороны на зонную очень большую роль играет центральный защитник. А у нас получилось так, что всю предсезонку готовили на эту роль Эдуардо Андерсона. А сейчас к нам приехал и фактически с листа, с самолета выходит четыре матча подряд в центре обороны Лорис Муйоколо.

Понимаете, всей командой тяжело перестроиться после двух лет удачной работы. Мы же как-то со своей персоналкой заняли шестое место? А сейчас переход на «зону» дается достаточно сложно. Если с точки зрения стандартов это уже приносит какие-то дивиденды, то простые ошибки все еще допускаем.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Перспективы

— И каков выход из ситуации?

— Могу сказать нашим калининградским болельщикам: нужно еще немного потерпеть. Потребуется какое-то время.

Но, повторю, ключевую роль здесь играет именно центральный защитник. Важно не только как он сам действует, но и как управляет процессом, партнерами. Голы «Рубина», «Факела», «Спартака» — следствие того, что «Балтика» развивается, идет дальше и учится немного другому футболу по немного другой системе.

Просто когда сыгранная команда, действующая за счет дисциплины, структуры и взаимодействия, теряет за семь месяцев пятерых лидеров, которые провели более 50 процентов матчей, — Сауся, Пряхина, Андраде, Бориско, Титкова, — не стоит ждать, что качество останется на прежнем уровне.

Именно поэтому после контрольного матча с «Краснодаром» я и заметил, что в этом году нас ждут уже немного другие задачи. Сейчас на флажке к нам присоединились новички — и Голенков, и Муйоколо. Уверен, что с каждым тренировочным днем станут нарабатываться привычные игровые связи. Но еще раз — требуется время. Не забывайте, что пришли и молодые ребята, которым еще необходимо привыкнуть к требованиям «Балтики».

— Тогда что можете занести в актив команде по матчу с «Зенитом»?

— Я бы выделил то, как Шильцов провел первую встречу в стартовом составе в РПЛ — сразу отметился результативным действием. А как быстро адаптировался у нас Голенков — третье результативное действие за два матча. Еще сказал бы о том, как Поспелов, Рядно и Беликов начинают играть более квалифицированно. Для меня одним из главных критериев в оценке матча является соотношение моментов, которые мы создаем, и моментов соперника. Так вот когда те ребята, о которых сказал выше, присутствуют на поле, у нас показатель хG становится все выше и выше. Да, пока еще не хватает исполнительского мастерства, чтобы реализовывать. Но, повторю, радует, что имеем такие шансы, создаем их.

— Что тревожит?

— Пока нашим бичом являются ключевые передачи и их тайминг. То есть бегать и бороться мы меньше не стали. Но с точки зрения комбинаторики, правильности и качества пасов за спину потеряли многое. Не стоит забывать и про удачу, и, конечно, про реализацию. Думаю, по тем показателям хG, которые сейчас демонстрирует «Балтика», мы в прошлом сезоне, возможно, оказались бы даже в тройке. Но сейчас немного не хватает мастерства и фарта.