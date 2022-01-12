Мещеряков: «У Смолова еще есть потенциал. Это хорошее приобретение для «Динамо»

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Федора Смолова в «Динамо».

«Насколько большая потеря для «Локомотива»? Это должны оценивать тренерский штаб и менеджмент спортивного блока. Если они отпустили его, значит, они знают, как компенсировать такое решение. Федор абсолютный профессионал. С одной стороны, это уже состоявшийся игрок, а с другой стороны, у него еще есть потенциал. Для «Динамо» это хорошее приобретение. Отпустил бы я такого игрока, будучи в клубе? Я не могу комментировать это из другого кресла. За любую сделку отвечает действующее руководство», — сказал Мещеряков «СЭ».

Сегодня, 12 января, «Локомотив» объявил о переходе нападающего в «Динамо».

В первой части сезона-2021/22 Смолов провел за «Локомотив» 22 матча в разных турнирах, забив семь мячей и получив одну желтую карточку.