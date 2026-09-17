«Соболев и Глушенков знали, что Латышонок далековато выходит из ворот». Орлов — о победе «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» в Калининграде (3:2).

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

— Понравился стартовый состав «Зенита». Наконец-то вернулся Дуглас Сантос. Видно, что набрал форму и подготовился к поездке в сборную Бразилии, куда его вызвали (улыбается). Солидный футбол в его исполнении.

С первых минут играл Педро, отдавший голевой пас на Луиса Энрике в матче с «Локомотивом». Это твердый игрок основы. Вновь записал в свой актив результативное действие.

Нужно, конечно, отметить Соболева и Глушенкова. Эффективны в атаке. У них действительно многое получалось. Оба подловили Латышонка. Евгений, что называется, пострадал.

Он же два сезона играл и тренировался в «Зените». И Соболев с Глушенковым прекрасно знали, что этот вратарь всегда далековато выходит из ворот. А рост-то у него, согласитесь, не два метра.

Поэтому оба зенитовца решились на удары со средней и дальней дистанции. Сработало. Соболев хотел забросить за спину голкиперу «Балтики». Латышонку не повезло, поскользнулся. Тем не менее голы-то красивые!

Виноват ли Латышонок в голе Глушенкова? Да дело даже не в том, что мяч был послан почти по центру.

Как я заметил выше, Евгений опрометчиво далеко вышел. Вот роста ему и не хватило в этом эпизоде. Не достал, не спас. Глушенков здорово оценил ситуацию и пробил со своей левой. Сложная траектория, не спорю. Мяч летел сверху, как говорят, из космоса (смеется). Налицо мастерство зенитовца. Но вопросы к голкиперу хозяев тоже, безусловно, возникают.

Что ж, у Соболева теперь семь голов, у Глушенкова — шесть. Они по своей результативности напоминают дуэт Дзюба — Азмун.

Нужно отдать должное и «Балтике». Как калининградцы боролись! Как они хороши на втором этаже! Голенков точно пришелся ко двору, отличное приобретение. В концовке «Зенит» уже не знал, как спастись! Барриос выручил, молодец. Мяч же уже залетал в сетку.

В целом защита питерцев сыграла уже четче, надежнее, чем прежде. Кроме Мантуана. Вот ему навыков не хватает. Нет цепкости, которая должна быть у крайнего защитника. Ну почему он позволил Шильцову выполнить подачу с фланга в штрафную, на дальнюю штангу? Почему не накрыл? В итоге — гол «Балтики».

После матча с «Локомотивом» я пожурил Карпукаса. Что касается встречи с калининградцами, то в желании развивать атаки ему не откажешь. Хочет играть вперед, старается. Тут он, бесспорно, молодец. Нацелен на конструктив.

Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать.

Он все-таки еще толком не тренировался в системе «Зенита». Наступает трехнедельная пауза в РПЛ. Для него очень важно адаптироват ься к новым условиям. Нужно быть более юрким и подвижным.

Артем Карпукас. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Считаю, ему надо ориентироваться на Кривцова. Сейчас краснодарец травмирован. Но то, что он показывал на старте сезона, — образец для всех наших центральных полузащитников! Всем надо равняться на Кривцова — на его самоотдачу и взрывную скорость.

В большом порядке Луис Энрике! Забил гол после выверенного паса Соболева. В целом бразилец солировал. Как он эффективно, на дриблинге уходил от соперников, создавал остроту. Так в РПЛ никто не может! Все очень легко — слева, справа. Да как угодно. Он сейчас звезда клуба .

«Зенит» уходит на паузу на позитивной ноте. 10 октября нас ждет матч с приставкой «супер» — с «Краснодаром».