«Да все над моим весом прикалывались!» Истории рекордсмена «Локомотива»
Прошло уже 32 года, а его рекорд в «Локомотиве» по количеству голов за один сезон не побит до сих пор. В 1994-м Гарин наколотил 20 мячей, оформив три хет-трика и реализовав восемь пенальти, которые сам же регулярно и зарабатывал. «Локо» тогда впервые завоевал бронзу.
В 1995-м Олег забил меньше — 13 в чемпионате и два в Кубке России. Впрочем, этого хватило, чтобы его команда взяла не только серебро, но и свой первый трофей в российской истории.
А потом травмы, переход в нижегородский «Локомотив», оттуда в «Уралан», «Ладу»... В 2000-м Гарин вернулся в родной «Океан» из Находки, где вскоре после очередного повреждения и закончил карьеру в 35 лет.
— С игровых времен у вас майки остались? — спросили Гарина обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».
— Одну хранил — ту, в которой «Баварию» обыгрывали. Да и ее брат отобрал. Наверное, уже моль проела. Все наши после того матча менялись, а я не стал.
— Отказали немцам?
— Да это мы предлагали, не «Бавария» же. Я подумал: «Оставлю-ка свою майку на память, она дороже любой немецкой». Кажется, тогда нам еще выдавали два комплекта формы на сезон. Сами стирали.
— Когда за вас стирать начали?
— Впервые с этим не в «Локомотиве» столкнулся. Меня в 1993-м после чемпионата отправили на просмотр в «Кадис». Вот там увидел отношение. Выглаженные маечки развешаны перед тренировкой. Бутсы вычищены. У меня всегда проблема с весом была самая актуальная, думаю — как с этим в Испании?
— Ну и как?
— Гляжу, каждый футболист перед тренировкой взвешивается, сам записывает цифры в журнал и автограф рядом ставит.
— Вас Семин попрекал: «Как может выходить на поле человек с весом 79 килограммов?!» В Испании писали честно?
— Да. Там у меня 78 было. Когда я в 1994-м забил 20 мячей, что-то никто меня про вес не спрашивал. Это всегда так! Перестаешь забивать — тут и начинают придираться. Первое, к чему цепляются, — вес. Знали бы вы, какой он был у Сереги Овчинникова!
— Какой?
— А вот не скажу. Только лучше Босса никто в воротах не играл. Разве за какими-то мячами не успевал?
— Говорят, в Мюнхене вас приняли за администратора «Локомотива».
— Да все над моим весом прикалывались! Самый смешной случай — 1995-й, зима, сбор в немецком Руйте. С нами киевское «Динамо» соседствовало. У меня кубиков на животе сроду не было. Идем в баню с Боссом. Кто-то из киевлян на меня указывает и шепотом: «Это что, футболист?» — «Да, Гарин, который 20 голов забил в том сезоне». Меня эти разговоры абсолютно не трогали!
— В самом деле?
— Главное — выходил, забивал и вам запомнился. Вот история. 1994-й, играем на выезде с «Уралмашем». Наши до матча говорят: «Сейчас выйдет Гарин — посмотрите, что с вами будет». Те-то знали, как я выгляжу: «Да ладно, не смешите...»
— Забили?
— Три! Клоунами их сделал! А Заза Джанашия? Он же всегда с Палычем спорил из-за веса! Кстати, на нем Семин и успокоился на эту тему.
— Неужели?
— Штуковину изобрели, которая измеряет жировую прослойку. Семин Зазу первым отправил испытывать. Так у него вообще не оказалось жира!
— Что ж в «Кадисе» вы не остались?
— А меня и не собирались там оставлять. Откомандировали по ошибке, что-то напутали. Кого-то другого испанцы хотели.
— Вот это номер.
— Провел там две недели. «Кадис» на последнем месте был — но люди работали на износ! Только разминка — 40 минут. Не растяжка, как у нас, а бег по кругу. Сама тренировка — два с половиной часа. К вечеру еще одна такая же. Понятно стало, почему нас испанцы в еврокубках гоняют. Я пахал вместо отпуска — после этого и стал лучшим бомбардиром «Локомотива», по полю летал.
— Самый комичный из ваших голов?
— В 1995-м в Ростове — со своей половины поля!
— Ничего ж себе.
— Мы вели 1:0, на последних минутах при подаче углового весь «Ростсельмаш» прибежал в штрафную «Локомотива». Я же один стоял около центрального круга. Ко мне мяч и отлетел. Поднимаю голову, вижу — навстречу несется Девадзе, вышедший далеко из ворот. Не раздумывая, в касание, бью в противоход. Тот разворачивается, пытается догнать. А мячик медленно-медленно стелется по траве и закатывается в сетку.
— Эффектно.
— За год до этого забил в дальнюю «девятку» Филимонову. Он еще в «Текстильщике» играл. Так Перетурин вручил мне приз за лучший гол месяца — трехлитровую бутыль «Смирновской» с насосом. Распили всей командой. Не за раз, конечно. Водку мы не особо жаловали.
— Как забили-то?
— В штрафной на замахе раскачал трех защитников, как неваляшек, убрал мяч под себя и с левой, не глядя, засадил в «паутину».
— Мы не ослышались — «не глядя»?
— Раньше корреспонденты любили расспрашивать после матча: «Когда забивали, видели, где находится вратарь? Все делали зряче?» Многие футболисты начинали умничать, расписывать, как перед ударом куда-то посмотрели, оценили ситуацию, прицелились... Мне смешно было это читать. Честно скажу — в такой момент редко успеваешь бросить взгляд на голкипера. Действуешь рефлекторно, на уровне интуиции. Просто чувствуешь створ ворот.
— Этому можно научиться?
— Разумеется. Надо бить, бить, бить. Чем больше, тем лучше. Иногда на тренировках я долго лупил по пустым воротам. То с пяти метров, то с пятнадцати. Тут ведь все зависит не только от хладнокровия.
— Еще от везения?
— Сто процентов! Вспоминаю победный матч с «Аланией» в 1995-м. На предматчевой тренировке Палыч неожиданно дал мне передышку: «Ступай на другую половину поля. Что хочешь, то и делай». Я с разной дистанции отрабатывал удары.
— По пустым воротам?
— Ну да. А на следующий день забил Хапову из «песочной ямы». Контратака, с угла штрафной ковырнул мяч в дальний угол, и тот тихонечко закатился под штангу. Хап не дотянулся. Пробил бы еще сто раз из этой точки — не факт, что попал бы.
— Ваша первая зарплата в «Локомотиве» — три тысячи долларов?
— Три — это потом. В 1993-м условия были скромные. Если расскажу, какие получил подъемные, весь футбольный мир будет ржать.
— Ну и какие?
— Тысяча долларов. Оклад такой же. Плюс «девятка». Которую вскоре угнали.
— Клуб предоставил другую?
— Когда в 1994-м забил 20 голов и подписал новый контракт, дали «семерку» стоимостью пять тысяч долларов. Это сегодня, если бы наколотил столько мячей за сезон, у меня была бы такая зарплата, что обеспечил бы себя на всю оставшуюся жизнь.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1