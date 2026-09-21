Туманная пауза. Какими вернутся в турнир клубы РПЛ? Колонка Казакова
Мнение
Все, с кем ни пообщаешься в начале этой рекордной паузы в чемпионате, говорят одно и то же — в следующем туре будет сложно. Команду, чьи футболисты массово уезжают в сборные, всегда приходится собирать потом заново, а у кого игрокам еще предстоит долгий перелет с джетлагом — вообще сродни катастрофе.
Но есть и исключения, разумеется. Сборная — это всегда про эмоции. Короткий сбор, иные лица, другая мотивация — флаг и гимн. Первый вызов, приглашение после долгой паузы, особый соперник — это то, что не только придает сил, но и меняет самоощущение.
Марчелло Липпи в свое время говорил — когда я тренер сборной, ненавижу тренеров клубов, когда я тренер клуба, ненавижу тренера сборной. При всей иронии напоказ, здесь вшита правда. Когда матчи официальные, то за национальную команду всегда выступает основной состав. Когда — как в нашем случае — встречи товарищеские, пусть даже идущие в рейтинговый зачет ФИФА, мы каждый раз гадаем, что выберет Валерий Карпин: основной состав на первый матч, на второй или два примерно равнозначных на оба (или на три, как сейчас). Хотя часто не понимаешь применительно к российской сборной — что такое в данный момент основа, да и должна ли она быть в принципе.
Почему это важно — когда и сколько выйдет на поле из вызванных на сбор? Мы все чаще слышим от тренеров про детализацию подготовки, недельный цикл и прочие вещи, в которые они вкладывают свой особый смысл. Нам это может казаться излишней скрупулезностью — ведь знаем, что хороший футболист должен оставаться таковым всегда, зимой и летом, в среду и в воскресенье. Но я не раз слышал, как тренеры начинают объяснять, почему играть на третий день в микроцикле лучше, чем на четвертый, — и далее следуют пояснения, которые невозможно не принять на веру, если у тебя самого не заложены базовые принципы специального образования. Но все равно, ты до конца поверить не готов, поскольку футбол это все же не данные датчиков, результаты анализа крови, тактические доктрины и прочая наука. Футбол — это желание играть и умение делать это через не могу, на эмоциях. А после матчей сборных с ними чаще всего у футболистов сложно, потому что за флаг своей страны невозможно выступать вполсилы.
Вот, к примеру, зенитовец Вега — у него первый в карьере вызов в сборную Аргентины на матч, который станет прощальным для Месси. С какими эмоциями он летит туда — предсказуемо, но с какими вернется в Санкт-Петербург перед выездом в Краснодар? Или футболисты ЦСКА, идущие против всех прогнозов в двух очках от лидера, — у них ведь должна накопиться усталость от того, что побеждают часто вопреки обстоятельствам, а в сборной задача выигрывать каждый матч была, есть и будет.
«Краснодар», откуда в национальные команды уезжают немногие и которому последние матчи даются с трудом, выглядит тем, кто от долгого перерыва выиграет больше, чем остальные. Но опять же — это то, что думается нам. Спроси Мурада Мусаева, возможно, ответит иначе. Да и мы, не исключено, услышав неожиданный наводящий вопрос, тоже станем думать по-другому — взять, например, «Динамо», с его замечательной победной серией. Часто в таких ситуациях пишут: команда набрала такой ход, что не хочется, чтобы наступал перерыв. От побед не устают, но порой нагрузка утомляет так, что тренеры видят: запас сил так невелик, что нужна пауза. Нужна ли она сейчас действительно Сандро Шварцу, чтобы с его игроков спало давление — когда теперь они в наших глазах должны непременно побеждать в каждом матче? Вероятно, необходима. Да и ему самому слетать домой к семье — тоже отличный способ перезарядить батарейки.
Такая долгая пауза не нужна только нам, зрителям. Мы привыкли проводить выходные с РПЛ. И как бы ни притягательна была афиша очередных встреч сборных — в каждом туре чемпионата все же восемь матчей, только успевай смотреть.
О травмах, которые нередко случаются в сборных, писать не хочется. Пусть их не будет.
Две недели до 10-го тура. Одну уже прожили.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1