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Сегодня, 13:27

Жирков пока не знает, на какой срок будет подписан контракт с «Химками»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Российский защитник Юрий Жирков рассказал, что пока не знает, на какой срок будет рассчитан его контракт с «Химками».

Российский защитник Юрий Жирков рассказал, что пока не знает, на какой срок будет рассчитан его контракт с «Химками».

— Говорят про контракт «0,5+1».

— Это все разговоры, — заявил Жирков. — Пока не знаю, пока еще не время.

— Одно дело «Зенит», который все время атакует, а тут «Химки».

— Если мне 38 лет, то куда меня возьмут? «Зенит», «Спартак», еще куда-то?

— Летом писали про ЦСКА.

— Но это все команды, которые были внизу турнирной таблицы.

Сегодня, 12 января Жирков прибыл в «Химки» для прохождения медосмотра и завершения перехода в клуб.

Юрий Жирков
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1
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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П
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Зенит

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Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Александр Соболев

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