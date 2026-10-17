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ЭСК подтвердила, что Мантуан не нарушал правила на Батчи перед голом «Зенита» в ворота «Краснодара»

Судейство

ЭСК подтвердила, что Мантуан не нарушал правила на Батчи перед голом «Зенита» в ворота «Краснодара»

Руслан Минаев

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Краснодара» по поводу гола «Зенита» на 45+4-й минуте матча 10-го тура РПЛ (2:3). Игра проходила в Краснодаре 10 октября.

Краснодарский клуб попросил оценить действия главного арбитра Инала Танашева, который не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока сине-бело-голубых Густаво Мантуана против вингера «быков» Жоау Батчи в атаке, завершившейся голом на четвертой добавленной к первому тайму минуте.

ЭСК единогласно признала решение судьи правильным.

«Густаво Мантуан не нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком «Краснодара» Батчи. Мантуан принял мяч на грудь и контролировал его, а его рука находилась в естественном положении, обусловленном движением игрока.

Со стороны Мантуана не было наказуемого дополнительного движения рукой в сторону соперника, который сбоку вступил в единоборство. По причине того, что нарушение правил в атакующей фазе перед взятием ворот не было определено, гол засчитан верно», — говорится в решении комиссии.

Артем Карпукас, Максим Глушенков и&nbsp;Александр Соболев.«Нытья бы было на всю страну!» Даже в «Зените» согласились с решением Танашева в Краснодаре

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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
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