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Судейство

ЭСК: Абросимов верно удалил Рубенса в матче «Рубин» — «Динамо»

Алексей Михайлов

Главный судья матча 10-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо» (0:1) Иван Амбросимов правильно удалил защитника бело-голубых Рубенса, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) по итогам заседания экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

Московский клуб обратился в комиссию с просьбой оценить эпизод на 81-й минуте с участием Рубенса и защитника «Рубина» Руслана Безрукова.

ЭСК единогласно поддержала решение судьи показать Рубенсу красную карточку.

«Действия игрока «Динамо» Рубенса, умышленно ударившего игрока «Рубина» Руслана Безрукова плечом в голову с применением чрезмерной силы, следует квалифицировать как агрессивное поведение, учитывая, что целью игрока был соперник, а не мяч», — говорится в решении комиссии.

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Источник: официальный сайт РФС
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1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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П
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Маркиньос

Спартак

 4
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Крылья Советов, ЦСКА

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И К Ж
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Ахмат

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