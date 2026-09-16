Провал Латышонка в матче против «Зенита». Экс-вратарь петербургской команды пропустил даже с центра поля
Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок наверняка надолго запомнит матч против «Зенита» в 9-м туре РПЛ. Всего за 20 минут 28-летний футболист допустил две грубые результативные ошибки — а ведь для него это была первая игра против сине-бело-голубых после ухода.
Глушенков забил издали, Соболев — почти с центра поля
Первый гол Евгений пропустил на 9-й минуте — постарался Максим Глушенков. Полузащитник практически без сопротивления прошел центр поля «Балтики» и неподалеку от штрафной мощно выстрелил. Латышонок оказался бессилен — мяч прошел прямо над ним.
Вратарь мог спасти, но курьезным этот гол назвать трудно, поскольку Глушенков действительно классно исполнил. А вот на 16-й минуте пропущенный оказался почти целиком на совести Евгения: голкипер слишком далеко отошел от ворот, «прозевал» контратаку зенитовцев, а Александр Соболев пробил почти с центра поля.
Исправиться в первом тайме Латышонок не успел, потому что больше в створ ворот «Зенит» не попал. Два пропущенных, ноль сейвов — пожалуй, такого плохого тайма в карьере Евгения не было давно.
Напомнил о себе
Для Латышонка тайм получился вдвойне обидным, учитывая, что он играл против «Зенита» впервые после ухода из клуба. Евгений выступал за петербуржцев с 2024 года, провел 41 матч (21 — на ноль) и стал чемпионом России, но минувшим летом перебрался в «Нижний Новгород», откуда отправился в аренду в «Балтику».
Вратарь объяснил карьерные перемены стечением обстоятельств.
«Был в плохой форме. Залетали голы какие-то. Тренерский штаб решил сменить меня. Просто не повезло? Нет. Я мог остаться и получать деньги. Но я не хочу этого», — сказал Латышонок журналистам.
Позднее россиянин поблагодарил «Зенит» и отметил, что никакой злобы на клуб у него нет.
«Ни о чем не жалею. Первый сезон получился отличным, по статистике у меня 17 «сухарей». А второй сезон не получился: из-за травмы я пропустил сборы и так далее, не получился рестарт, я сел на скамейку, и конкурент использовал свой шанс. Время в «Зените» — отличный опыт, я благодарен Санкт-Петербургу. Чемпионом России стал, Суперкубок два раза выиграл», — отметил Евгений в разговоре с «Матч ТВ».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Латышонка в 1,5 миллиона евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0