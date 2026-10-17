ЭСК: Абросимов верно удалил Рубенса в матче «Рубин» — «Динамо»

Главный судья матча 10-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:1) Иван Амбросимов правильно удалил защитника бело-голубых Рубенса, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Московский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить эпизод на 81-й минуте с участием Рубенса и защитника «Рубина» Руслана Безрукова.

ЭСК единогласно поддержала решение судьи показать Рубенсу красную карточку.

«Действия игрока «Динамо» Рубенса, умышленно ударившего игрока «Рубина» Руслана Безрукова плечом в голову с применением чрезмерной силы, следует квалифицировать как агрессивное поведение, учитывая, что целью игрока был соперник, а не мяч», — говорится в решении комиссии.

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