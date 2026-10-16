Василенко о матче «Факела» с «Локо»: «0:5 не по игре? Счет на табло»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» объяснил крупное поражение от «Локомотива» (0:5) в 10-м туре РПЛ.

— После вашего ухода из «Факела» прошло несколько дней. Уже на холодную голову проанализировали, что произошло в матче с «Локомотивом»? Ведь первые 25 минут ваша команда выглядела прилично, владела преимуществом, создавала моменты. А потом что-то сломалось...

— Вы правы, начали мы хорошо. Первые 25 минут провели достаточно качественно. Конечно, в такой ситуации нужно развивать преимущество, сохранять концентрацию и уверенность. Тем более против нас играл именитый соперник с высоким уровнем индивидуального мастерства.

Но в первой же опасной атаке «Локомотива» мы пропустили. Думаю, это стало неожиданностью для ребят. Произошла потеря концентрации, бдительности.

— Еще до перерыва пропустили второй...

— Хотя даже после первого гола у меня не было ощущения, что все безнадежно. Потом пропустили второй мяч. Вот это уже был холодный душ. В перерыве мы договорились, как исправить ситуацию.

Но во втором тайме футболисты стали действовать больше на эмоциях. Думали прежде всего о том, как забить и отыграться. При этом забывали о конкретных игровых задачах: отборе мяча, подстраховке, правильном расположении на поле.

Такая потеря концентрации в матчах с соперниками уровня «Локомотива», как правило, наказывается. Что и произошло. В итоге — 0:5. Хотя, конечно, мы не ожидали такого результата.

— Но согласитесь, что итоговый счет все-таки не по игре? 0:5 — слишком жестоко для «Факела».

— Это больно. Но с учетом ошибок, которые мы допустили, счет закономерен. На табло — 0:5. Значит, по игре.

«Факел» набрал 3 очка после 10 матчей и замыкает турнирную таблицу РПЛ.

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