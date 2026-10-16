Ву считает, что Максименко мог бы играть на позиции защитника

Защитник «Спартака» Кристофер Ву в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибки случаются. Максименко — отличный вратарь с хорошей игрой ногами. Думаю, он даже мог бы играть в качестве защитника», — сказал Ву «СЭ».

В сезоне-2026/27 Максименко провел 10 матчей в РПЛ, пропустил 7 голов и четырежды сохранил ворота в неприкосновенности.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max