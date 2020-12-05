«Спартак» разгромил «Тамбов». И вышел в лидеры

Красно-белые сделали то, что и должны были, забив пять голов сопернику, половина состава которого бойкотировала матч — 5:1.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

«Спартак» (Москва) — «Тамбов» — 5:1 (1:0)

Голы: Ларссон, 27 (1:0). Понсе, 62 (2:0). Онугха, 65 (2:1). Ларссон, 83 (3:1). Жиго, 87 (4:1). Понсе, 90+2 (5:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес (Ещенко, 84), Крал (Умяров, 90+3. Маркитесов, 90+1), Бакаев (Литвинов, 90+3), Айртон, Понсе, Ларссон (Кутепов, 84).

«Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков (Лоуренс, 86), Тилль, Кабахидзе, Чичерин, Гигашвили, Ароян, Карасев, Володько, Онугха, Карапетян.

Предупреждение: Чичерин, 84.

Судьи: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва). Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).

5 декабря. Москва. Стадион «Открытие Арена».

«Звенит январская вьюга», — неслось из динамиков рядом с одной из трибун «Открытия Арены». Никакого снегопада не было и в помине — в Тушино заходило светившее весь день солнце, но все равно было зябко, главным образом из-за ветра, гулявшего вокруг стадиона. Рядом с динамиком безостановочно рассказывал что-то массовик-затейник. Тут же стоял Дед Мороз со спутницей. Парочка охотно позировала, правда, желающих пообщаться было не так много.

Спартак — Тамбов. Новый год близко pic.twitter.com/gbEIpTvXtl — Dmitry Girin (@DmitryGirin) December 5, 2020

Вокруг «Арены» вообще было пустынно. Зрители, допущенные на стадион, гулять особенно не стремились. Какой-то ажиотаж был разве что возле двух точек, торгующих атрибутикой. На одной из них можно было найти не только мерч, выпущенный специально к матчу, но и, скажем, шарфики в бело-голубых цветах с надписью «Динамо». Что, конечно, удивительно.

Спартак — Тамбов. Мерч перед стадионом. На заднем плане — шарфик Динамо. Ай-ай-ай pic.twitter.com/OPYByzVnEh — Dmitry Girin (@DmitryGirin) December 5, 2020

Рядом стояла группа мужичков с шарфами «Тамбова». Один из них только что приобрел спартаковскую футболку, после чего компания устроила фотосессию. Так что без поддержки гости не остались.

Журналисты ждали Леонида Федуна. Тот приехал минут за 20 до начала матча — один, без Заремы Салиховой. На вопрос о том, уходит ли в отставку генеральный директор Шамиль Газизов, ответил, что скоро публика все узнает.

Спартак — Тамбов. Леонид Федун прибыл на матч один, а про Газизова скоро все узнают pic.twitter.com/orCbjYJX62 — Dmitry Girin (@DmitryGirin) December 5, 2020

На стадионе тем временем один из болельщиков, уже, судя по всему, зрелого возраста, делал на большом экране предложение своей спутнице. Та, разумеется, ответила согласием, после чего спела будущему мужу песню. На трибунах тем временем кричали: «Горько!»

Спартак — Тамбов. Она сказала «да». pic.twitter.com/QO0Kj9jTJU — Dmitry Girin (@DmitryGirin) December 5, 2020

На поле же события развивались по вполне ожидаемому сценарию — «Спартак» пытался атаковать, «Тамбов» старательно оборонялся. В составе гостей действительно не было нескольких основных игроков — Чуперки, Костюкова, Ойеволе, Рыбина, Килина. Но при этом на поле хватало опытных ребят — Ароян, Чичерин, Тиль, Карасев, Рыжиков.

При этом «Тамбов» практически отказался от прессинга. Когда Максименко вводил мяч в игру, все игроки гостей дисциплинированно откатывались на свою половину поля, давая футболистам «Спартака» спокойно разыгрывать мяч. Исключением были моменты, когда хозяева бросали ауты, — тогда «Тамбов» прихватывал соперника.

Вся же атакующая активность сводилась к длинным забросам на рослых Карапетяна и Онугху, которые старались навязывать борьбу центральным защитникам красно-белых. Получалось так себе. А единственный момент у своих ворот «Спартак» придумал сам — Жиго зачем-то пустился в обводку в своей вратарской.

Впрочем, хозяева тоже не показывали какой-то феерический футбол. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско на бровке регулярно показывал, чтобы команда не суетилась и спокойно разыгрывала мяч. Казалось, что забитый Ларссоном в середине первого тайма гол успокоит «Спартак», но этого не произошло.

Ларссон догоняет лидеров бомбардирской гонки.



Сумеет ли шведский форвард обойти конкурентов сегодня?



? #СпартакТамбов на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/yW6pWemwbn — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 5, 2020

А когда Понсе сделал счет 2:0, красно-белые и вовсе бросили играть — у «Тамбова» было достаточно моментов, чтобы сравнять счет. Максименко пришлось геройствовать в матче, который, по идее, не должен был принести ему никаких хлопот. Правда, в концовке, как и неделю назад в игре с «Ротором», красно-белые все же сумели добавить и не доводить дело до нервяка на последних минутах — закончилось все и вовсе разгромом.

Но все равно — матч против измотанного безденежьем «Тамбова» оставил странное послевкусие, получившись предсказуемо тяжелым, несмотря на итоговый счет. С другой стороны, это был тот случай, когда большой славы победа не принесла бы в любом случае: сейчас наверняка пойдут разговоры в духе, мол, нашли кого громить.

Как бы там ни было, красно-белые сделали то, что и должны были, — взяли три очка. Впереди выезды в Сочи и Санкт-Петербург — и там точно все будет по-другому.