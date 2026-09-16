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Балтика — Зенит: Евгений Латышонок допустил две грубые ошибки в матче 9-го тура РПЛ 16 сентября 2026 года

Провал Латышонка в матче против «Зенита». Экс-вратарь петербургской команды пропустил даже с центра поля

Артем Белинин
Корреспондент
Евгений Латышонок.
Фото ФК «Балтика»
Ужасный первый тайм
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:3
Зенит

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок наверняка надолго запомнит матч против «Зенита» в 9-м туре РПЛ. Всего за 20 минут 28-летний футболист допустил две грубые результативные ошибки — а ведь для него это была первая игра против сине-бело-голубых после ухода.

Глушенков забил издали, Соболев — почти с центра поля

Первый гол Евгений пропустил на 9-й минуте — постарался Максим Глушенков. Полузащитник практически без сопротивления прошел центр поля «Балтики» и неподалеку от штрафной мощно выстрелил. Латышонок оказался бессилен — мяч прошел прямо над ним.

Вратарь мог спасти, но курьезным этот гол назвать трудно, поскольку Глушенков действительно классно исполнил. А вот на 16-й минуте пропущенный оказался почти целиком на совести Евгения: голкипер слишком далеко отошел от ворот, «прозевал» контратаку зенитовцев, а Александр Соболев пробил почти с центра поля.

Исправиться в первом тайме Латышонок не успел, потому что больше в створ ворот «Зенит» не попал. Два пропущенных, ноль сейвов — пожалуй, такого плохого тайма в карьере Евгения не было давно.

Напомнил о себе

Для Латышонка тайм получился вдвойне обидным, учитывая, что он играл против «Зенита» впервые после ухода из клуба. Евгений выступал за петербуржцев с 2024 года, провел 41 матч (21 — на ноль) и стал чемпионом России, но минувшим летом перебрался в «Нижний Новгород», откуда отправился в аренду в «Балтику».

Вратарь объяснил карьерные перемены стечением обстоятельств.

«Был в плохой форме. Залетали голы какие-то. Тренерский штаб решил сменить меня. Просто не повезло? Нет. Я мог остаться и получать деньги. Но я не хочу этого», — сказал Латышонок журналистам.

Евгений Латышонок.Вратарь Латышонок вернулся в «Балтику» в аренду. Ранее «Нижний Новгород» купил его у «Зенита»

Позднее россиянин поблагодарил «Зенит» и отметил, что никакой злобы на клуб у него нет.

«Ни о чем не жалею. Первый сезон получился отличным, по статистике у меня 17 «сухарей». А второй сезон не получился: из-за травмы я пропустил сборы и так далее, не получился рестарт, я сел на скамейку, и конкурент использовал свой шанс. Время в «Зените» — отличный опыт, я благодарен Санкт-Петербургу. Чемпионом России стал, Суперкубок два раза выиграл», — отметил Евгений в разговоре с «Матч ТВ».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Латышонка в 1,5 миллиона евро.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
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 3 1 1
Джеффри Чинеду
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