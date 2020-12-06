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Троевластие в РПЛ закончилось. «Спартак» и «Зенит» идут к очной битве на равных

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Корреспондент
6 декабря 2020, 21:45

Статья опубликована в газете под заголовком: «Троевластие закончилось»

№ 8339, от 07.12.2020

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос (слева) и полузащитник «Спартака» Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос (слева) и полузащитник «Спартака» Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вполне вероятно, что 16 декабря в Санкт-Петербурге решится, кто уйдет на зимовку РПЛ единоличным лидером

Не очень приятное еврокубковое послевкусие будет преследовать нас еще долго. Слишком уж резонансным получилось выступление там российских клубов в этом сезоне, пусть, к счастью, оно еще не завершено — один представитель РПЛ, «Краснодар», в весеннюю стадию все же прорвался.

Но вот что интересно: стоило де-факто борьбе в Европе завершиться (последний тур все равно уже почти ничего не решает, а в перспективы «Локомотива» в Мюнхене как-то не особенно верится), как клубы, выступавшие там, тут же выдали мощный перфоманс в РПЛ, словно сбросив с себя тяжкий груз. Причем не только в плане «физики», но и психологический. Как будто отмучились и с облегчением выдохнули.

6&nbsp;декабря. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Армейцы сыграли вничью с&nbsp;подмосковной командой.ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»

«Локомотив» забил три, «Зенит» и «Краснодар» — по пять. ЦСКА отправил два мяча в ворота «Химок», что не так плохо, но этого не хватило для победы. С другой стороны, после назначения Игоря Черевченко подмосковная команда набрала в девяти турах 19 очков — если взять таблицу только на этом отрезке, то «Химки» идут на первом месте, опережая всех топов.

Понятно, что всем им противостояли клубы из нижней части таблицы («Рубин», занимавший 9-е место, формально тоже относится к таковым, пусть так и не воспринимается), что гранды принимали соперников дома, но тенденция все равно любопытная. Ведь последний раз «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА синхронно побеждали в 11-м туре, в уик-энд 17-18 октября — ровно перед стартом групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Совпадение? Вряд ли.

Значит ли это, что эта четверка и дальше станет шагать по РПЛ столь же бодро? Тут есть вопросы. До зимней паузы осталось всего два тура, а что будет весной — предсказать сейчас невозможно. Два с половиной месяца зимовки и сборов, которые к тому же непонятно где и как пройдут — слишком долгий по нынешним турбулентным временам срок.

Случиться может всякое. Вот, например, разгромил «Зенит» на своем поле «Урал». А на следующий день полыхнуло — нападающий питерцев Себастьян Дриусси заявил, что «три года играет на дерьмовой позиции» и вообще его все достало. Раньше при Сергее Семаке такого не происходило — наоборот, отмечалось, что по сравнению с временами Мирчи Луческу и Роберто Манчини атмосфера внутри коллектива наладилась. Если же вспомнить, что полторы недели назад, после поражения от «Лацио», с резким спичем о тактике выступил и Артем Дзюба, можно предположить, что сейчас в раздевалке «Зенита» все не так благостно, как раньше. И с этим Семаку нужно что-то делать.

Да и вообще, разгром «Урала» вряд ли можно считать показателем. Куда больше о нынешнем состоянии и перспективах «Зенита» скажут матчи с «Динамо» и «Спартаком».

5&nbsp;декабря. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тамбов&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Эмоции Айртона, Эсекиэля Понсе, Виктора Мозеса и&nbsp;Джордана Ларссона.«Спартак» разгромил «Тамбов». И вышел в лидеры

У красно-белых, несмотря на внешнее благополучие, тоже не все так уж и гладко. Матч с наполовину бастующим «Тамбовом», несмотря на разгромный счет, получился одним из худших по качеству футбола в этом сезоне. Хотя, возможно, все дело в настрое (футболисты же не живут в вакууме и тоже знают о проблемах соперника) и отсутствии Романа Зобнина, а с «Сочи» и «Зенитом» все будет иначе. Плюс очередные перестановки в руководстве, которые тоже могут сказываться.

Троевластие в РПЛ, как и ожидалось, продолжалось недолго. Интересно, подойдут ли «Зенит» и «Спартак» на равных к очной битве через полторы недели? С точки зрения антуража и интриги было бы здорово, но уверенности в этом нет.

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