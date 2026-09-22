«Да все над моим весом прикалывались!» Истории рекордсмена «Локомотива»

Сегодня бывшему нападающему «Локомотива» Олегу Гарину исполнилось 60 лет.

Прошло уже 32 года, а его рекорд в «Локомотиве» по количеству голов за один сезон не побит до сих пор. В 1994-м Гарин наколотил 20 мячей, оформив три хет-трика и реализовав восемь пенальти, которые сам же регулярно и зарабатывал. «Локо» тогда впервые завоевал бронзу.

В 1995-м Олег забил меньше — 13 в чемпионате и два в Кубке России. Впрочем, этого хватило, чтобы его команда взяла не только серебро, но и свой первый трофей в российской истории.

А потом травмы, переход в нижегородский «Локомотив», оттуда в «Уралан», «Ладу»... В 2000-м Гарин вернулся в родной «Океан» из Находки, где вскоре после очередного повреждения и закончил карьеру в 35 лет.

— С игровых времен у вас майки остались? — спросили Гарина обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».

— Одну хранил — ту, в которой «Баварию» обыгрывали. Да и ее брат отобрал. Наверное, уже моль проела. Все наши после того матча менялись, а я не стал.

— Отказали немцам?

— Да это мы предлагали, не «Бавария» же. Я подумал: «Оставлю-ка свою майку на память, она дороже любой немецкой». Кажется, тогда нам еще выдавали два комплекта формы на сезон. Сами стирали.

— Когда за вас стирать начали?

— Впервые с этим не в «Локомотиве» столкнулся. Меня в 1993-м после чемпионата отправили на просмотр в «Кадис». Вот там увидел отношение. Выглаженные маечки развешаны перед тренировкой. Бутсы вычищены. У меня всегда проблема с весом была самая актуальная, думаю — как с этим в Испании?

— Ну и как?

— Гляжу, каждый футболист перед тренировкой взвешивается, сам записывает цифры в журнал и автограф рядом ставит.

Юрий Семин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Вас Семин попрекал: «Как может выходить на поле человек с весом 79 килограммов?!» В Испании писали честно?

— Да. Там у меня 78 было. Когда я в 1994-м забил 20 мячей, что-то никто меня про вес не спрашивал. Это всегда так! Перестаешь забивать — тут и начинают придираться. Первое, к чему цепляются, — вес. Знали бы вы, какой он был у Сереги Овчинникова!

— Какой?

— А вот не скажу. Только лучше Босса никто в воротах не играл. Разве за какими-то мячами не успевал?

— Говорят, в Мюнхене вас приняли за администратора «Локомотива».

— Да все над моим весом прикалывались! Самый смешной случай — 1995-й, зима, сбор в немецком Руйте. С нами киевское «Динамо» соседствовало. У меня кубиков на животе сроду не было. Идем в баню с Боссом. Кто-то из киевлян на меня указывает и шепотом: «Это что, футболист?» — «Да, Гарин, который 20 голов забил в том сезоне». Меня эти разговоры абсолютно не трогали!

— В самом деле?

— Главное — выходил, забивал и вам запомнился. Вот история. 1994-й, играем на выезде с «Уралмашем». Наши до матча говорят: «Сейчас выйдет Гарин — посмотрите, что с вами будет». Те-то знали, как я выгляжу: «Да ладно, не смешите...»

— Забили?

— Три! Клоунами их сделал! А Заза Джанашия? Он же всегда с Палычем спорил из-за веса! Кстати, на нем Семин и успокоился на эту тему.

— Неужели?

— Штуковину изобрели, которая измеряет жировую прослойку. Семин Зазу первым отправил испытывать. Так у него вообще не оказалось жира!

— Что ж в «Кадисе» вы не остались?

— А меня и не собирались там оставлять. Откомандировали по ошибке, что-то напутали. Кого-то другого испанцы хотели.

— Вот это номер.

— Провел там две недели. «Кадис» на последнем месте был — но люди работали на износ! Только разминка — 40 минут. Не растяжка, как у нас, а бег по кругу. Сама тренировка — два с половиной часа. К вечеру еще одна такая же. Понятно стало, почему нас испанцы в еврокубках гоняют. Я пахал вместо отпуска — после этого и стал лучшим бомбардиром «Локомотива», по полю летал.

— Самый комичный из ваших голов?

— В 1995-м в Ростове — со своей половины поля!

— Ничего ж себе.

— Мы вели 1:0, на последних минутах при подаче углового весь «Ростсельмаш» прибежал в штрафную «Локомотива». Я же один стоял около центрального круга. Ко мне мяч и отлетел. Поднимаю голову, вижу — навстречу несется Девадзе, вышедший далеко из ворот. Не раздумывая, в касание, бью в противоход. Тот разворачивается, пытается догнать. А мячик медленно-медленно стелется по траве и закатывается в сетку.

Дмитрий Хлестов и Олег Гарин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Эффектно.

— За год до этого забил в дальнюю «девятку» Филимонову. Он еще в «Текстильщике» играл. Так Перетурин вручил мне приз за лучший гол месяца — трехлитровую бутыль «Смирновской» с насосом. Распили всей командой. Не за раз, конечно. Водку мы не особо жаловали.

— Как забили-то?

— В штрафной на замахе раскачал трех защитников, как неваляшек, убрал мяч под себя и с левой, не глядя, засадил в «паутину».

— Мы не ослышались — «не глядя»?

— Раньше корреспонденты любили расспрашивать после матча: «Когда забивали, видели, где находится вратарь? Все делали зряче?» Многие футболисты начинали умничать, расписывать, как перед ударом куда-то посмотрели, оценили ситуацию, прицелились... Мне смешно было это читать. Честно скажу — в такой момент редко успеваешь бросить взгляд на голкипера. Действуешь рефлекторно, на уровне интуиции. Просто чувствуешь створ ворот.

— Этому можно научиться?

— Разумеется. Надо бить, бить, бить. Чем больше, тем лучше. Иногда на тренировках я долго лупил по пустым воротам. То с пяти метров, то с пятнадцати. Тут ведь все зависит не только от хладнокровия.

— Еще от везения?

— Сто процентов! Вспоминаю победный матч с «Аланией» в 1995-м. На предматчевой тренировке Палыч неожиданно дал мне передышку: «Ступай на другую половину поля. Что хочешь, то и делай». Я с разной дистанции отрабатывал удары.

— По пустым воротам?

— Ну да. А на следующий день забил Хапову из «песочной ямы». Контратака, с угла штрафной ковырнул мяч в дальний угол, и тот тихонечко закатился под штангу. Хап не дотянулся. Пробил бы еще сто раз из этой точки — не факт, что попал бы.

— Ваша первая зарплата в «Локомотиве» — три тысячи долларов?

— Три — это потом. В 1993-м условия были скромные. Если расскажу, какие получил подъемные, весь футбольный мир будет ржать.

— Ну и какие?

— Тысяча долларов. Оклад такой же. Плюс «девятка». Которую вскоре угнали.

— Клуб предоставил другую?

— Когда в 1994-м забил 20 голов и подписал новый контракт, дали «семерку» стоимостью пять тысяч долларов. Это сегодня, если бы наколотил столько мячей за сезон, у меня была бы такая зарплата, что обеспечил бы себя на всю оставшуюся жизнь.