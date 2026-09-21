Туманная пауза. Какими вернутся в турнир клубы РПЛ? Колонка Казакова

Колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах, автора Telegram-канала «Футбольные люди» — о возможном влиянии долгого перерыва в чемпионате.

Мнение

Все, с кем ни пообщаешься в начале этой рекордной паузы в чемпионате, говорят одно и то же — в следующем туре будет сложно. Команду, чьи футболисты массово уезжают в сборные, всегда приходится собирать потом заново, а у кого игрокам еще предстоит долгий перелет с джетлагом — вообще сродни катастрофе.

Но есть и исключения, разумеется. Сборная — это всегда про эмоции. Короткий сбор, иные лица, другая мотивация — флаг и гимн. Первый вызов, приглашение после долгой паузы, особый соперник — это то, что не только придает сил, но и меняет самоощущение.

Марчелло Липпи в свое время говорил — когда я тренер сборной, ненавижу тренеров клубов, когда я тренер клуба, ненавижу тренера сборной. При всей иронии напоказ, здесь вшита правда. Когда матчи официальные, то за национальную команду всегда выступает основной состав. Когда — как в нашем случае — встречи товарищеские, пусть даже идущие в рейтинговый зачет ФИФА, мы каждый раз гадаем, что выберет Валерий Карпин: основной состав на первый матч, на второй или два примерно равнозначных на оба (или на три, как сейчас). Хотя часто не понимаешь применительно к российской сборной — что такое в данный момент основа, да и должна ли она быть в принципе.

Почему это важно — когда и сколько выйдет на поле из вызванных на сбор? Мы все чаще слышим от тренеров про детализацию подготовки, недельный цикл и прочие вещи, в которые они вкладывают свой особый смысл. Нам это может казаться излишней скрупулезностью — ведь знаем, что хороший футболист должен оставаться таковым всегда, зимой и летом, в среду и в воскресенье. Но я не раз слышал, как тренеры начинают объяснять, почему играть на третий день в микроцикле лучше, чем на четвертый, — и далее следуют пояснения, которые невозможно не принять на веру, если у тебя самого не заложены базовые принципы специального образования. Но все равно, ты до конца поверить не готов, поскольку футбол это все же не данные датчиков, результаты анализа крови, тактические доктрины и прочая наука. Футбол — это желание играть и умение делать это через не могу, на эмоциях. А после матчей сборных с ними чаще всего у футболистов сложно, потому что за флаг своей страны невозможно выступать вполсилы.

Роман Вега. Фото Global Look Press

Вот, к примеру, зенитовец Вега — у него первый в карьере вызов в сборную Аргентины на матч, который станет прощальным для Месси. С какими эмоциями он летит туда — предсказуемо, но с какими вернется в Санкт-Петербург перед выездом в Краснодар? Или футболисты ЦСКА, идущие против всех прогнозов в двух очках от лидера, — у них ведь должна накопиться усталость от того, что побеждают часто вопреки обстоятельствам, а в сборной задача выигрывать каждый матч была, есть и будет.

«Краснодар», откуда в национальные команды уезжают немногие и которому последние матчи даются с трудом, выглядит тем, кто от долгого перерыва выиграет больше, чем остальные. Но опять же — это то, что думается нам. Спроси Мурада Мусаева, возможно, ответит иначе. Да и мы, не исключено, услышав неожиданный наводящий вопрос, тоже станем думать по-другому — взять, например, «Динамо», с его замечательной победной серией. Часто в таких ситуациях пишут: команда набрала такой ход, что не хочется, чтобы наступал перерыв. От побед не устают, но порой нагрузка утомляет так, что тренеры видят: запас сил так невелик, что нужна пауза. Нужна ли она сейчас действительно Сандро Шварцу, чтобы с его игроков спало давление — когда теперь они в наших глазах должны непременно побеждать в каждом матче? Вероятно, необходима. Да и ему самому слетать домой к семье — тоже отличный способ перезарядить батарейки.

Такая долгая пауза не нужна только нам, зрителям. Мы привыкли проводить выходные с РПЛ. И как бы ни притягательна была афиша очередных встреч сборных — в каждом туре чемпионата все же восемь матчей, только успевай смотреть.

О травмах, которые нередко случаются в сборных, писать не хочется. Пусть их не будет.

Две недели до 10-го тура. Одну уже прожили.

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