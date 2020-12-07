Полузащитник красно-белых — о предстоящей игре в Санкт-Петербурге, визите девушки и критике.

— Матч с «Тамбовом» стал лучшим для вас в составе «Спартака»?

— Если говорить о результате, наверное, да. Потому что я не помню, чтобы со «Спартаком» мы выигрывали больше, чем 5:1. Кроме того, я чувствую себя сильным и хорошо готовым на поле, но это была отличная командная работа, прежде всего.

— Видел в Instagram, что к вам приехала девушка. Ее визит помог играть лучше?

— Конечно. Это на самом деле очень важный момент. В первую очередь, для моей головы, потому что я не нахожусь дома в одиночестве. Когда выдается выходной, мы что-то планируем вместе или просто остаемся дома и расслабляемся. Также очень важна ее забота. Она готовит, делает массаж, помогает мне во время тренировок, потому что я все еще работаю вместе со со своими персональными тренерами — по физподготовке, функциональным, диетологом и так далее — из Чехии. И, поскольку занятия с ними я провожу по FaceTime, девушка помогает выполнять многие упражнения. В общем, ее присутствие сильно мне помогает в самых разных случаях.

— Вы обращаете внимание на критику? Как считаете, она вызвана той суммой, что «Спартак» заплатил за ваш трансфер?

— Если честно, вообще не читаю медиа, поскольку в основном не особенно интересуюсь мнением людей, которых не знаю. И, мне кажется, это неплохой подход. Так что никаких газет, сайтов, комментариев и так далее. Разумеется, я благодарен и счастлив каждому сообщению с поддержкой в свой адрес, а также благодарю за ту поддержку, что болельщики дарят нам на стадионе. Но, если честно, для меня первостепенное значение имеют мнения моих тренеров, агента и моей семьи. Потому что они всегда хотят помочь, всегда честны и откровенны. Им я верю.

— Назовите самое главное качество «Спартака».

— Потенциал нашей команды.

— Предстоящий матч с «Зенитом» будет важнейшим в сезоне?

— Одним из важнейших. Потому что, во-первых, это крутое противостояние, а во-вторых, «Зенит» борется с нами за титул и попадание в Лигу чемпионов. Но я уже не раз говорил это. Игры против команд из нижней части таблицы не менее важны, потому что часто в них ты находишься даже под более сильным давлением, чем в дерби, к примеру. Поэтому необходимо концентрироваться на каждом матче.

— В чем, на ваш взгляд, причина провала российских клубов в Европе?

— Важный момент: они плохо играли, или они показали плохие результаты. В большинстве случаев, когда играешь плохо, то и результат будет соответствующий, и наоборот. Но бывают и исключения. Я думаю, наибольшее различие между лучшими европейскими командами и остальными — наличие индивидуальностей. Игроков, способных брать ответственность на себя.

И тогда, даже если игра у команды не слишком-то получается, качества таких футболистов способны помочь выиграть. Но, даже не имея таких звезд, нужно искать возможности выигрывать у больших команд. Упорная работа, агрессивное ведение единоборств, полная самоотдача. Когда чего-то не хватает, нужно это компенсировать за счет других качеств. И я верю, что если мы выйдем в Лигу чемпионов, что является нашей целью, или в Лигу Европы, мы продемонстрируем наши качества и потенциал.