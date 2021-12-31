ЦСКА может подписать нападающего «Лилля», «Краснодар» интересуется грузином, Коутиньо хочет уехать в АПЛ

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

ЦСКА интересуется форвардом «Лилля»

Московский ЦСКА следит за нападающем Юсуфом Юзыджи. Как сообщает Metaratings, агенство, представляющее интересы 24-летнего игрока, подтвердило переговоры с армейцами. Также футболиста сборной Турции ведут «Ньюкасл» и «Галатасарай». В этом сезоне в 15 матчах Лиги 1 Юзыджи забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает форварда в 15 миллионов евро.

«Краснодар» хочет взять игрока сборной Грузии

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, форвард «Динамо» Батуми Ираклий Азаров может перейти в «Краснодар». За 19-летнего защитника «быки» готовы заплатить 2 миллиона евро. Также на грузина претендует «Трабзонспор». В составе национальной команды он провел 6 игр. В 2021 году Ираклий был признан лучшим защитником чемпионата своей страны. В этом сезоне Азаров провел 42 матча во всех турнирах и набрал 9 очков по системе «гол+пас».

Коутиньо может уйти из «Барселоны»

По информации Mundo Deportivo, Филиппе Коутиньо понимает, что шансов пробиться в состав у него мало и готов покинуть «Барселону». Цель бразильца — получить место в сборной на чемпионате мира в Катаре. 29-летний хавбек хочет найти себе новую команду уже в зимнее трансферное окно. Претендентами на Коутиньо являются «Арсенал», «Эвертон» и «Тоттенхэм». В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей в чемпионате Испании и отметился 2 голами.

«Барселона» хочет подписать Морату

Форвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората, ныне арендованный «Ювентусом», может оказаться в «Барселоне». Главный тренер Хави уже общался с 29-летним испанцем по поводу трансфера. Каталонцы хотели взять Морату в аренду на полгода, а «Юве» отдать на этот же срок Депая, но итальянцы отвергли такой сценарий. В нынешней кампании форвард сыграл 18 матчей в Серии А, забил 5 мячей и отдал 2 ассиста. Нынешний контракт Альваро с командой Симеоне рассчитан до лета 2022 года.

Нападающий «Спарты» попал в сферу интересов «Локомотива»

По информации «Чемпионата», форвард пражской «Спарты» Матей Пулкраб может перейти в «Локо». «Железнодорожники» уже успели обсудить с 24-летним игроком условия личного контракта. Переговоры же с чешским клубом пока не проводились. Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тысяч евро. Контракт нападающего действует до лета 2022 года.