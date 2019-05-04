"Зенит" сыграл вничью с "Ахматом" в гостевом матче 27-го тура российской премьер-лиги - 1:1. В составе хозяев поля гол забил Исмаэл. За петербуржцев отличился Себастьян Дриусси.

Таким образом, "Зенит" может выиграть чемпионат в этом туре. Сине-бело-голубые оформят чемпионство, если "Арсенал" выиграет у "Локомотива".

В активе "Зенита" 58 очков после 27 туров. "Ахмат" набрал 37 очков и поднялся на 8-е место турнирной таблицы РПЛ.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:1 (0:0)

Голы: Исмаэл, 55 (1:0). Дриусси, 86 (1:1).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Нижич, Мохаммади, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг (Балай, 79).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников (Анюков, 36), Ракицкий, Иванович, Жирков, Шатов, Нобоа (Эрнани, 57), Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Дриусси, Азмун.

Предупреждение: Уциев, 74.

Судьи: Матюнин. Калугин, Сафьян (все - Москва).

4 мая. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

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