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Юрий Жирков прибыл в «Химки» на медосмотр

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Российский защитник Юрий Жирков прибыл в «Химки» для прохождения медосмотра.

Российский защитник Юрий Жирков прибыл в «Химки» для прохождения медосмотра.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что подмосковный клуб предложил футболисту контракт по схеме «0,5+1».

Последний матч Юрий Жирков сыграл за сборную России против Бельгии на чемпионате Европы по футболу 12 июня 2021 года. На данный момент защитник является свободным агентом, последний контракт футболиста был заключен с «Зенитом» и истек 30 июня 2021 года.

Юрий Жирков
ФК Химки
4
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
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Артем Дзюба

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П
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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