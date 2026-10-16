Василенко о матче «Факела» с «Локо»: «0:5 не по игре? Счет на табло»
Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко в интервью «СЭ» объяснил крупное поражение от «Локомотива» (0:5) в 10-м туре РПЛ.
— После вашего ухода из «Факела» прошло несколько дней. Уже на холодную голову проанализировали, что произошло в матче с «Локомотивом»? Ведь первые 25 минут ваша команда выглядела прилично, владела преимуществом, создавала моменты. А потом что-то сломалось...
— Вы правы, начали мы хорошо. Первые 25 минут провели достаточно качественно. Конечно, в такой ситуации нужно развивать преимущество, сохранять концентрацию и уверенность. Тем более против нас играл именитый соперник с высоким уровнем индивидуального мастерства.
Но в первой же опасной атаке «Локомотива» мы пропустили. Думаю, это стало неожиданностью для ребят. Произошла потеря концентрации, бдительности.
— Еще до перерыва пропустили второй...
— Хотя даже после первого гола у меня не было ощущения, что все безнадежно. Потом пропустили второй мяч. Вот это уже был холодный душ. В перерыве мы договорились, как исправить ситуацию.
Но во втором тайме футболисты стали действовать больше на эмоциях. Думали прежде всего о том, как забить и отыграться. При этом забывали о конкретных игровых задачах: отборе мяча, подстраховке, правильном расположении на поле.
Такая потеря концентрации в матчах с соперниками уровня «Локомотива», как правило, наказывается. Что и произошло. В итоге — 0:5. Хотя, конечно, мы не ожидали такого результата.
— Но согласитесь, что итоговый счет все-таки не по игре? 0:5 — слишком жестоко для «Факела».
— Это больно. Но с учетом ошибок, которые мы допустили, счет закономерен. На табло — 0:5. Значит, по игре.
«Факел» набрал 3 очка после 10 матчей и замыкает турнирную таблицу РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1