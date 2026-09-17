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Балтика — Зенит: мнение Геннадия Орлова о матче 9-го тура РПЛ 16 сентября 2026

«Соболев и Глушенков знали, что Латышонок далековато выходит из ворот». Орлов — о победе «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков и Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов оценил победу «Зенита» в Калининграде (3:2).
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:3
Зенит

— Понравился стартовый состав «Зенита». Наконец-то вернулся Дуглас Сантос. Видно, что набрал форму и подготовился к поездке в сборную Бразилии, куда его вызвали (улыбается). Солидный футбол в его исполнении.

С первых минут играл Педро, отдавший голевой пас на Луиса Энрике в матче с «Локомотивом». Это твердый игрок основы. Вновь записал в свой актив результативное действие.

Нужно, конечно, отметить Соболева и Глушенкова. Эффективны в атаке. У них действительно многое получалось. Оба подловили Латышонка. Евгений, что называется, пострадал.

&laquo;Зенит&raquo; победил &laquo;Балтику&raquo; в&nbsp;матче 9-го тура РПЛ.Трагедия Латышонка: «Зенит» победил «Балтику» благодаря ошибкам своего экс-вратаря. Хотя она едва не спаслась

Он же два сезона играл и тренировался в «Зените». И Соболев с Глушенковым прекрасно знали, что этот вратарь всегда далековато выходит из ворот. А рост-то у него, согласитесь, не два метра.

Поэтому оба зенитовца решились на удары со средней и дальней дистанции. Сработало. Соболев хотел забросить за спину голкиперу «Балтики». Латышонку не повезло, поскользнулся. Тем не менее голы-то красивые!

Виноват ли Латышонок в голе Глушенкова? Да дело даже не в том, что мяч был послан почти по центру.

Как я заметил выше, Евгений опрометчиво далеко вышел. Вот роста ему и не хватило в этом эпизоде. Не достал, не спас. Глушенков здорово оценил ситуацию и пробил со своей левой. Сложная траектория, не спорю. Мяч летел сверху, как говорят, из космоса (смеется). Налицо мастерство зенитовца. Но вопросы к голкиперу хозяев тоже, безусловно, возникают.

Что ж, у Соболева теперь семь голов, у Глушенкова — шесть. Они по своей результативности напоминают дуэт Дзюба — Азмун.

Нужно отдать должное и «Балтике». Как калининградцы боролись! Как они хороши на втором этаже! Голенков точно пришелся ко двору, отличное приобретение. В концовке «Зенит» уже не знал, как спастись! Барриос выручил, молодец. Мяч же уже залетал в сетку.

В целом защита питерцев сыграла уже четче, надежнее, чем прежде. Кроме Мантуана. Вот ему навыков не хватает. Нет цепкости, которая должна быть у крайнего защитника. Ну почему он позволил Шильцову выполнить подачу с фланга в штрафную, на дальнюю штангу? Почему не накрыл? В итоге — гол «Балтики».

Евгений Латышонок.Провал Латышонка в матче против «Зенита». Экс-вратарь петербургской команды пропустил даже с центра поля

После матча с «Локомотивом» я пожурил Карпукаса. Что касается встречи с калининградцами, то в желании развивать атаки ему не откажешь. Хочет играть вперед, старается. Тут он, бесспорно, молодец. Нацелен на конструктив.

Но сколько же ошибок в его исполнении! Насчитал три-четыре обреза. Многовато. И потом: ему надо еще физику подтянуть. Был эпизод, когда Карпукас откровенно вчистую проиграл силовое единоборство. Так нельзя. Надо быстрее думать, быстрее действовать.

Он все-таки еще толком не тренировался в системе «Зенита». Наступает трехнедельная пауза в РПЛ. Для него очень важно адаптироваться к новым условиям. Нужно быть более юрким и подвижным.

Артем Карпукас.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Считаю, ему надо ориентироваться на Кривцова. Сейчас краснодарец травмирован. Но то, что он показывал на старте сезона, — образец для всех наших центральных полузащитников! Всем надо равняться на Кривцова — на его самоотдачу и взрывную скорость.

В большом порядке Луис Энрике! Забил гол после выверенного паса Соболева. В целом бразилец солировал. Как он эффективно, на дриблинге уходил от соперников, создавал остроту. Так в РПЛ никто не может! Все очень легко — слева, справа. Да как угодно. Он сейчас звезда клуба.

«Зенит» уходит на паузу на позитивной ноте. 10 октября нас ждет матч с приставкой «супер» — с «Краснодаром».

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ФК Балтика
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Идеальный вечер для Соболева: забил почти с центра поля и повторил собственный рекорд на старте сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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