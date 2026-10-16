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Игрок Спартака Кристофев Ву считает, что вратарь Александр Максименко мог бы играть на позиции защитника

Ву считает, что Максименко мог бы играть на позиции защитника

Александр Абустин
корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибки случаются. Максименко — отличный вратарь с хорошей игрой ногами. Думаю, он даже мог бы играть в качестве защитника», — сказал Ву «СЭ».

В сезоне-2026/27 Максименко провел 10 матчей в РПЛ, пропустил 7 голов и четырежды сохранил ворота в неприкосновенности.

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Александр Максименко
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
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ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

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 6
Маркиньос
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Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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