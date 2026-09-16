Трагедия Латышонка: «Зенит» победил «Балтику» благодаря ошибкам своего экс-вратаря. Хотя она едва не спаслась

Событийная игра в Калининграде.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

От матча между «Балтикой» и «Зенитом» сложно было ожидать зрелища и парада событий по нескольким причинам. Причина проста — за последний год соперники провели четыре очных матча и суммарно забили в них на двоих всего три мяча.

К тому же на ситуацию влияли погодные условия в Калининграде. В этот день там шел ливень, который лишь ослабел к стартовому свистку. Казалось, мяч будет вязнуть в газоне «Ростех-Арены» и хозяева будут этим пользоваться.

Но все получилось совсем наоборот. Уже первый тайм подарил болельщикам массу событий и голов, которых хватило на несколько игр «Балтики» и «Зенита». Андрей Талалаев существенно обновил фланги после матча с «Факелом», Сергей Семак вернул в основу Педро, мяч быстро передвигался по скользкому газону — все эти факторы подарили нам качественный тайм.

Правда, Латышонок качественным его не назовет. Голкипер «Балтики», покинувший «Зенит» летом, уже к 16-й минуте пропустил один гол с дальней дистанции, а второй — со сверхдальней.

Счет открыл Глушенков — Карпукас перехватил мяч в центре поля, отдал его партнеру, и Максим фантастическим ударом с отклонением сделал гол.

Прошло 7 минут — и мы увидели еще один удивительный мяч. На этот раз блестяще сыграл Педро, ассистировавший Соболеву. Александр, едва перейдя центр поля, увидел, что Латышонок далеко выбежал из ворот, и отправил мяч за шиворот голкиперу. Кошмарный старт игры для экс-вратаря «Зенита», который наверняка намеревался доказать Сергею Семаку, что тот зря сделал ставку на Дениса Адамова.

Поразительны здесь не только сами по себе голы, но и то, что до 38-й минуты эти удары оставались единственными для сине-бело-голубых. Здесь уместно привести вес этих моментов по метрике ожидаемых голов: у Глушенкова — 0,03 xG, у Соболева — 0,01 по данным Fotmob.

«Балтика» не сразу пришла в себя. Тут наверняка сказалась дисквалификация Талалаева — его энергии, эмоций и установок в эти минуты явно не хватало команде. Однако она все же забила уже к середине первого тайма — Хиль выпрыгнул на полкорпуса выше Андраде, который очень слабо оборонялся против бывшего одноклубника, и счет стал 1:2.

Голы в первом тайме на этом закончились, но события — нет. На исходе получаса произошел эпизод, который на видео выглядел страшно: Дуглас Сантос в борьбе за верховой мяч высоко выпрыгнул и приземлился на голову упавшего при единоборстве Менделя. Несчастный случай: бразилец не хотел причинить сопернику вред, но полузащитнику «Балтики» от этого было не легче, ему перебинтовали голову.

До конца тайма «Балтика» не смогла сравнять счет, а «Зенит» в концовке оживился и нанес еще пару ударов. Последний был опасным — Глушенков после подачи углового обхитрил Бевеева и с нерабочей правой ноги пытался прошить Латышонка, но Евгений отразил мяч.

Второй тайм «Зенит» вновь начал активно и быстро забил. К голу опять привел дальний удар — Латышонок не позволил Глушенкову оформить дубль, но отбил мяч на Соболева, а тот моментально ассистировал Луису Энрике. Бразилец забил во второй раз за пять дней — видимо, он уже не переживает из-за срыва трансфера в «Рому». Если вообще переживал.

«Зенит» продолжал и дальше атаковать — например, на исходе часа Педро ворвался в штрафную и метил в ближний угол, но Латышонок был на месте. Однако, как часто бывает при Семаке, комфортный счет послужил поводом оборонительных замен — на 67-й минуте Глушенков и Карпукас уступили места Алипу и Веге, из-за чего сменилась расстановка.

На каком-то отрезке казалось, что «Балтика» сдалась. Но нет, это не в правилах команды Талалаева. После того как Соболев упустил голевой момент, хозяева забили. Гол получился уникальным, ведь его целиком создали все пять вышедших на замену игроков. Беликов отобрал мяч, Рядно подобрал его и отдал Поспелову, Глеб навесил, Голенков попал в штангу, а Илья Петров добил. Но стоит отметить и неуверенные действия Адамова — он явно растерялся, когда мяч ударился в каркас ворот.

«Балтика» перешла на откровенный навал и на 88-й минуте могла спастись — после скидки Гассама кто угодно мог занести мяч в ворота, но раньше всех оказался Барриос, который головой выбил его с самой линии.

Это был последний шанс калининградцев вырвать ничью, хотя в добавленное время в штрафной «Зенита» было неспокойно. И все же действующий чемпион победил и минимум до четверга останется в топ-3.