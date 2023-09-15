Зобнин назвал паузу на матчи национальных команд положительным моментом

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о паузе в РПЛ на матчи национальных команд.

«Думаю, в большей степени это положительный момент. Было много времени, чтобы переосмыслить прошедшие матчи и разобрать все ошибки. К тому же ребята, побывавшие в сборных, немного перегрузились морально и вернулись обратно со свежей головой. Это должно помочь нам встать на правильный путь. С другой стороны, конечно, нам бы не помешала пауза в полном составе для улучшения всех игровых связей и коммуникации. Но сейчас в первую очередь нужно перестроиться психологически, потому что играть все мы умеем. Пришли новые игроки, некоторые, наоборот, команду покинули. Коллектив уже новый; даже приход одного футболиста сказывается на микроклимате. Нам нужно заново строить семью, налаживать коммуникацию и синергию», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».

29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.