Зобнин рассказал, что ему интересна менеджерская работа
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что ему интересна менеджерская работа.
«Представляю ли себя в клубе второй лиги или медиалиге после завершения карьеры? Все может быть в жизни, но на данный момент я не вижу себя ни там, ни там. Да и тренерство меня по-прежнему не привлекает. Скорее мне интересна менеджерская работа. Сейчас практикуюсь в роли управленца в собственной школе для детей. Какой у меня там функционал? Он очень широк, ведь этой мой личный проект, в котором я несу финальную ответственность за каждый из процессов. Работа с тренерами, бытовые вопросы — все подряд, ко мне могут обратиться с любой мелочью. У нас образовался «семейный подряд»: школой вместе со мной занимаются брат Александр, жена Рамина и ее брат — люди, которым я доверяю. Сейчас вся помощь сосредоточена на школе: каким-то детям мы дарим бесплатное обучение или отправляем на сборы или турниры, кому-то выдаем форму, другим предоставляем скидки. Когда видишь маленького и очень одаренного ребенка, но его мама не имеет возможности оплатить занятия, пусть он ходит безвозмездно. Таланты не должны пропадать! И таких детей очень много, даже в одной Москве», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».
Он также рассказал, что у его школы уже есть пять филиалов. По его словам, они поддерживают отношения с Академией «Спартак».
«Наши специалисты могут поехать на стажировку, а дети — сыграть товарищеский матч», — добавил Зобнин.
29-летний полузащитник выступает за «Спартак» с июля 2016 года. Всего он провел за московский клуб 230 матчей, забил 16 мячей и отдал 18 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0