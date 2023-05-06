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Сегодня, 15:47

Жена вратаря «Динамо» Лещука эмоционально отреагировала на сообщение мужа о разводе

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Футболист Игорь Лещук с женой Виолеттой
Фото Соцсети

Виолетта Лещук, жена вратаря «Динамо» Игоря Лещука, эмоционально отреагировала на пост мужа о разводе. Ранее футболист написал, что процедура идет уже долгое время.

Виолетта Лещук обвинила неназванную «пседвоподругу» в том, что она увела мужа из семьи с двумя детьми. У 27-летнего Лещука и его супруги есть две дочки.

Полностью пост Виолетты Лещук можно прочитать ниже.

Игорь Лещук
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
6
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
7
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
8
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Максим Ненахов

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 15 1 2
Илья Кутепов

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