В нескольких эпизодах матча 9-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Уфа» (6:0) сине-бело-голубые просили арбитра Алексея Сухого назначить в их пользу 11-метровый удар.

Первый момент произошел на 29-й минуте, когда Йонуц Неделчару зачем-то заехал Сердару Азмуну в лицо рукой. Судья пенальти не назначил, пока не вмешались видеоассистенты Сергей Иванов и Николай Еремин. Они подтвердили, что фол произошел в пределах штрафной площади.

На 48-й минуте Сухой правильно не наказал гостей пенальти, когда в их штрафной упал Артем Дзюба. Верное решение он принял и на 76-й минуте, не указав на 11-метровую отметку после падения Магомеда Оздоева.

Дискуссионным видится эпизод на 59-й минуте, когда после удара Азмуна произошел контакт мяча с рукой Неделчару, потерявшего равновесие после финтов иранца. В тот момент защитник не опирался на руку, которая фактически встала на пути мяча, посланного в ворота. (Александр Бобров)