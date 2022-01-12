Жирков рассказал о медосмотре в «Химках»

Защитник Юрий Жирков рассказал о медицинском осмотре в «Химках».

Защитник Юрий Жирков рассказал о медицинском осмотре в «Химках».

— Вы на медосмотр «Химок» приехали?

— Ну да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.

— Если все хорошо, то перейдете?

— Если все будет нормально, то скорей всего.

— Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание?

— Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.

Последний матч Юрий Жирков сыграл за сборную России против Бельгии на чемпионате Европы по футболу 12 июня 2021 года. На данный момент защитник является свободным агентом, последний контракт футболиста был заключен с «Зенитом» и истек 30 июня 2021 года.