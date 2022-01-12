Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 13:30

Мещеряков: «У Смолова еще есть потенциал. Это хорошее приобретение для «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Насколько большая потеря для «Локомотива»? Это должны оценивать тренерский штаб и менеджмент спортивного блока. Если они отпустили его, значит, они знают, как компенсировать такое решение. Федор абсолютный профессионал. С одной стороны, это уже состоявшийся игрок, а с другой стороны, у него еще есть потенциал. Для «Динамо» это хорошее приобретение. Отпустил бы я такого игрока, будучи в клубе? Я не могу комментировать это из другого кресла. За любую сделку отвечает действующее руководство», — сказал Мещеряков «СЭ».

Сегодня, 12 января, «Локомотив» объявил о переходе нападающего в «Динамо».

В первой части сезона-2021/22 Смолов провел за «Локомотив» 22 матча в разных турнирах, забив семь мячей и получив одну желтую карточку.

Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Анатолий Мещеряков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как сохранить молодость при помощи спорта?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жирков пока не знает, на какой срок будет подписан контракт с «Химками»

В «Крыльях Советов» рассказали подробности задержки рейса в Турцию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости