Провал Латышонка в матче против «Зенита». Экс-вратарь петербургской команды пропустил даже с центра поля

Ужасный первый тайм

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок наверняка надолго запомнит матч против «Зенита» в 9-м туре РПЛ. Всего за 20 минут 28-летний футболист допустил две грубые результативные ошибки — а ведь для него это была первая игра против сине-бело-голубых после ухода.

Глушенков забил издали, Соболев — почти с центра поля

Первый гол Евгений пропустил на 9-й минуте — постарался Максим Глушенков. Полузащитник практически без сопротивления прошел центр поля «Балтики» и неподалеку от штрафной мощно выстрелил. Латышонок оказался бессилен — мяч прошел прямо над ним.

Вратарь мог спасти, но курьезным этот гол назвать трудно, поскольку Глушенков действительно классно исполнил. А вот на 16-й минуте пропущенный оказался почти целиком на совести Евгения: голкипер слишком далеко отошел от ворот, «прозевал» контратаку зенитовцев, а Александр Соболев пробил почти с центра поля.

Исправиться в первом тайме Латышонок не успел, потому что больше в створ ворот «Зенит» не попал. Два пропущенных, ноль сейвов — пожалуй, такого плохого тайма в карьере Евгения не было давно.

Напомнил о себе

Для Латышонка тайм получился вдвойне обидным, учитывая, что он играл против «Зенита» впервые после ухода из клуба. Евгений выступал за петербуржцев с 2024 года, провел 41 матч (21 — на ноль) и стал чемпионом России, но минувшим летом перебрался в «Нижний Новгород», откуда отправился в аренду в «Балтику».

Вратарь объяснил карьерные перемены стечением обстоятельств.

«Был в плохой форме. Залетали голы какие-то. Тренерский штаб решил сменить меня. Просто не повезло? Нет. Я мог остаться и получать деньги. Но я не хочу этого», — сказал Латышонок журналистам.

Позднее россиянин поблагодарил «Зенит» и отметил, что никакой злобы на клуб у него нет.

«Ни о чем не жалею. Первый сезон получился отличным, по статистике у меня 17 «сухарей». А второй сезон не получился: из-за травмы я пропустил сборы и так далее, не получился рестарт, я сел на скамейку, и конкурент использовал свой шанс. Время в «Зените» — отличный опыт, я благодарен Санкт-Петербургу. Чемпионом России стал, Суперкубок два раза выиграл», — отметил Евгений в разговоре с «Матч ТВ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Латышонка в 1,5 миллиона евро.