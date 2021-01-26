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«Зенит» впервые вошел в топ-20 по размеру дохода за сезон-2019/20 по версии компании Deloitte

12:35
Малком, Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Малком, Артем Дзюба и Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» вошел в топ-20 по размеру дохода за сезон-2019/20 по версии консалтинговой компании Deloitte. Команда заняла 15-е место в рейтинге.

Петербургский клуб в прошлом сезоне заработал 236,5 миллиона евро. Доход «Зенита» вырос на 31 процент в сравнении с сезоном-2018/19 (180,4 млн евро). Только на трансферах клуб заработал 58,5 миллиона евро в прошлом розыгрыше.

Стоит отметить, что финансовая информация «Зенита» покрывает срок до 31 декабря 2019 года. Влияние пандемии коронавиурса не отражено на экономических показателях команды.

Самым доходным клубом Европы по версии Deloitte стала «Барселона» — 715,1 миллиона евро.

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