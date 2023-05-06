Жена вратаря «Динамо» Лещука эмоционально отреагировала на сообщение мужа о разводе

Виолетта Лещук, жена вратаря «Динамо» Игоря Лещука, эмоционально отреагировала на пост мужа о разводе. Ранее футболист написал, что процедура идет уже долгое время.

Виолетта Лещук обвинила неназванную «пседвоподругу» в том, что она увела мужа из семьи с двумя детьми. У 27-летнего Лещука и его супруги есть две дочки.

Полностью пост Виолетты Лещук можно прочитать ниже.