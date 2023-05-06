Вратарь «Динамо» Лещук рассказал о разводе с женой: «Не нужно искать скандал»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук заявил, что разводится с женой Виолеттой. По словам 27-летнего футболиста в его Telegram-канале, процедура развода идет уже долгое время.

Лещук подчеркнул, что не хочет обсуждать личную жизнь, но он вынужден это сделать из-за людей, которые провоцируют конфликт и придумывают ненастоящие причины.

Голкипер отметил, что решение о разводе не связано ни с кем, кроме самих супругов, и призвал не искать в этой ситуации скандал.

Футболист добавил, что его дальнейшая личная жизнь никого не касается.

Супруга Лещука эмоционально отреагировала на пост мужа о разводе.

Пара поженилась в 2017 году, у них есть две дочки.