«Приятно быть безработным». Интервью Жиркова о «Динамо», чемпионской гонке РПЛ и драке в любительской лиге

«СЭ» поговорил с легендарным защитником сборной России и бывшим тренером бело-голубых.

Как сказал Аршавин на бахче: «Жирков — безработный!»

— Юрий Валентинович, два месяца назад вы покинули тренерский штаб «Динамо». Как оцениваете период своей работы?

— Когда меня только пригласили, была огромная ответственность. Сразу топ-клуб России, конечно, было тяжеловато. После двух недель уже втянулся, а покидал клуб и вовсе с какой-то горчинкой.

— Как вам совместная работа с Роланом Гусевым? Что почерпнули из нее?

— С самого первого дня своей работы я внимательно за всем смотрел, вникал во все процессы. Как работают Гусев, Роман Шаронов, Алексей Радевич (бывший видеоаналитик «Динамо». — Прим. «СЭ»). Наблюдал и учился. Иногда они мне давали задания, которые я старался выполнять.

Очень сложно выделить что-то конкретное, но в целом за небольшой срок я научился очень многому. Меня поражала работа Гусева внутри штаба. Нравится, как он расписывает задачи — от физподготовки до всего остального. Раньше я думал, что все происходит по-другому.

— Есть ли у вас какие-то планы на будущее?

— Как сказал Аршавин, когда мы были на бахче: «Жирков — безработный!» (Смеется).

— Интересно ли двигаться дальше по тренерской карьере? Возможно, хотите стать главным тренером?

— Для этого надо еще много учиться. Пока в мои планы это не входит.

— А если вновь позовут помощником тренера в какой-то клуб?

— Буду думать.

— От чего будет зависеть принятие решения?

— Это будет зависеть от многих факторов. У меня семья, маленький ребенок. И пока мне приятно находиться в амплуа безработного. Было очень лестно, что меня пригласил Гусев. Затем он сказал, чтобы я двигался дальше.

— Он сам к вам пришел с предложением работать с ним?

— Да. Сейчас мы тоже поддерживаем общение.

— Были ли предложения Гусеву стать тренером какой-то команды?

— Он говорил, что было предложение от «Урала». Больше ничего такого пока не было.

Фото ФК «Динамо»

Все хотят видеть «Динамо» наверху

— Как оцениваете старт сезона в исполнении «Динамо»?

— Считаю, что оценивать старт команды будет некорректно с моей стороны. Скажу только, что все, в том числе и болельщики, хотят видеть «Динамо» наверху.

— В чем был смысл для «Динамо» менять тренера, если можно было дать больше времени Ролану Гусеву?

— Сложно сказать. У нас была поставлена задача — выиграть Кубок России. Но в финале Пути РПЛ проиграли по пенальти «Краснодару», то есть задачу не выполнили. Вот и все.

— С другой стороны, есть ЦСКА и Игдисамов. Они доверились своему молодому специалисту.

— Кто платит, тот и заказывает музыку. Надо спросить у руководства «Динамо», почему оно не поступило так же.

— Будь у вас больше времени, добились бы результата?

— Это зависело бы от многих факторов. Было бы у нас усиление, какое по качеству. Важна работа всего клуба в целом по трансферам и с молодежью. Это очень большой пласт вопросов. Трудно говорить, когда уже не находишься в клубе.

— Как оцениваете форму Константина Тюкавина?

— На старте сезона не забивал, но потом подраскрылся и положил дубль «Родине». Хороший нападающий.

— Есть ли у него потенциал уехать в Европу?

— У любого футболиста, который играет в основном составе в РПЛ, есть все шансы туда уехать. Как минимум быть на карандаше у какого-то европейского клуба. Это много игроков доказывали.

— Может ли «Динамо» за что-то побороться в этом сезоне РПЛ?

— Шансы есть. «Локомотив» сейчас распродал всех лидеров. «Рубин» тоже. ЦСКА не особо хорошо начал сезон... Некоторые конкуренты проседают, но вот «Краснодар» и «Спартак» стартовали уверенно. Если говорить про Кубок, то там можно надеяться на удачную жеребьевку в плей-офф.

— Что думаете о чемпионской гонке РПЛ?

— В чемпионской гонке будут принимать участие все те же команды. «Краснодар», «Зенит» плюс «Спартак».

— «Зенит» проиграл «Родине» и «Спартаку». Нет ощущения, что в этом сезоне питерцы могут упустить чемпионство?

— Матч против «Спартака» они провели невнятно. Но не думаю, что «Зенит» выключится из гонки.

— Как раз после встречи с красно-белыми Дивеев заявлял, что «Спартак» даже не претендент на чемпионство.

— Он имеет право на свое мнение.

— А вы видите «Спартак» претендентом?

— Можно обыграть «Зенит», а потом не одолеть «Оренбург». Будут уже по-другому говорить. Пока рано делать выводы. Стабильно сейчас идет только «Краснодар» со своей серией побед.

— Как вам игра и результативность Александра Соболева?

— Хороший нападающий, выигрывает конкуренцию у бразильцев. Для «Зенита» это отличный футболист. Соболев может даже стать лучшим бомбардиром сезона. Команда атакующая, много забивает. Все в его ногах.

— Как оцените трансфер Батракова?

— Алексей уехал в хороший турецкий чемпионат, там выступает много звезд. Думаю, что Батраков там себя проявит. Турция может стать трамплином для его перехода в большие чемпионаты. Тем более «Галатасарай» играет в Лиге чемпионов. Ради этого турнира Алексей и сменил клуб.

Юрий Жирков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Я подошел и извинился первым»

— Недавно в любительской лиге между вами и одним из соперников произошла небольшая драка. Что случилось?

— Это была последняя минута встречи. На протяжении всего матча меня били по ногам, причем довольно часто. Это делали игроки моей бывшей команды. Произошел накопительный эффект. Напряжение весь матч, а под конец меня просто сзади лупят по ногам. Я не выдержал. Да и драки никакой не было, это раздули.

— Потом обсудили ситуацию?

— Сразу после игры я извинился.

— Вы первым подошли?

— Да, сделал это первым.

Когда был маленьким, тоже старался быть похожим на легенд футбола

— Мы говорим в Астрахани в рамках поездки в трофи-тур FONBET Кубка России. Как вам?

— Возить Кубок по регионам и маленьким городам — хорошая идея. Некоторые загорятся желанием заниматься спортом и играть в футбол.

— Что это дает молодым ребятам, с которыми вы встречаетесь в таких поездках?

— Для молодых ребят это является стимулом к игре в футбол. Когда я был маленький, в Тамбов тоже приезжали легенды на гала-матчи. Смотрел на них и старался быть похожим.

— Ваша карьера говорит, что как минимум удалось.

— Честно, не могу так сказать. Не люблю говорить о себе в таком ключе.

Давид Петросян