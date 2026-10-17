ЭСК подтвердила, что Мантуан не нарушал правила на Батчи перед голом «Зенита» в ворота «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение «Краснодара» по поводу гола «Зенита» на 45+4-й минуте матча 10-го тура РПЛ (2:3). Игра проходила в Краснодаре 10 октября.

Краснодарский клуб попросил оценить действия главного арбитра Инала Танашева, который не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока сине-бело-голубых Густаво Мантуана против вингера «быков» Жоау Батчи в атаке, завершившейся голом на четвертой добавленной к первому тайму минуте.

ЭСК единогласно признала решение судьи правильным.

«Густаво Мантуан не нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком «Краснодара» Батчи. Мантуан принял мяч на грудь и контролировал его, а его рука находилась в естественном положении, обусловленном движением игрока.

Со стороны Мантуана не было наказуемого дополнительного движения рукой в сторону соперника, который сбоку вступил в единоборство. По причине того, что нарушение правил в атакующей фазе перед взятием ворот не было определено, гол засчитан верно», — говорится в решении комиссии.

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