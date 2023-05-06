Жена вратаря «Динамо» Лещука эмоционально отреагировала на сообщение мужа о разводе
Виолетта Лещук, жена вратаря «Динамо» Игоря Лещука, эмоционально отреагировала на пост мужа о разводе. Ранее футболист написал, что процедура идет уже долгое время.
Виолетта Лещук обвинила неназванную «пседвоподругу» в том, что она увела мужа из семьи с двумя детьми. У 27-летнего Лещука и его супруги есть две дочки.
Полностью пост Виолетты Лещук можно прочитать ниже.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
6
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
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