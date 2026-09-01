«Приятно быть безработным». Интервью Жиркова о «Динамо», чемпионской гонке РПЛ и драке в любительской лиге
Как сказал Аршавин на бахче: «Жирков — безработный!»
— Юрий Валентинович, два месяца назад вы покинули тренерский штаб «Динамо». Как оцениваете период своей работы?
— Когда меня только пригласили, была огромная ответственность. Сразу топ-клуб России, конечно, было тяжеловато. После двух недель уже втянулся, а покидал клуб и вовсе с какой-то горчинкой.
— Как вам совместная работа с Роланом Гусевым? Что почерпнули из нее?
— С самого первого дня своей работы я внимательно за всем смотрел, вникал во все процессы. Как работают Гусев, Роман Шаронов, Алексей Радевич (бывший видеоаналитик «Динамо». — Прим. «СЭ»). Наблюдал и учился. Иногда они мне давали задания, которые я старался выполнять.
Очень сложно выделить что-то конкретное, но в целом за небольшой срок я научился очень многому. Меня поражала работа Гусева внутри штаба. Нравится, как он расписывает задачи — от физподготовки до всего остального. Раньше я думал, что все происходит по-другому.
— Есть ли у вас какие-то планы на будущее?
— Как сказал Аршавин, когда мы были на бахче: «Жирков — безработный!» (Смеется).
— Интересно ли двигаться дальше по тренерской карьере? Возможно, хотите стать главным тренером?
— Для этого надо еще много учиться. Пока в мои планы это не входит.
— А если вновь позовут помощником тренера в какой-то клуб?
— Буду думать.
— От чего будет зависеть принятие решения?
— Это будет зависеть от многих факторов. У меня семья, маленький ребенок. И пока мне приятно находиться в амплуа безработного. Было очень лестно, что меня пригласил Гусев. Затем он сказал, чтобы я двигался дальше.
— Он сам к вам пришел с предложением работать с ним?
— Да. Сейчас мы тоже поддерживаем общение.
— Были ли предложения Гусеву стать тренером какой-то команды?
— Он говорил, что было предложение от «Урала». Больше ничего такого пока не было.
Все хотят видеть «Динамо» наверху
— Как оцениваете старт сезона в исполнении «Динамо»?
— Считаю, что оценивать старт команды будет некорректно с моей стороны. Скажу только, что все, в том числе и болельщики, хотят видеть «Динамо» наверху.
— В чем был смысл для «Динамо» менять тренера, если можно было дать больше времени Ролану Гусеву?
— Сложно сказать. У нас была поставлена задача — выиграть Кубок России. Но в финале Пути РПЛ проиграли по пенальти «Краснодару», то есть задачу не выполнили. Вот и все.
— С другой стороны, есть ЦСКА и Игдисамов. Они доверились своему молодому специалисту.
— Кто платит, тот и заказывает музыку. Надо спросить у руководства «Динамо», почему оно не поступило так же.
— Будь у вас больше времени, добились бы результата?
— Это зависело бы от многих факторов. Было бы у нас усиление, какое по качеству. Важна работа всего клуба в целом по трансферам и с молодежью. Это очень большой пласт вопросов. Трудно говорить, когда уже не находишься в клубе.
— Как оцениваете форму Константина Тюкавина?
— На старте сезона не забивал, но потом подраскрылся и положил дубль «Родине». Хороший нападающий.
— Есть ли у него потенциал уехать в Европу?
— У любого футболиста, который играет в основном составе в РПЛ, есть все шансы туда уехать. Как минимум быть на карандаше у какого-то европейского клуба. Это много игроков доказывали.
— Может ли «Динамо» за что-то побороться в этом сезоне РПЛ?
— Шансы есть. «Локомотив» сейчас распродал всех лидеров. «Рубин» тоже. ЦСКА не особо хорошо начал сезон... Некоторые конкуренты проседают, но вот «Краснодар» и «Спартак» стартовали уверенно. Если говорить про Кубок, то там можно надеяться на удачную жеребьевку в плей-офф.
— Что думаете о чемпионской гонке РПЛ?
— В чемпионской гонке будут принимать участие все те же команды. «Краснодар», «Зенит» плюс «Спартак».
— «Зенит» проиграл «Родине» и «Спартаку». Нет ощущения, что в этом сезоне питерцы могут упустить чемпионство?
— Матч против «Спартака» они провели невнятно. Но не думаю, что «Зенит» выключится из гонки.
— Как раз после встречи с красно-белыми Дивеев заявлял, что «Спартак» даже не претендент на чемпионство.
— Он имеет право на свое мнение.
— А вы видите «Спартак» претендентом?
— Можно обыграть «Зенит», а потом не одолеть «Оренбург». Будут уже по-другому говорить. Пока рано делать выводы. Стабильно сейчас идет только «Краснодар» со своей серией побед.
— Как вам игра и результативность Александра Соболева?
— Хороший нападающий, выигрывает конкуренцию у бразильцев. Для «Зенита» это отличный футболист. Соболев может даже стать лучшим бомбардиром сезона. Команда атакующая, много забивает. Все в его ногах.
— Как оцените трансфер Батракова?
— Алексей уехал в хороший турецкий чемпионат, там выступает много звезд. Думаю, что Батраков там себя проявит. Турция может стать трамплином для его перехода в большие чемпионаты. Тем более «Галатасарай» играет в Лиге чемпионов. Ради этого турнира Алексей и сменил клуб.
«Я подошел и извинился первым»
— Недавно в любительской лиге между вами и одним из соперников произошла небольшая драка. Что случилось?
— Это была последняя минута встречи. На протяжении всего матча меня били по ногам, причем довольно часто. Это делали игроки моей бывшей команды. Произошел накопительный эффект. Напряжение весь матч, а под конец меня просто сзади лупят по ногам. Я не выдержал. Да и драки никакой не было, это раздули.
— Потом обсудили ситуацию?
— Сразу после игры я извинился.
— Вы первым подошли?
— Да, сделал это первым.
Когда был маленьким, тоже старался быть похожим на легенд футбола
— Мы говорим в Астрахани в рамках поездки в трофи-тур FONBET Кубка России. Как вам?
— Возить Кубок по регионам и маленьким городам — хорошая идея. Некоторые загорятся желанием заниматься спортом и играть в футбол.
— Что это дает молодым ребятам, с которыми вы встречаетесь в таких поездках?
— Для молодых ребят это является стимулом к игре в футбол. Когда я был маленький, в Тамбов тоже приезжали легенды на гала-матчи. Смотрел на них и старался быть похожим.
— Ваша карьера говорит, что как минимум удалось.
— Честно, не могу так сказать. Не люблю говорить о себе в таком ключе.
Давид Петросян
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|6
|0
|0
|11-4
|18
|
2
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
3
|Зенит
|6
|4
|0
|2
|13-4
|12
|
4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
|
5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
|
9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
|
10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
|
12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
|
13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
|
16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|4
|1
|0